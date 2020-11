Nyöppnade Rum för barn vill locka de vuxna högläsarna

Så förhåller sig Kulturhuset till restriktionerna

Kulturhuset Stadsteatern har ställt in all programverksamhet för vuxna. Verksamheten för barn hålls däremot öppen, men med reducerade maxgränser för besökare och förbokning via Kulturhusets hemsida.

Maxgränserna som gäller är följande:

Rum för barn släpper in mellan 25 och 50 beroende på åldersgrupp.

TioTretton, biblioteket för äldre barn, har en gräns på 30 personer.

Konstverkstan tillåter 15 till 25 besökare beroende på aktivitet.

Till utställningen ”Dino Delux” släpps 25 personer in åt gången.