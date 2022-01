Skräck ”Scream” Regi: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett. Manus: James Vanderbilt, Guy Busick. I rollerna: Melissa Barrera, Jack Quaid, Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, m fl. Längd: 1 tim 54 min (15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Med den Ingmar Bergman-influerade rape and revenge-filmen ”The last house on the left” (1972) och den konceptuellt briljanta ”Terror på Elm Street” (1984) positionerade sig Wes Craven som den amerikanska skräckens trendsättare. När maskerade tonårsmördare hade gått ur mode lyckades han, efter Kevin Williamsons manus, starta en ny slashervåg med ”Scream” (1996) som varade ungefär fram till ”Cherry falls” (2000).

Dessa filmer var noga med att uppmärksamma klichéerna som de själva drog nytta av. Runt ”Scream 3” (2000) – den första utan manus av Williamson – började även ett fan som undertecknad ledsna på de busringande filmnördarna i vita spökmasker. När återföreningen ”Scream 4” (2011) släpptes verkade upphovsduon känna likadant.

Nya ”Scream” har varken regi av Craven (han dog 2015) eller manus av Williamson. I stället för ren uppföljning introduceras ett nytt ungdomsgäng i fiktiva kaliforniska Woodsboro. Den sifferlösa titeln antyder en omstart. Men som en person ur rollgalleriet förklarar, med serietypisk spaningsjargong, följer den nya händelsekedjan mönstret för en ”requel”: ett mellanting av reboot, remake och sequel.

Blinkningarna till originalet är tydliga. Återanvändningen av skådeplatser, Nick Caves and the Bad Seeds ”Red right hand”, obehagliga vinklar med kameran på sned – det här är en film av fans, för fans. Och att tjafsa med fansen straffar sig. Det visar sig i öppningsscenen, efter att jungfruoffret förklarat för busringaren att hon föredrar senare års förhöjda skräck – i synnerhet ”The Babadook” (2014) – framför nittiotalstrams.

Manuset flirtar fiffigt med de mest insattas förkunskaper för att sedan utvecklas till en kritik mot så kallad toxisk fandom. Ett tema som egentligen genomsyrat filmserien sedan start, men som fått ny relevans med vår tids näthatkampanjer.

Neve Campbell och Courtney Cox i nya ”Scream” Foto: Paramount Pictures

Så småningom kopplas favoriter från förr in i dramat, såväl mer otippade birollsfigurer som den mer självklara huvudtrion: hjältinnan Sidney, polisen Dewey och hans älskade stjärnreporter Gale. Snarare än huvudpersoner fungerar de här som ungdomarnas ärrade rådgivare (en liknande relationsdynamik utforskades i David Gordon Greens ”Halloween” från 2018).

Filmerna i 90-talets slashervåg intresserade sig mer för ungdomarna än mördarna – jämför bara affischerna med tidigare decenniers slashers. ”Inte i min film”, säger Sidney i slutet av första ”Scream” innan hon skjuter sin psykotiske pojkvän. Ingen av ungdomarna i den femte ”Scream”-filmen skulle kunna uttala en sådan genredestabiliserande replik på samma sätt. De nya kidsen saknar sting och karaktär. Därför blir det inte heller så värst engagerade när de utsätts för illasinnade katt-och-råtta-lekar.

På pappret finns referenserna, regelbrotten och självmedvetenheten, men när regiduon Matt Bettinelli-Olpin och Tyler Gillet (som slog igenom häromåret med tokroliga splatterfesten ”Ready or not”) bockar av listan så duktigt blir det också tydligt vad som saknas. Charmen, berättarglädjen, värmen. Inga skrytsaker i skräcksammanhang, kan tyckas. Men likväl den sortens icke-genrespecifika egenskaper som gjorde originalfilmen mer än bara originell.

Se mer. Tre skräckuppföljare som håller måttet: ”Dawn of the dead” (1978), ”Aliens – återkomsten” (1986), ”Halloween” (2018).

