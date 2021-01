Nya rapporter: Pandemin stärker bokförsäljningen

Den tryckta boken tycks ha gått stärkt ur pandemiåret 2020. I USA ökade den totala bokförsäljningen med 8,2 procent jämfört med 2019, visar data från analysföretaget NPD. Näthandeln och dagligvarubutiker kompenserade försäljningstappet i den fysiska bokhandeln som drabbades av restriktioner och nedstängning. I Tyskland, däremot, sjönk försäljningen något (2,3 procent) rapporterar Svensk Bokhandel.

I Sverige presenteras branschens resultat för 2020 först om en månad, men utvecklingen spås bli likartad den i USA.

– Vi gjorde en specialrapport för januari-augusti som visade en tillväxt på ungefär samma nivå, en total ökning med 7,4 procent. Särskilt starka under den perioden var digitala abonnemangstjänster och näthandeln. Svenskar streamar mycket i karantän, säger Maria Hamrefors, ordförande i Svenska Bokhandlareföreningen.

Hon tror att tendensen från sommaren höll i sig året ut, med en eventuell förstärkning sista kvartalet. Preliminära siffror tyder nämligen på att den fysiska bokhandeln förlorade stort i julhandeln, då kunder uppmanades att inte besöka gallerior och köpcentrum. Samtidigt blomstrade näthandeln. Adlibris, den klart dominerande aktören, kan summera ett rekordår. Försäljningen av skönlitteratur, barnböcker och kokböcker ökade med 60 procent.

– Det var ett extra bra år för debutanter, särskilt Lydia Sandgren som ju fick Augustpriset för romanen ”Samlade verk”, säger försäljningschefen Sakari Luovio. Att böcker om mat och dryck var efterfrågade tyder på att människor var hemma i större utsträckning än annars.

Adlibris satsade hårt på marknadsföring tidigt under pandemin. Särskilt mot nya grupper, till exempel äldre som ville undvika trängsel. Extra fokus på hemleveranser istället för ombud blev också en framgångsfaktor, enligt Sakari Luovio.

I samband med att grundskolorna i USA stängdes förra våren och hemundervisning infördes blev faktaböcker med inriktning på bland annat språk, lekar och hobby för barn och unga eftertraktade. Försäljningen inom det området ökade med 23 procent enligt NPD BookScan. Även ungdomsböckerna sålde betydligt bättre (11 procent) än året innan, delvis tack vare nya titlar av populära författare som Stephenie Meyer (vampyrserien ”Twilight”) och Suzanne Collins (”Hungerspelen”).

Ett av de svenska barnboksbokförlag som ger ut många faktaböcker är Opal. I höstas lanserades bland annat ett påkostat verk om kungar som sålde slut direkt. Även böcker om historiska kvinnor går fortsatt bra.

– Men jag vet inte om det är en effekt av corona. Det har ju gått en tv-serie om kungligheter som blev populär och som kanske hjälpte till att öka intresset kring just det ämnet, säger förlagschef Catrin Christell.

I framför allt julhandeln tycker hon sig se att ”klassiker”, som serien om Pettson och Findus, sålt extra mycket via nätet.

– Den behöver du inte bläddra i. Du vet vad du får. En bok av en nyare författare eller illustratör kanske du vill känna på och se om stilen tilltalar dig, säger hon.

Erik Titusson, förlagschef på Lilla Piratförlaget, oroade sig för att efterfrågan på just presentböcker skulle minska när sociala tillställningar som kalas och umgänge med släktingar och vänner blev mer sällsynt. Anledningen till att barnböcker ändå sålt bra under året tror han delvis beror på mer tid för familjemys.

– När kvällsaktiviteter och jobbresor ställts in så har ett utrymme, en slags ro, för högläsning uppstått. Det går förstås inte att säkerställa statistiskt men det är en känsla jag har. Det har funnits tid att läsa tillsammans.

Han har också upplevt att ungdomsboken fått en renässans under året, särskilt genom ”Fula tjejer” av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson, som nu trycks i en fjärde upplaga.

– Ungdomsboken har haft det tufft i några år. Det är en genre som måste återuppfinna sig själv med jämna mellanrum. När det kommer en sådan här ”hit” så påminns både läsarna och handeln om hur rolig den kan vara. Och att det faktiskt går att sälja ungdomsböcker.

För en vuxen målgrupp var det bland annat sakprosa med inriktning mot politik och samhälle som lockade läsare i USA. En ökning på cirka fem procent rapporteras i denna kategori. Storsäljaren blev Barack Obamas ”Ett förlovat land” med 2,5 miljoner sålda exemplar. Boken hamnade på fjärde plats på topplistan över årets mest sålda fackböcker i Sverige.

Martina Stenström, förlagschef på Fri Tanke, som är inriktat på populärvetenskap inom olika områden har framför allt märkt ett intresse för ämnen som förekommit i medierapporteringen.

– Jag tycker att det generellt varit stort fokus på samhällsfrågor under pandemin. Mediekonsumtionen i befolkningen verkar ha ökat och en bok som ”Gangstervåld” av Fredrik Kärrholm, som knöt an till debatten om gängkriminalitet fick stor uppmärksamhet i början av hösten, säger hon.

Under året har förlaget intensifierat närvaron i sociala medier, styrt om event till digitala plattformar och byggt ut den egna webbshopen.

– En del av våra titlar är typiska presentböcker, och där är vi ganska beroende av den fysiska bokhandeln. Men genom digitala event och sociala medier har vi kunnat rikta oss direkt till läsarna på ett nytt sätt och även länka till vår egen sajt.

Nästa stora utmaning för den svenska bokhandeln är den årliga rean som startar 23 februari.

– Att skjuta på bokrean är inget alternativ, vi måste hitta sätt att genomföra den coronasäkert enligt de nuvarande bestämmelserna där varje kund ska ha en fri yta på tio kvadratmeter, säger Maria Hamrefors på Svenska Bokhandlareföreningen.

Hon tror att det kommer att gå att hitta lösningar. Kreativiteten i bokhandeln har varit stor under pandemin när det gäller att tillgodose kunderna.

– Många har tagit beställningar på telefon, mejl och via sociala medier, varit flexibla med leveranser, släppt in personer i riskgrupp utanför ordinarie öppettider eller kommit ut med påsar till trottoaren. De boklådor som klarat sig bra är de som ligger på mindre orter där kunderna kliver in direkt från gatan och butiker i välbärgade förorter där många människor jobbar hemifrån. Bokläsarna har inte flytt till andra sysselsättningar under krisen, vilket är skönt.