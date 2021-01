Nystartad insamlingsstiftelse ska stötta det hårt coronadrabbade svenska musiklivet

Under parollen ”Don't stop the music” vill stiftelsen skapa ett snabbt och stort ekonomiskt stöd till den svenska musiken och livescenerna. Galan pågår i två timmar under ledning av Sarah Dawn Finer och Martin Stenmarck.

Initiativtagare till den ideella stiftelsen Svenska musikfonden är Stenmarcks bror, musikentreprenören David Stenmarck.

– Jag började arbeta med detta i augusti, det har gått fort. Jag kommer inte på någon annan tillställning som haft en sådan här stor samling av stjärnartister på samma scen, säger han till DN.

Under galakvällen kommer också bland andra Loreen, Frida Öhrn, Molly Sandén, Tommy Körberg och Helen Sjöholm att framträda.

– Det känns så häftigt att se hur så här stora artister ställer upp solidariskt och vill sätta ljuset och stötta musikbranschen – inte minst de i den som bygger branschen – som scenarbetare, underleverantörer och frilansande musiker.

”Don't stop the music”-kvällen livesänds i TV4 klockan 20.00 den 30 januari från Hamburger Börs och Södra Teatern där artisterna framträder, utan publik.

– Syftet med insamlingen som vi startar nu är att belysa hur viktig musiken är för både Sverige och för musikbranschen. Den är ju en mångmiljonindustri som spänner över flera närliggande samhällsnäringar och påverkar väldigt många, säger Stenmarck som själv har ett långvarigt förflutet i musikbranschen och skrivit låtar som ”Fade away” till Celine Dion och ”Written in the stars” till Westlife.

– Väldigt många resor ställs till exempel in nu, hotell bokas av och restauranger står tomma och därmed försvinner många arbetstillfällen. Det är så många som drabbas. ”Don't stop the music” är tänkt att fungera som en samlande kraft så att alla, inte minst makthavarna, förstår musiklivets betydelse.

– Jag hoppas att den här musikmanifestationen kan fungera som en budkavle och samlande kraft för musiknäringen.

Till förmån för stiftelsen Svenska musikfonden kommer ett armband med texten ”Don't stop the music” att säljas för att både bidra och uppmärksamma situationen.

David Stenmarck understryker att det svenska musikundret, som levererat internationella framgångar under 50 år, är byggt på alla de som spelar, sjunger och arbetar hårt för att skapa och framföra musik.

– När jag och brorsan började med musik i Örebro så fanns det fantastiskt mycket möjligheter att musicera i musikskolan, med scener, studiecirklar, länsmusik och jättemånga eldsjälar, säger han.

– Men i dag, när man själv blivit far, så finns det inte längre samma möjligheter och resurser för musik som när jag var ung. Jag ville dra igång det här för att förbättra den situationen. Försöka bidra till att den nya generationen ska få samma möjligheter, säger han.

Läs mer: TV4 visar stödgala för musiken