Ny studie: Majoriteten nöjd med coronajournalistiken

Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällskydd och beredskap och undersöker mediernas rapportering under två faser våren 2020. Dels under pandemins inledande fas, 24 februari till 10 mars, dels under vad studiens författare beskriver som en mer intensiv fas, från 31 mars till 14 april.

Resultaten grundas på analyser av material från Sveriges största morgon-, respektive kvällstidningar, Dagens Nyheter och Aftonbladet, samt inslag från den störtsa nyhetssändningen, Rapport 19.30. Studien grundar sig även på enkätundersökningar som skickats ut till 13.718 personer under samma tidsperioder.

– Vi har försökt identifiera perioder då någonting har förändrats. Vi har valt de här perioderna för att fånga upp utvecklingen i pandemin, säger Marina Ghersetti, docent vid Göteborgs universitets institution för journalistik, medier och kommunikation, och en av studiens författare.

Marina Ghersetti, docent vid Göteborgs universitets institution för journalistik. Foto: Johan Wingborg

Enkätundersökningen visar att allmänheten i stort varit nöjd med mediernas rapportering om hur farligt coronaviruset är, hur man bäst skyddar sig och hur pandemin påverkar det svenska samhället. Andelen nöjda ökade markant under den mer intensiva fasen jämfört med pandemins inledande fas.

– Jag tolkar det som att medierna har gett den information som människor efterfrågat under den här perioden och att medierna fyllde sitt informationsuppdrag väl, säger Marina Ghersetti.

Studien konstaterar att pandemin getts ”exceptionellt stor uppmärksamhet i svenska medier”, betydligt större än tidigare nyhetshändelser som fågelinfluensan och ebolaepidemin.

”Sannolikt har ingen annan händelse under efterkrigstiden fått större uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier under jämförbar tid”, skriver studiens författare.

– Man kan konstatera att nästan ingenting annat fick plats i nyhetsflödet under stora delar av våren och det är väldigt mycket som trängs bort. Vad som trängs bort det vet vi inte riktigt, men det kanske vi blir varse om så småningom, säger Marina Ghersetti.

Samtidigt hade en övervägande del av det undersökta materialet en alarmerande karaktär, ett tonläge som betonade att situationen var allvarlig. 54 procent av inslagen och artiklarna var på något sätt alarmerande, de flesta utan att också ha ett lugnande budskap. Särskilt alarmerande var åsiktsmaterialet och ännu mer så under den senare, mer intensiva perioden, enligt studien.

Marina Ghersetti säger att det ur ett samhällsperspektiv kan finnas fördelar med alarmerande journalistik, men att det är svårt att veta hur alarmerande rapporteringen ska vara och under hur lång tid.

– Det får människor att uppmärksamma vad som händer och ta till sig information. Men det finns tidigare forskning som visar att det finns en gräns då det kan bli för mycket alarmism, då människor slutar ta del av nyheterna. Men det är svårt att veta var den gränsen går, säger Marina Ghersetti.

Av de tre undersökta medierna framstår SVT:s Rapport som mest alarmerande, Aftonbladet är det medium som haft minst andel alarmerande rapportering och Dagens Nyheter intar en mellanposition i studien. Samtidigt konstateras att tonläget inte varit mer alarmerande än under tidigare kriser, som ebolaepidemin.

Studien konstaterar även att ungefär hälften av alla artiklar och inslag innehåller någon form av spekulationer. Andelen artiklar och inslag som i huvudsak byggde på spekulationer utgjorde endast sju procent och då framför allt i form av åsiktsmaterial. Mer än var fjärde åsiktsartikel om pandemin klassas enligt studien som i huvudsak spekulerande.

– Det man kan konstatera är att spekulationerna var som flest när vi visste som minst om vad som höll på att hända. Men när osäkerheten är som störst, då finns det också som minst faktakontrollerade uppgifter, säger Marina Ghersetti.

De undersökta medierna fyllde under våren vad studiens författare kallar en enande roll, närmare bestämt en ”rapportering om nationell samling”. De kritiska rösterna finns förvisso, men framför allt i ledare, krönikor och debattartiklar.

– Vi slås av att det är förvånansvärt få utblickar mot de andra nordiska länderna, där strategierna var andra och dödstalen lägre, säger Marina Ghersetti.

– Det kan bero på att hela våren präglades av en slags nationell uppslutning. Det är blickar mot Italien, Storbritannien och USA, men det är förvånansvärt få utblickar mot de nordiska länderna, säger hon men understryker att rapporteringen kan ha förändrats sedan våren 2020.