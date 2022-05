Nya spekulationer om kultbandet Philemon Arthur & The Dung

I söndags återförenades sjuttiotalsbandet Anna koka fem ägg jag är värd i huset i Kristianstad. Inför publik sjöng också två av medlemmarna Philemon Arthur & The Dungs låt ”Om ni tycker jag undviker er”.

Låten fick direkt åhörarna att hojta uppspelt.

De två musikerna vill inte bekräfta att det är de som spelade in den omsusade kultskivan – men antyder ändå flera gånger att det kan vara så.

Till Sydsvenskan säger medlemmen Rolf Svensson att han vill att den förborgade hemligheten ”ska förbli en hemlighet”.

Nikolaj Steenstrup på skivbolaget Silence, som gav ut albumet för femtio år sedan, säger att de undviker att kommentera spekulationer kring den skånska kultduon.

– Om vi skulle kommentera olika förslag eller teorier eller idéer så blir det ju pannkaka väldigt snabbt, tyvärr. Man måste välja sida annars måste vi kommentera allting, säger Nikolaj Steenstrup som aldrig hört talas om bandet Anna koka fem ägg jag är värd i huset.

– Och de har inte spelat in någon skiva hos oss, påpekar han.

Eva Wilke som var med när Philemon Arthur & The Dungs album blev fäst på vinyl har heller ingen kommentar att ge.

– Men jag har också hört det där klippet och det är ju förbluffande likt, det får man ju ändå lov att säga, säger hon.

Producenten och låtskrivaren Martin Rössel, känd från bandet Dom Dummaste, har följt Philemon Arthur & The Dung sedan han för första gången hörde bandet som 12-åring. Han har i modern tid hållit kontakten med duon via vykort och en icke-spårbar mejladress. Dom Dummaste har vidare spelat in låtar av duon och de samarbetade så sent som 2019 i videolåten ”Ingenting i din hjärna”.

– Det är ju alltid kul när folk påstår något om Philemon Arthur & The Dung. Men det här är fullständigt fel. Jag kan sträcka tio fingrar mot Gud och tjugo fingrar mot djävulen på att det här inte stämmer, säger han.

– De härmar Philemon Arthur, men inte tillräckligt bra. Jag är faktiskt väldigt tveksam till om Philemon Arthur & The Dung någonsin kommer att träda fram, säger han till DN.

Läs mer: Här är musikens mest hyperhemliga artister