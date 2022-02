Ny pekbok skildrar rädsla i trygga former

Lotta Olsson (text), Emma Adbåge (bild)

”Rädd”

Rabén & Sjögren, från 0 år

Det är inte lätt att vara pytteliten. Allt runtomkring är ju så stort! Och nytt. Och mörkt! Ju större man blir, desto mer förväntas man dessutom att klara alldeles själv.

Som att somna i sin egen säng, till exempel. Och hantera, potentiellt sortera, de olustkänslor som uppstår när sänglampan släckts och rummet på sätt och vis blir ett annat.

Det är i korta drag konflikten i ”Rädd”, Lotta Olsson och Emma Adbåges nya känslobok för de yngsta läsarna. Likt ”Ledsen” och uppföljaren ”Glad” utspelar den sig i en vardaglig terräng där den trygga lunken förstärks av en sobert konsekvent färgpalett. I den rivigare ”Rädd” får de gula tonerna och de vita fälten som präglade föregångarna sällskap av de suggestivt blåa, som är mörkret och rädslans. Emma Adbåge nöjer sig emellertid så. Visst skulle hon kunna gestalta det läskiga efter läggdags mer ingående och intrikat i så väl färg som form, men hon vet att det inte behövs.

Här är det känslorna som sådana som står för dramatiken. Själva berättelsens framåtrörelse vilar inuti barnet (och potentiellt också i läsaren). I ”Rädd” lämnar barnet aldrig sängen, fastän tankarna flyger, från ”mys…” till ”rys!”, för att parafrasera Lotta Olsson.

Som läsare bjuds vi in att studera mörkrädslan, under trygga former och på behörigt avstånd.

Denna statiska grundpremiss ställer krav på så väl författare som illustratör. Men när två av Sveriges mest flitiga och välrenommerade bilderboksskapare möts för tredje gången jobbar de med begränsningen, inte mot den. I stället för att bryta upp uppslagen med dynamiska perspektivskiften skapar Adbåge ett scenrum, som för att zooma in känslan. Som läsare bjuds vi in att studera mörkrädslan, under trygga former och på behörigt avstånd. Allt medan poeten och författaren Olsson briljerar i språkligt lekfulla kullerbyttor, trots textens lilla omfång; ”allt som hörs, hörs ännu mer / när man inte ser”.

Sedan starten har duons känslosamarbete vilat på det enkla, men för den skull aldrig enfaldiga. Ändå har det inte gått att komma ifrån insikten om att det finns någonting instrumentellt och torftigt pedagogiskt i bokseriens premiss - det vill säga att undersöka en känsla i taget.

Men i det avseendet bidrar ”Rädd” absolut med fler nyanser till paletten.

Läs mer av Alexandra Sundqvist och mer om barnböcker