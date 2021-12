Ny pjäs om Martin Luther Kings sista dygn i livet

På torsdag den 16 december har Katori Halls pjäs ”Bergets topp” premiär på Dramaten. Pjäsen utspelar sig under Martin Luther Kings sista dygn i livet, på Lorraine Motel i Memphis. Uppsättningen har producerats i samarbete med The National Black Theatre of Sweden.

Det är den 3 april 1968 och Martin Luther King har rest till Memphis för att stötta renhållningsarbetarnas strejk. Strejken handlar om arbetsrätt.

På vägen dit hade hans flygplan bombhotats.

Han visste att hans dagar förmodligen var räknade. Många i medborgarrättsrörelsen hånade hans ickevåldsstrategi, som de betraktade som en svaghet snarare än en styrka.

Ändå var han ett tillräckligt stort hot för att utsättas för en serie mordförsök som till sist lyckades. Och FBI kallade honom en av de farligaste människorna i USA, som Ola Larsmo skriver i pjäsens programblad.

Martin Luther King talade om värdighet. Om att räta på ryggen och höja sig över de vitas hat mot svarta och inte besvara våldet med våld. Men värdighet (dignity) rymmer även ”rätten att vara fullvärdig medborgare”, vilket är vad King lägger i begreppet integration, skriver Ola Larsmo, och fortsätter:

”Att vara integrerad är för King inte att anpassa sig utan att ta plats i samhället, utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter utan att någon annan kan förminska dem”

I sitt sista tal där i Memphis talar han om bland annat om vredens druvor. Därefter befinner han sig på sitt motellrum. Det är där pjäsen utspelar sig. Han ringer efter room service och in kommer en kvinna, Camae, som på Dramaten spelas av Kayo Shekoni. John Alexander Eriksson gör rollen som King. De börjar småprata och samtalet tar snart en oväntad och dramatisk vändning.

– Vår scenografi utgår från dokumentära bilder och förhållanden som faktiskt rådde på Lorraine Motel. Motellet har numera förvandlats till museum, där Kings rum kan ses bakom en glasvägg, berättar en av regissörerna, Baker Karim.

Han har sin bakgrund som filmregissör men gör med ”Bergets topp” sin föreställning för teaterscenen tillsammans med den erfarna Josette Bushell-Mingo, som blivit utsedd till rektor på The Royal Central School of Speech and Drama och nu delar sin tid mellan teaterregi i Sverige och rektor i London.

Ibland har de regisserat en och en, ibland har de varit båda.

Om ni har haft olika åsikter så är det hon som bestämmer?

– Hahahaha, näe, så diktatoriskt är det inte. Den bästa lösningen vinner alltid. Men man ska bara ha en röst mot exempelvis skådespelarna. En för ordet, och så tar man eventuella diskussioner efteråt. Har man två starka regissörer så måste man hitta ett sätt att jobba ihop som fungerar för skådespelarna, säger Baker Karim.

Har du haft någon nytta av ditt arbete som filmregissör under arbetet med pjäsen?

– Den främsta fördelen är nog att jag fortfarande är som ett barn inför teaterns möjligheter, det är fantastiskt att upptäcka möjligheter som jag inte trodde fanns.

– Tidigare trodde jag att filmen, till skillnad från teatern, var överlägsen i att skapa närbilder.

Men så är det inte. Man kan iscensätta närbilder på scenen. Det handlar om närvaro och riktning, blick och intensitet. Var man placerar skådespelarna och hur man arbetar med ljuset. Och leveransen av replikerna.

För oss som levde och var någorlunda medvetna 1968 är Martin Luther King en högst påtaglig person. Men vad har unga människor för relation till honom i dag? Baker Karim själv föddes sex år efter att King mördades.

– Jag hoppas att människor känner till honom i dag. För mig har han varit en man som jobbat för en god sak som berör mig rent personligen, mer en ikon än en människa av kött och blod.

– Och det är författarens intention, att ta oss närmare personen, individen. Det finns en otroligt stark poäng i det. I slutändan finns det inga ikoner, vi består av kött och blod allihopa. Om man upplever att de enda som kan genomföra förändringar som betyder något måste vara ofelbara, så blir det destruktivt för tron på att vi själva kan göra någonting.

– Jag tycker att det är viktigt, särskilt i vår tid, där ett enda misstag kan överskugga allt man åstadkommit av värde. Pjäsen vill föra fram att ingen är ofelbar, men vi gör det lilla vi kan. Det är synd om vi inte kan acceptera varandras brister.

Ser du själv med nya ögon på Martin Luther King efter arbetet med pjäsen?

– Tidigare har jag tänkt att King var naiv, att han hade fel strategi. Hur ska man förstå kärleksbudskapet och ickevåldsstrategin när hela ens grupp utsätts för apartheid, våld och terror?

– Men samtidigt var han en man som försökte ställa sig på en moraliskt högre plats, ”vi tänker inte bete oss mot dem som de beter sig mot oss”. Så som Mandela gjorde när han släpptes ur fängelset. Det King gjorde, gjorde han inte bara för den svarta befolkningen i USA utan för svarta i hela världen.

