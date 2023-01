Nya galleriets namnval – en blinkning till public service

Public service öppnar på fredagen i den gamla banklokalen på Storgatan på Östermalm. Efter en omfattande renovering har två våningar med utställningsyta skapats, fördelat på nästan 300 kvadratmeter.

Ambitionen med galleriet, förklarar en av de tre delägarna Peter Gerdman, är bland annat att det ska vara enkelt för publiken att hitta till konsten.

– Det normala när man öppnar galleri är väl att köra dubbla efternamn. Vi har velat göra saker annorlunda – det är därför vi har valt namnet Public service. För oss handlar det mycket om att sänka trösklarna, vi ska vara för alla, säger Gerdman.

En tanke som återspeglas i renoveringen, tillägger hans partner Aleksandar Stojanovski:

– Vi har det facto inga trösklar. Golvet i galleriet är ett terracottagolv, inspirerat av torget utanför. Vi vill ta in utsidan och tvärtom, säger Stojanovski.

Galleriets tre delägare Axel Söderberg, Aleksander Stojanovski och Peter Gerdman. Foto: Pierre Björk

Till skillnad från radio- och tv-verksamheten ett par kvarter bort är dock galleriet helt privatfinansierat. Att slå upp portarna för ett nytt galleri just nu, i en tid av lågkonjunktur och ekonomisk osäkerhet, är inte helt optimal, medger Gerdman:

– Vi påbörjade det här projektet när omvärlden var mindre skakig. Samtidigt ser vi det här som något långsiktigt. We are in it for the long run.

Bakom initiativet står, förutom Gerdman och Stojanovski, också Axel Söderberg. Gerdman kommer närmast från Londons konstvärld och auktionshuset Christie's. Stojanovski har arbetat inom Stockholms gallerivärld, men vill inte uppge vilket galleri.

Tanken är att Public service ska ha ett större internationellt fokus än andra gallerier i stan, förklarar de.

– Vi kommer aldrig tumma på den konstnärliga kvaliteten, även om konsten befinner sig långt bort, säger Gerdman.

Oliver Sundqvist. Foto: Pierre Björk

Inom kort väntar bland annat utmaningen med att frakta tunga marmorblock från Italien signerade konstnären Francesco Paterlini, som kommer att ingå i en grupputställning senare i vår. Äran att inviga galleriet får dock den svenska, Köpenhamnsbaserade konstnären Oliver Sundqvist, född 1991. Hans utställning ”Symphony hour” öppnar den 20 januari.

– Generellt kan man säga att vi intresserar oss för konstnärer som befinner sig i ett ”ungt skede” i sin karriär. Vi är ju själva unga… eller nåja, vi är alla tre födda 1988, så du får själv avgöra om det är ungt, skrattar Gerdman.

2005 tvingades samhällstidskriften Public service byta namn efter hot om rättsliga åtgärder. Sveriges radios advokater ansåg då att den nystartade tidningen vilseledde allmänheten och undergrävde förtroendet för de verkliga public service-företagens självständighet.

Vad svarar ni om advokaterna hör av sig till er?

– Att vi har valt namnet med en glimt i ögat, säger Gerdman.

