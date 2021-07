Nytt lagförslag om förmyndarskap kan hjälpa Britney Spears

Britney Spears fleråriga kamp om att häva sin fars förmyndarskap har väckt amerikanska politikers intresse. Efter att ha sett dokumentären ”Framing Britney Spears” i februari, begärde de två republikanska kongressledamöterna Matt Gaetz och Jim Jordan en utfrågning om förmyndarskap i representanthuset.

I juli bjöd samma politiker in popstjärnan till kongressen för att tala om sina erfarenheter. Nu har en demokrat och en republikan skickat in ett lagförslag till USA:s representanthus som skulle göra det möjligt för individer i förmyndarskap att byta förmyndare, skriver New York Times.

Lagförslaget går under namnet ”FREE Act” (”The freedom and right to emancipate from exploitation”, på svenska ungefär ”Friheten och rättigheten att frigöras från exploatering”) och överlämnades under tisdagen av Floridademokraten Charlie Crist och Nancy Mace, republikan i South Carolina.

Enligt nuvarande lagstiftning måste individer i förmyndarskap bevisa övergrepp eller bedrägeri för att kunna ersätta sin förmyndare. Med det nya lagförslaget kan individer få rätt att kräva att förmyndaren ska ersättas med en statlig målsman.

”Vi vill se transparens och ansvar i förmyndarskapsprocessen. Britney Spears förmyndarskap är en mardröm. Om detta kunde hända henne kan det hända vem som helst”, sa Nancy Mace i en intervju med New York Times.

I förslaget skriver politikerna att Spears misslyckade förhandlingar för att häva Jamie Spears förmyndarskap visar på en kränkning av hennes rätt till en rättvis rättegång. Den nya lagen skulle dock inte göra det lättare att häva ett förmyndarskap, utan enbart täcka rätten att byta förmyndare.

Bild 1 av 2 Republikanen Nancy Mace liknar Britney Spears förmyndarskap vid en mardröm. Foto: Meg Kinnard/AP Bild 2 av 2 Demokraten Charlie Crist är en av politikerna som utformat lagförslaget. Foto: Drew Angerer/AFP Bildspel

I USA fanns det 1,5 miljoner aktiva förmyndarskap 2011, enligt New York Times siffror. De allra flesta rör äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Rick Black är verkställande direktör för Center of Estate Administration Reform, en ideell intresseorganisation som hjälpte till att utforma lagförslaget. Han säger till tidningen att lagen skulle kunna göra det möjligt att införa ännu hårdare regler kring förmyndarskap.

”Det kommer att startas diskussioner som förhoppningsvis kan leda till mer statistik. På så sätt kan frågorna kvantifieras och skapa möjligheter att införa reformer”, säger Black.

Britney Spears sade senast förra veckan i förhandlingar att Jamie Spears förstört hennes liv och att hon ville att han skulle brottsutredas.

”Om rätten inte kan se att detta handlar om missbruk (av förmyndarskapet) så vet jag inte vad som är det”, sade Spears då.

