Nya Nick Cave-dokumentären ”This much I know to be true” får högsta betyg

Dokumentär ”This much I know to be true” Regi: Andrew Dominik Medverkande: Nick Cave, Warren Ellis, Earl Cave, Marianne Faithfull m fl. Längd: 1 tim 45 min. Språk: engelska. Biopremiär 11/5. Visa mer

Sällan har Nick Caves patenterade symbios mellan det extatiska och existentiella materialiserat sig lika stillsamt och konsekvent som i Andrew Dominiks nya dokumentär ”This much I know to be true”. Formen är till hälften en konsertfilm och till hälften ett musikerporträtt. Inte bara av Cave, utan även av hans musikaliske vapendragare Warren Ellis.

Framför allt handlar det om duons samarbete som fördjupats på senare år. Om dynamiken mellan Caves kreativa ordning och Ellis skaparkaos, skildrat med både värme och humor. När Cave talar om ”snippets in an ocean of bullshit” syftar han på de fåtal stunder som blir musikaliskt lyckade.

Tanken om att konst innebär hårt arbete genomsyrar även själva filmproduktionen. Under kamerasvepningarna och cirklandet kring musikerna skymtar ofta kamerateam, räls och ljusriggar i bakgrunden. Nu och då märks även diskreta spår av pandemin. Som en covidmärkt Marianne Faithfull med syrgasslang. Eller den oväntade öppningsscenen, där Cave säger att han tagit regeringens råd på allvar och skolat om sig till keramiker eftersom det inte längre går att leva på livemusik.

Sedan visar han upp 18 stycken ännu oglaserade porslinsfigurer som tillsammans utgör storyn om djävulens liv, från födelsen till döden och förlåtelsen. Det är ett fascinerande inslag och svårt att inte läsa in en sorts självbiografi, även om skulpturernas anletsdrag faktiskt påminner mer om hans skäggige kollega Ellis.

Genom Dominiks kameralins får man samtidigt syn på precis den okonstlade uppriktighet som tycks bo i Caves funderingar och de svar han ger till fansen som ber om råd och stöd på bloggen ”The Red Hand Files”. Det rör sig om ett förhållningssätt till både livet och konsten som blev så tydligt på ”Ghosteen” och ”Carnage”. Båda albumen tillkom efter sonen Arthurs död och den sorgeprocess som den australiske filmaren tidigare skildrat i dokumentären ”One more time with feeling” (2016).

Nya ”This much I know to be true” handlar mer om att ha funnit, kanske inte lyckan, men åtminstone rätsidan och en känsla av mening i livet. Det ter sig som en nyck av ödets ironi att Cave förlorade ännu en son – förstfödda Jethro Lazenby – bara ett par dagar före premiären.

Framtoningen i filmen bidrar möjligen till mytologiseringen av Cave som skaparen med stort S. Men betydligt oftare är det musiken och texterna som får tala för sig själva i hypnotiskt filmade liveframföranden från en bedagad fabrikslokal, där dunkelt ljus och blixtbelysning, stråkar och kör bidrar till den sakrala inramningen.

”This much I know to be true” är inte ett filmporträtt av konstnären som Gud, utan en omistlig skildring av en man som försöker förstå vad det är att vara människa, hantera livets osäkerhet och förmedla de insikterna till andra.

