Nya ”Thor” – ett plastigt spektakel med skruvad humor

Actionkomedi "Thor: Love and thunder" Regi: Taika Waititi Manus: Taika Waititi och Jennifer Kaytin Robinson. I rollerna: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, m fl. Längd: 2 tim, 5 min (Från 11 år). Språk: engelska. Biopremiär.

Vilka är värst? De humorlösa eller de störigt nöjda lustigkurrarna som är övertygade om sina komiska gudagåvor?

Taika Waititi har sina bra stunder (vampyrmockumentären ”What we do in the shadows”) och sina dåliga (nazistkomedin ”Jojo Rabbit”), men som bevisat i ”Thor: Ragnarök” passar hans självsäkra yrväderstil rätt bra till Marvel-filmatiseringar. Med tillgång till snygga stjärnor och säckar med cash lägger han stor ansträngning på att inte verka anstränga sig över huvud taget.

Vapen, rustningar, dekor – allt ser billigare ut än det borde göra. Slarvigheten har blivit ett signum för innehållsfabriken Marvel, vilket ofta påpekas i virala tweets som illustrerar filmernas tanklösa kompositioner, själlösa specialeffekter och amatörmässiga ljussättning.

Och denna fjärde film om Chris Hemsworths fagre åskgud lär inte få Martin Scorsese att dra tillbaka essän där han förklarar varför Marvelfilmer inte är ”cinema” (The New York Times, 4/11 2019). Men till skillnad från ”Eternals” och andra gräsligheter lyckas Waititi skämta bort svagheterna – få dem att locka till skratt i stället för suckar.

Knappt hinner något av tyngd kommuniceras förrän universums störste skämtbimbo intar en pose värdig ett romance-bokomslag mot en fond av skärmsläckar-CGI, tar i från tårna med någon lökig signaturreplik, gör mer skada än nytta och hittar nya sätt att missförstå sociala koder.

Chris Hemsworth som Thor i ”Thor: Love and thunder”. Foto: Jasin Boland

Respekten för gudar är noll – de är bara pompösa fjantar som förtjänar att drivas med. Man förstår varför när vägarna leder till Omnipotence City, där en småfet, fånig och feg Zeus (Russell Crowe ser ut att stormtrivas i rollen) håller hov för kollegerna med betydligt större intresse för att arrangera orgier än att rädda människor i nöd.

Därmed får man anledning att sympatisera med filmens storskurk, gudaslaktaren Gorr (en njutbart demonisk Christian Bale) som med sin Nosferatulook och sitt mäktiga Nekrosvärd försöker hämnas på de övernaturliga varelserna som lät hans dotter dö.

För vad ska vi egentligen ha gudarna till? Thor blickar inåt i sitt tomma, snygga skal för att finna meningen med livet. Gnistan återvänder när ex-flickvännen Jane Foster (Natalie Portman) dyker upp som en blixt från klar himmel, nu utrustad med Mjölner, superkrafter och en outfit liknande Thors (hennes cancer, som avslöjas precis i början, håller hon hemlig för sin gamla flamma).

Tessa Thompson som Valkyrie och Natalie Portman som Mighty Thor i ”Thor: Love and thunder”. Foto: Jasin Boland

Det förflutna ger alltså kraft att ta sig framåt. Nostalgin införlivas på olika plan, både med återblickar på lyckligare tider och i ett soundtrack fyllt med Guns N’ Roses. I Sverige har ju även nordisk mytologi i största allmänhet en central roll för bakåtsträvande nassenördar, med Tors hammare som identitetsmarkör.

Nej, jag påstår inte att Marvel producerar rekryteringsmaterial för Nordfront. Tvärtom är ”Thor: Love and thunder” en film där nostalgi fungerar som en helt oproblematisk superkraft. Som får en att digga, sluta ögonen och drömma sig bort till ett eko av ”Sweet Child ’O Mine”.

