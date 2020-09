Nya singeln – Springsteen flörtar skamlöst med de inbitna fansen

Rock Bruce Springsteen ”Letter to you” (Columbia/Sony) Visa mer

Det känns fortfarande lite konstigt att Bruce Springsteens förra album ”Western stars” på sina håll anklagades för att vara något slags meta-nostalgi, där Springsteen, enligt belackarna, skulle göra en pastisch på sig själv. Okej, det var mest Expressen Kultur, alltid det säkraste stället att söka sig till om man vill läsa blodtryckshöjande och musikjournalistiskt ragebaitande ”analyser” om popmusik, som framförde åsikten, men konstigt var det hur som helst.

För ”Western stars” var ju i själva verket ett album som, i den kontext man självklart aldrig kan eller ska bortse från, utmanade både dess upphovsman och de invanda fansen. Genom att söka sig till den orkestrerade, lättcountryfierade och melodiösa 60-talspop som lurat i bakgrunden vid några få tillfällen under karriären, men aldrig tidigare så tydligt lyfts fram, mer eller mindre tvingade sig en superetablerad 70-plussare bort från den trygga gubbrock-famnen, snarare än till den.

Bara en sån sak som vad den nya inramningen gjorde med hans röst. De poppiga, lätta melodierna fick honom att sjunga på ett nytt, för honom närmast oprövat, sätt. Vekare, lenare, mer försiktigt romantiskt.

”Letter to you”, den nya singel som Bruce Springsteen släppte i dag, är däremot just precis den där skamlösa flörten med de inbitna fansen och det där groteska fantasifostret till klyschigt devot rockjournalist som verkligen bara existerar i tankarna på kulturredaktionsmän. E Street Band är tillbaka och med det också de hesa wouh-utropen, Roy Bittans pianodriv och det storslaget dramatiska tilltalet (”Things I found out through hard times and good/I wrote ’em all out in ink and blood/Dug deep in my soul and signed my name true/And sent it in my letter to you”). Bara några hastigt uppdykande, och uppfriskande, kastanjetter här och där ligger kvar som en rest från ”Western stars”.

Allt är så välkänt och bekant att man flera gånger inbillar sig att Danny Federici från andra sidan graven faktiskt spelar den där karakteristiska orgeln som liksom rinner genom hela låten.

Det är tveklöst väldigt bekvämt och trevligt, men efter ”Western stars” känns det också som ett steg tillbaka. Kanske för att ta två steg framåt, det kommande albumet får väl visa det, men långtifrån säkert.

