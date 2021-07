Obama listar sina sommarfavoriter

Varje år brukar USA:s tidigare president Barack Obama dela med sig av en spellista med sina favoritlåtar inför sommaren. Nu är det dags igen.

”Med så många som träffar sin familj och sina vänner i sommar finns det mycket att fira”, skriver han i ett twitterinlägg, där han även delar med sig av musiken.

Listan innehåller bland annat nyare låtar som ”Leave the door open” av Silk Sonic och ”Wants and needs” av Drake Featuring Lil Baby. Men det finns även en hel del representerat från musikhistorien: ”Lush life” med Ella Fitzgerald, ”My Sweet lord” av George Harrison och Bob Dylans ”I'll be your baby tonight”.

Att Barack Obama är en musikälskare är ingen hemlighet. Genom åren har han delat med sig av flera musiktips, senast en Spotifylista med sina favoriter att lyssna på i duschen.

