Restaurang Ocra ligger vid en öppen plats mellan gamla industribyggnader av tegel, nära gasklockorna och Värtan. Industrikänslan har visat sig vara ett vinnande koncept i krogbranschen, som också räddat kulturhistoriskt värdefulla miljöer, till exempel Steam i Västerås och Slottsholmen i Västervik.

Rött tegel, fönsterbågar i järn, mosaikgolv, läder och ädelträ i möblemanget och soul i högtalarna – det känns tryggt och samtidigt osnobbigt. Bryggeriet Sankt Eriks öltankar och ett tiotal lufttorkade skinkor som hänger i talet, förstärker den rustika känslan.

När det viner från Värtan känns det – trots den monumentala takhöjden – varmt och ombonat att komma in på Ocra. Det är också lätt att föreställa sig hur härligt det kan vara att sitta på uteserveringen i kvällssolen när det våras. Lite Chelsea Market i Meatpacking district i New York. Förhoppningsvis har besättningen ombord vid det laget hunnit vässa servicen som än så länge är lite amatörmässig.

Tarte flambée, 135 kr. Foto: Krogkommissionen

Här finns bord för få och bord för många, och en lång bardisk. Borden för två är minst en storlek för små.

Förrätterna presenteras i menyn som om de vore fine dining-rätter men visar sig vara lätt uppiffad vardagsmat. Skaldjurstacos (160 kr) är till exempel två köpetacoskal rågade med hackade kräftstjärtar och räkor, tomater och rödlök, allt blandat i en föredömligt begränsad mängd frisk majonnäs, med grovklippt, färsk koriander. Du hade kunnat göra det själv, vilket inte hindrar att det smakar bra.

Hummersoppa (165 kr) som serveras vid bordet, är en gräddstinn soppa, dock lite frän och i saltaste laget, med en rejäl pilgrimsmussla, strimlad gurka och en dillkvist.

Tarte flambée (135 kr) är en liten pizza som tyvärr fått för lite eld i botten men kanterna är frasiga och den har crème fraiche, rejält med karamelliserad lök och lufttorkad skicka och på toppen.

Bild 1 av 2 Kalvkotlett, 375 kr. Foto: Krogkommissionen Bild 2 av 2 Tillbehör till entrecote, såser, vitlökssmör och sallad. Foto: Krogkommissionen Bildspel

Från ”Köttskåpet” kommer kvällens styckningsdetalj (375 kr), som vid ett besök är helstekt kalvkotlettrad. En tjock skiva ljust kött, alldeles lagom rosastekt, efter önskemål. En generös tilldelning av tillbehör serveras prydligt vid sidan av – en felfri, vitlöksdoftande och krämig potatisgratäng, vitlöksmajonnäs och persiljesmör, samt en – helt vanlig - sallad på halverade körsbärstomater, lite för grovt skivad rödlök och bitar av avokado, med balsamicovinägrett.

Entrecote från spansk Black Angus (465 kr) levererad av den spanska köttgrossisten Miguel Vergara och ryggbiff från svensk mjölkko (455 kr) är rejäla, saftiga köttbitar med fin stekyta. En liten plump i protokollet är att entrecoten serveras medium rare medan ryggbiffen är rare trots att beställningen var den omvända. Tillbehören ställs på bordet utan minsta fingervisning så här får vi smaka oss fram på egen hand. Potatisgratängen och tomatsalladen är samma som till kalven men här får vi även en välgjord rödvinssås, en dito bearnaise och ett chili- och vitlökssmör.

Smöret smälter tyvärr inte på köttet som hunnit svalna betänkligt mellan köket och vårt bord. Det hinner kallna ytterligare innan vinet serveras trots att det beställdes samtidigt som varmrätterna. Det är inte bra, särskilt inte på en krog som i stället för kulinariska innovationer satsar på trygghet och tradition.

Hummerbakad torsk, 295 kr. Foto: Krogkommissionen

Och vad dricker vi då till det noga utvalda köttet? Ocra har fått ihop en sympatisk lista med utvalda och prisvärda glasviner som matchar menyn; från en lätt beaujolais noveau (125 kr) till en rosad grenache ”17-19 A tribute to Grace” (215 kr) från Sonoma i Kalifornien.

Den dåliga nyheten är att den och flera andra av glasvinerna på menyn är slut. Lite snopet, men sommeliern ligger redan steget före och erbjuder i stället en underbar brunello till fyndpris som plåster på såren. Överhuvudtaget borde fler krogar ta efter prispolitiken bakom Ocras vinmeny som är full med godsaker med mer rimliga påslag än de flesta konkurrenter.

Den hemlagade stilen är rätt charmig – när den fungerar. Det gör den dessvärre inte alltid.

När vi spanar in en hummerbakad torsk (295 kr) blir vi uppspelta. In kommer en rejäl bit som är så översaltad att vi behöver ta djupa klunkar av vår Pouilly Fumé Dom. Franck Millet (185 kr) för att lindra plågan. Synd på den klara hummersåsen som är riktigt god och det luftiga moset på mandelpotatis.

Lemon curd tarte, 100 kr. Foto: Krogkommissionen

Ett par desserter höjer humöret. Glass (105 kr) är tre små, uppochnedvända strutar vaniljglass, körsbärsglas och passionsfruktsorbet, stående på en iskall stenbricka. På sidan en liten skål varm, härligt bitter och krämig chokladsås – och en liten dos vanligt barnfamiljsströssel tuttifrutti. Glassen smakar utmärkt och känns hantverksmässigt tillredd.

Lemon curd tarte (100 kr) är en saftig och lagom söt sockerkaka med just lemon curd, italiensk maräng och färska hallon – enkelt och trevligt. Höstäppelpaj (95 kr) är däremot en trist avslutning på middagen: torrstekta äpplen utan minsta syra, gömda under ett täcke av frön och korn. Det brynta smöret som kommer in i kanna bredvid hjälper föga. Märkvärdigt uselt med tanke på att Ocra stoltserar med eget bageri (Granero Bakery) i huset.

Trots det ojämna resultatet är det svårt att vara sur när man lämnar Ocra. Vissa kommer helt enkelt undan med slarv och okunskap för att de har ett så förbaskat artigt och trevligt sätt. Vi hoppas att inte bara den växande befolkningen i Norra Djurgårdsstaden ska hitta hit, utan också bjuda in vänner och bekanta från andra håll – så att det unika området kring de gamla gasklockorna kan bli riktigt levande. Det vore ett lyft för Stockholm.

