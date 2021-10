Nytt makalöst världsrekord för Banksy

Historien började 2018, när auktionsförrättaren klubbade slutbudet på omkring en miljon pund för Banksys målning ”Girl with baloon”. Precis i klubbslaget gick en dokumentförstörare i ramen igång och strimlade halva duken inför en chockad auktionspublik. När uppståndelsen lagt sig fick köparen veta att hon förvärvat ett nytt verk av Banksy, skapat under den pågående auktionen, med den spefulla titeln ”Love is in the bin”.

Säljaren nu är den anonyma tyska kvinna som köpte verket 2018. Hon har i en intervju sagt sig ”gradvis förstått” att hon tagit hem en ”egen bit av konsthistorien” och kan härmed casha in en nätt förtjänst på närmare 200 miljoner kronor.

Det var smockfullt i auktionssalen i London på torsdagskvällen men budgivningen skedde huvudsakligen över flera telefonlinjer till USA, England och Asien, berättar Sotheby’s Skandinavienchef Peder Isacson:

– När den energiska budgivningen mattats och till slut var över, så sa auktionsförrättaren att han var rädd för att fälla klubban… Då började alla skratta, följt av jubel och applåder.

Köparen är sannolikt en privatsamlare men från vilket land är i skrivande stund inte känt. Marknaden för verk av Banksy har breddats enormt, ”gone bananas”, efter det globalt omskrivna sprattet med den strimlade duken.

Banksy har på sitt Instagramkonto bedyrat att auktionsföretaget absolut inte var med på hans lyckade kupp. Sotheby’s, som för dagen strimlat sin egen flagga utanför auktionslokalen, förklarar värdestegringen med att verket blivit både konst- och auktionshistoria.

På fredagen säljer konkurrenten Christie’s en version av Banksys ursprungliga motiv ”Girl with baloon”, en spraymålad diptyk som finns i en edition om 25, och som värderats till 2,5-3,5 miljoner pund.

Läs mer:

Strimlad Banksytavla säljs på nytt

Banksy kan vara i farten igen