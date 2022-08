Ny utredning ska säkra Sveriges framgångar i kulturbranschen

De kulturella och kreativa branscherna innefattar alltifrån författares enskilda firmor och hemslöjdsverksamheter i glesbygden till internationella jättebolag som Spotify. Branscherna anställer tillsammans cirka 190 000 personer och omsätter 400 miljarder kronor varje år i Sverige.

På fredagsförmiddagen redovisades den nya utredningen ”Kreativa Sverige” för kulturminister Jeanette Gustafsdotter med en tioårsplan som ska säkra Sveriges kulturföretags framgång, dynamiska kulturliv och kulturens hållbara utveckling.

I utredningen föreslås att det ska ske genom att framför allt Näringsdepartementet och Kulturdepartementet, tillsammans med andra delar av regeringen, ska bilda en särskild grupp som ska arbeta med detta.

– Vi behöver jämlik tillgång till kultur, särskilt för barn och unga. Med denna utredning har vi nu tagit ett steg närmre ett väl fungerande kulturliv i hela landet, sade kulturministern under presskonferensen.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S). Foto: Lisa Mattisson

Ekonomen och förläggaren Tobias Nielsén har lett utredningen. Han har kommit fram till att kulturpolitiken och näringslivspolitiken haft spretande mål, vilket drabbat svenska kulturföretag.

– Det vi sett är att kulturföretagen bör synliggöras, erkännas och stödjas i högre grad. De har ofta fallit mellan två stolar – kulturpolitiska mål och näringspolitiska mål. Pandemin blottade det här ännu mer. Det vi vill föreslå är en nationell sammanhållen strategi med delat ansvar mellan flera departement inom regeringen, framför allt mellan Näringsdepartementet och Kulturdepartementet, säger Nielsén.

Nielsén säger att offentligheten ibland förbiser att många kulturutövare är organiserade som företag och att en tiondel av Sveriges alla företag tillhör de kulturella och kreativa branscherna. Många kulturutövare, som exempelvis musiker eller författare med enskilda firmor, ser sig inte som framför allt företagare.

– Företaget är ofta bara ett verktyg för att kunna göra det man vill. Bara för det kan man inte avfärda dem som om deras företag vore mindre värda eller har mindre potential.

Utredaren Tobias Nielsén har kommit fram till att kultur- och näringslivspolitiken behöver ett närmare samarbete. Foto: Lisa Mattisson

Nielsén poängterar att utredningen handlar om två typer av företag – soloföretagen med kulturellt innehåll, och mer tillväxtdrivna företag som utgår från upphovsrätt, som Storytel och Spotify. De kan ha olika intressen som måste balanseras.

– Ett vanligt missförstånd är att många kreatörer och utövare, men även mindre organisationer, inte skulle vilja växa. Man ser, erkänner och stödjer inte riktigt kulturföretagen.

Den framgång Sverige haft internationellt kan inte tas för given, säger han. Den nya strategin har inspirerats bland annat av Storbritannien, som nyligen implementerat en liknande. Utredningen åkte till London på ett studiebesök för att se hur britterna arbetade.

Vad lärde ni er där?

– Storbritannien har en stolthet och en självklarhet i de här frågorna och flätar samman kulturen och näringslivet. De har i likhet med Sverige haft stora kulturexporter. Jag upplever att Sverige under ett tag varit tillbakalutat och betraktat all framgång som självklar. Jag skulle säga att vi haft en del flyt som inte automatiskt kommer att upprepas. I Storbritannien är det fler satsningar, mer aktualitet, bättre kunskap och mer pengar in i systemet. De har inte nöjt sig.

Finns det en poäng med konstnärligt skapande i sig, även om det inte bidrar till ekonomisk vinst?

– Det är en av grundbultarna – den kulturpolitiska finansieringen måste finnas. Vad vi gör är att hjälpa till så att utövarna blir mer resilienta, med bättre villkor för att göra det man vill göra. Det finns ingen motsättning mellan konstnärlig frihet och ett välfungerande företagsliv, säger Tobias Nielsén.

”Kreativa Sverige” – utredningens förslag Delat ansvar mellan politikområden Strategin ska hålla samman olika delar av politiken som berör kulturföretag. Man ska kombinera framför allt kulturpolitiska och näringslivspolitiska mål. Utredningen föreslår att Kultur- och Näringsdepartementet ska leda det strategiska arbetet under tio år. Ökad kunskap om upphovsrätt, företagande och export Regeringen föreslås arbeta aktivt med frågor som upphovsrätt, immateriella rättigheter, export och innovations- och finansieringsstöd. Företagare inom de här branscherna ska erbjudas rådgivning och utbildning, och statliga aktörer ska få bättre kunskap om hur bolag som hanterar upphovsrätt fungerar. Förstärkt lokal och regional konkurrenskraft Eftersom kulturella och kreativa bolag kan göra en plats mer attraktiv för turister och höja invånarnas livskvalitet ska regeringen arbeta för att ta vara på lokal potential och även locka utländska investerare till Sveriges kommuner och regioner. Visa mer

