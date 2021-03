Ny rapport visar brister inom museisektorn

Rapporten ”Hur mår museisektorn?” har tagits fram av fackförbundet DIK, som representerar arbetare eller studenter inom kultur, kommunikation eller den kreativa sektorn. I rapporten riktas stundtals hård kritik mot arbetstagarnas tillvaro, såväl innan som under pandemin.

Om tiden under pandemin svarar var fjärde respondent med tidsbegränsade anställningar att de har blivit uppsagda. Var tredje inom den privata eller ideella sektorn som svarat säger sig ha blivit permitterade. Samtidigt menar de flesta tillfrågade att smittskyddsåtgärderna som införts under pandemin varit tillräckliga, men att de både kommit för sent och att de till största del tagit hänsyn till besökarnas säkerhet, snarare än personalens.

Många av de deltagande i undersökningen upplevde att deras arbetstillvaro var problematisk även före pandemin. Otrygga anställningar tas upp som en faktor, samtidigt som arbetsbelastningen anses ha ökat.

Nästan sju av tio tillfrågade uppger att de någon gång under de senaste två åren övervägt att byta jobb på grund av arbetsmiljön. Runt 11 procent sade att politiker försökt styra dess verksamhet, och under 2019 upplevde 43 procent att möten med besökare lett till social oro efter att dessa varit påverkade, stökiga eller aggressiva.

I rapporten dras slutsatsen att ”ökade och långsiktiga budgetsatsningar” krävs för att museerna ska kunna utföra sina uppdrag samtidigt som arbetstagarnas situation är god. Dessutom slås det fast att en ökad beredskap för framtida kriser krävs, för att på så sätt kunna säkerställa att både besökare och medarbetare drabbas så lite som möjligt.