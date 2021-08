Nya böcker: Trump ångrar inget - mer än att han inte tog till mer våld

Donald Trump gillar att framställa sig själv med superlativer. Ett av få som stämmer är att det skrivits fler böcker om honom under hans presidenttid än om någon annan president. Efter en kort paus tar nu vågen av utgåvor fart igen. På New York Times topplista över bästsäljande faktaböcker ligger tre titlar – utöver dessa två även Wall Street Journal-skribenten Michael Benders ”Frankly, I won this election”. Fler är också på väg: bland annat från Washington Post-veteranen Bob Woodward och Susan Glasser från New Yorker.

Michael Wolff, krönikören och mogulporträttören, var den som drog igång Trumputgivningarna med sin ”Fire and Fury” i januari 2018, med hundratals anonyma källor, där det var ganska lätt att identifiera strategen Steve Bannon som en av dem. Den kittlade intresset med sina skildringar av maktspelet i Vita husets västra flygel, men drog också på sig mycket kritik, för slarv med faktauppgifter.

”Landslide”, en av Trumps favoritlögner för att beskriva hur stort han egentligen vann valet 2020, är Wolffs tredje Trumpporträtt. Men precis som föregångaren ”Siege” saknar den journalistisk tyngd och vacklar i trovärdighet. Wolffs raljanta ton tar över, när han målar scener som det är omöjligt att värdera äktheten i. Sade Donald Trump ”What the fuck?” när Fox News först av alla medier utropade Biden till vinnare i Arizona? Och svarade Rupert Murdoch ”Fuck him”, när presidentens högljudda protester mot mediejätten nådde fram till dess ägare? Kanske, men det kan också vara färgstarka detaljer helt konstruerade av Wolff.

Som politisk dokumentation av Trumps sista år har boken också stora brister. Wolff är ingen politisk korrespondent, han kittlas bara av konflikter – och han har också en illa dold förkärlek för maktfullkomligheten hos de män han skildrar. Han fascineras och imponeras på ett märkligt sätt av Trump, även när han återger hans haverier.

Carol Leonnig och Philip Rucker, Pulitzerprisbelönade politikreportrar på The Washington Post, som skrivit den hittills bästa boken om Trumps presidenttid (”A very stable genius”, i fjol), har inga sådana böjelser. När de jämför Trumps sista år vid makten med de tre första konstaterar de att han detta år ”fullt ut visade upp sin okunskap, sin elakhet, sin totala avsaknad av empati, sin narcissism, sin brist på lojalitet, sin benägenhet att göra sig själv till ett offer, sitt beroende av tv, sin misstro mot experter och sakkunskap, sitt svek och sina lögner. Varje karaktärsdrag bidrog till att förvandla agerandet hos världens mäktigaste nation till ett dödligt hot”.

Sedan fortsätter de med att synliggöra detta i praktiken, genom omfattande och detaljerade skildringar inifrån Washingtons maktcentra, med en helt annan tyngd och trovärdighet än hos Wolff. Ja, det finns anonyma källor, men också tunga namn som vittnar öppet, som USA:s högste general Mark Milley, republikanen Liz Cheney – och Trump själv, i en lång intervju.

Det som gör boken särskilt angelägen är förstås allvaret i de ämnen som dominerade året: coronapandemin, mordet på George Floyd och protesterna som följde på det (ett ämne som Wolff knappt berör) och slutligen Trumplägrets förnekande av valförlusten, vilket kulminerade i den statskuppsliknande stormningen av Kapitolium. Här handlar det inte bara om maktspel, utan om genomgripande hot mot det egna folket och demokratin.

Taktiken att förneka valutgången under valnatten fick Trump stöd för hos sin juridiske rådgivare Rudy Giuliani, som – höggradigt berusad – gång på gång utropade ”Säg bara att vi vann!”. Men när förnekelsen höll i sig och eskalerade växte oron hos flera av hans medarbetare. Oron för en direkt statskupp fick general Milley att, flera dagar före stormningen av Kapitolium, dra paralleller med Tyskland 1933 och tala om ett ”Reichstag Moment”. Bland höga militärer diskuterades mer eller mindre öppet om hur de skulle kunna gå emot sin president: ordervägra eller gemensamt avgå, om det blev ett skarpt läge.

De demokratiska institutionerna stod pall, men boken visar hur små marginalerna faktiskt var; hur nära det var att kuppen skulle lyckas.

Nu uppstod istället det skarpa läget utan en formell presidentorder. Istället eldade Trump på sina supportrar – som han fortfarande beskriver som ”beautiful, lovely people” – att bege sig till Kapitolium. Själv försökte han in i det sista få vicepresident Mike Pence att vägra erkänna Joe Biden som ny president. Men Pence stod emot – och vägrade lämna byggnaden trots det våldsamma anfallet. ”Sätter jag mig i bilen vet jag att ni kör iväg mig. Men vi måste slutföra vårt uppdrag här”, sade han till sin säkerhetspersonal, osäker på vem han kunde lita på. De demokratiska institutionerna stod pall, men boken visar hur små marginalerna faktiskt var; hur nära det var att kuppen skulle lyckas.

Trump får i boken frågan om han ångrar sitt agerande. När det gäller pandemin svarar han nej, trots alla försök att spela ner faran och alla märkliga utspel om olika botemedel. Samma sak när det gäller stormningen. Däremot ångrar han att han inte satte in militär mot Black Lives Matter-demonstranter i städer som Portland, Seattle, Minneapolis och Washington, vilket han ville göra, men avråddes från av sina militära rådgivare.

Leonnig och Rucker frågar också Trump om alla hans lögner (Washington Post har dokumenterat mer än 30 000 sådana under hans presidenttid). Hans svar är lika häpnadsväckande som kongenialt: ”Det finns ett vackrare ord än lögn: desinformation”.

Så talar den som, med bokens titel, är övertygad om att bara han själv har alla svaren. Vad verkligheten än säger.

"Landslide" Michael Wolff Henry Holt & Co, 336 sidor Visa mer