Nya Bondregissören: ”David Dencik är ett geni!”

Regissörsavhopp, manusstrul och en global pandemi. Produktionen av den 25:e Bondfilmen har knappast varit något cocktailparty. Två år försenad får ”No time to die” till slut galapremiär i anrika Royal Albert Hall i London på tisdagskvällen. Det är inte bara bara Bond-producenterna som ber en stilla bön för sin insats på cirka 3 miljarder kronor – även världens biografägare hoppas att James Bond ska ge akut hjärt-lungräddning till en bransch som varit nära att duka under på grund av covid-19.

Om regissören Cary Joji Fukunaga känner det blytunga ansvaret på sina axlar så är det inget han skyltar med utåt. När en handfull journalister släpps in lite för tidigt i ett zoom-möte håller sminkösen fortfarande på att putsa hans panna med en pensel.

– Guys, I am being groomed, ler den amerikanska regissören lite avväpnande med en gul kofta som ”helt oavsiktligt” råkar matcha affischen för ”No time to die” i bakgrunden.

Han kom in i Bondvärmen hastigt och lustigt för tre år sedan när Danny Boyle (”Trainspotting”) hoppade av efter att ha kommit på kreativ kollisionskurs med Bondproducenterna. Till skillnad från sin brittiska kollega delade Fukunaga, som tog över stafettpinnen från Sam Mendes, producenternas mer seriösa vision om en mer sansad agentfigur som ligger närmare det plågade psykfallet i Ian Flemings böcker.

– Bondfiguren har många återkommande troper, men jag föredrar Daniel Craigs råa och brutala grubblare framför den där lättsamma charmknutten som höjer på ögonbrynen stup i kvarten, säger Cary Joji Fukunaga som har både japanska och svenska familjerötter.

För drygt tio år sedan debuterade han med det spanskspråkiga kriminaldramat ”Sin nombre” som utsågs till bästa debutfilm på Stockholms filmfestival. Därefter har han också regisserat Brontëfilmatiseringen ”Jane Eyre”, den första och bästa säsongen av ”True detective” samt Netflixdramat ”Beasts of no nation” som kretsar kring afrikanska barnsoldater.

– Jag har inte försökt att sätta något personligt prägel på ”No time to die”, utan bara att göra den så bra som möjligt, säger Cary Fukunaga som också varit djupt involverad i manusarbetet.

– Det viktigaste var att skriva ett bra slutkapitel för Daniel Craigs era som Bond. Så jag tittade tillbaka på ”Casino Royale” och ”Skyfall” som ju är direkt sammankopplade för att se vilka trådar som var nödvändiga för att knyta ihop säcken på ett tillfredsställande sätt. Jag ville skildra karaktärsbågen; från en ung man som är nybörjare på sin post till en mer luttrad figur fem år efter pensioneringen

Fukunaga gillar hur Daniel Craig har lyckats förnya Bond-figuren genom att ladda honom med ett inre liv, barndomstrauman och gjort honom mer woke än sina föregångare. Craigs rollfigur kan visserligen vara ett råskinn på jobbet men också en ömsint, inkännande man som kunde kliva in i en dusch för att trösta sitt livs kärlek – Vesper Lynd (Eva Green) – utan att ens ta av sig smokingen.

– Tack vare mötet med Vesper Lynd i ”Casino Royale” tycker jag att man satte figuren både intellektuellt och emotionellt. Daniel Craigs agent 007 har varit väldigt annorlunda från de tidigare Bond-figurerna. Jag tror att Bondfilmerna alltid speglar sin tid – på gott och ont. I ”No time to die”, så har världen förändrat sig ganska mycket under den tid då Bond dragit sig tillbaka. Det var viktigt att inte bara låtsas som det regnar – men samtidigt försöka att vara sann mot rollfigurens dna. Detta skapade intressanta konflikter att jobba med, säger Cary Fukunaga.

I ”No time to die” försöker alltså James Bond njuta av pensionärslivet på Jamaica. Lugnet avbryts abrupt när hans gamla CIA-vän Felix Leiter (Jeffrey Wright) ber om hjälp att rädda den kidnappade forskaren Valdo Obruchev, som spelas av David Dencik.

Fukunaga var djupt imponerad av den svensk-danska skådespelarens insatser i två högproflerade tv-serier; Jane Campions ”Top of the lake” och Johan Rencks ”Chernobyl”.

– Före inspelningen av ”No time to die” tyckte jag att han var en fantastisk skådespelare. Redan första dagen ändrade jag mig: ”Snubben är ett geni!”, säger Fukunaga som precis som Campion gav Dencik en större roll än vad som var tänkt från början.

– David hittade alltid nya, intressanta saker att spinna på i rollfiguren. Så jag försökte hela hitta på fler saker för att hålla honom kvar i filmen så länge som möjligt.

Under manusarbetet hade han också hjälp av ”Fleabag”-stjärnan Phoebe Waller-Bridge som också skrivit spionserien ”Killing Eve” med Jodie Comer och Sandra Oh.

– Daniel Craig, som är ett stort fan av ”Fleabag”, var först med att föra Phoebe Waller-Bridge på tal. Och, visst, hon är briljant. Efter att ha läst mitt manus hade hon några riktigt vassa och roliga idéer och kom in som en frisk fläkt i en kreativ process som redan var otroligt intensiv, säger Fukunaga som hela tiden tvingades skriva mot klockan eftersom hela Bond-apparaten redan var igång.

En annan utmaning var att filmen inte skulle kännas daterad när den väl skulle ha premiär. Bara sedan ”Spectre” hade premiär 2015 har världen förändrats på grund av Trump, Brexit och metoo. Till skillnad från när Fleming skapade Bondfiguren under kalla kriget så befinner sig också den geopolitiska situationen i ständig förändring.

– Vi hade många diskussioner om hur vi skulle fånga geopolitiken. När vi arbetade med manuset var vi tvungna att föreställa oss utvecklingen några år framåt i tiden för att det skulle kännas relevant vid premiären. Sedan förra Bondfilmen har vi ju fått uppleva destabilisering inom till exempel Nato och i hela Europa. Detta gör ju Bond till en tacksam utgångspunkt för att utforska saker som händer i världen, säger Fukunaga och ler belåtet:

– När ni ser filmen så kommer du att se att vi är ganska förutseende när det gäller världsläget.

”No time to die” har svensk biopremiär den 30 september.

Cary Joji Fukunaga Född 1977 i Oakland, Kalifornien. Regissör och producent. Hans pappa kommer från en japansk familj medan hans mamma har svenska rötter. Har en examen från Tisch School of the Arts vid New Yorks Universitet. Vann Bronshästen på Stockholms filmfestival för bästa debut med ”Sin nombre”. Vann en Emmy för regin till tv-serien ”True detective” (2014) med Matthew McConaughey och Woody Harrelson. Cary Joji Fukunaga är den första amerikanska Bond-regissören och den 12:e i ordningen. Film- och tv i urval: ”No time to die” (2021) ”Maniac” (2018) ”Beasts of no nation” (2015) ”True detective” (2014) ”Jane Eyre” (2011) ”Sin nombre” (2009) Visa mer

