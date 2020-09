Oerhört rik roman om svensken som stred i amerikanska inbördeskriget

Roman Ola Larsmo ”Översten” Kaunitz-Olsson, 593 sidor Visa mer

För några år sedan fick jag tillfälle att besöka den stora baptistkyrkan Riverside Church på västra Manhattan. Jag slogs av hur de starka karismatiska inslagen i gudstjänsterna på ett självklart sätt kombinerades med ett humanistiskt budskap om människors lika värde och vikten av att ge fattiga och utstötta en röst. Vid en av gudstjänsterna berättades om hur församlingen skulle delta i och stötta en kommande Prideparad.

Att med Gud som stöd agera politiskt i frågor som kan anses kontroversiella kände jag inte igen från de svenska frikyrkor jag haft kontakt med. Men när jag läser Ola Larsmos nya bok, den historiska romanen ”Översten”, inser jag att Riverside Church verkar i en stor amerikansk tradition av progressiva och radikala frikyrkor, i ande och mening långt från den olycksaliga ”högerkristendom” man ofta förknippar amerikanskt trosliv med.

”Översten” handlar om en verklig person, Knut Oscar Broady, fattigpojken från Uppsala som i mitten av 1800-talet emigrerade till USA, blev frälst in i en baptistförsamling och anslöt sig till de nordamerikanska styrkorna i inbördeskriget för att på Guds uppdrag bekämpa slaveriet. Just denna kallelse är romanens epicentrum, frälsningsupplevelsen avgör Knut Oscar Broadys liv. Senare kom han att flytta till Sverige och blir en av dem som grundar den svenska baptistkyrkan.

Ola Larsmo. Foto: Roger Turesson

Ola Larsmos roman är oerhört rik, nästan 600 sidor tjock, och i bästa mening folkbildande. Man lär sig helt enkelt väldigt mycket när man läser den. Men ”Översten” är också en skicklig berättares verk. Ola Larsmo vet hur man gestaltar historiska fakta och gör en romanfiktion av dem. Det sker genom en initierad detaljrikedom och en miljöskildring som känns autentisk in i minsta kommatecken. Det luktar och låter från sidorna, realismen är påtaglig. Och ibland stannar Ola Larsmo upp i en poetisk bild som fördjupar berättelsen, ger den en existentiell dimension, som när huvudpersonen under överfarten till Amerika ser några valfiskar; ”Något svart, glänsande och ofantligt, som världens obönhörliga undersida för ett ögonblick blottlagd”.

”Översten” har ett tydligt släktskap med Ola Larsmos förra roman, ”Swede Hollow” (2016), om en mindre känd del av den svenska utvandringen till Amerika. Men där ”Swede Hollow” bestod av en kör av röster från samhällets botten så är perspektivet en enda mans i ”Översten”. Det gör den på flera sätt till en starkare läsupplevelse. Knut Oscar Broadys levnadsöde skakar om, eftersom det nästan är osannolikt händelserikt och utspelas i någon slags historisk mitt.

Ola Larsmo har lagt ner mycket möda på de många skildringarna av slagfältens fasor. Det är bitvis hårresande läsning

Det börjar i Uppsala, i en misär, en alkoholiserad pappa, en kämpande mamma, sex syskon. Pappan flyr till Stockholm och lämnar familjen utan försörjning men så småningom följer de efter. Knut Oscar Brundin (så heter han i Sverige) har ”läshuvud” och får gå i en skola där utstuderad pennalism är det främsta pedagogiska hjälpmedlet. Han utbildar sig till militär, hamnar i de upplopp som skakar Stockholm 1848, förälskar sig i Lotten och gifter sig. Mitt i allt detta försvinner plötsligt hans mamma. Hon har emigrerat till Amerika, visar det sig, som en följd av den då förbjudna frireligiösa väckelse hon drabbats av.

Knut Oscar och Lotten, som är gravid, bestämmer sig senare för att fara över till New York. Ett beslut som visar sig ödesdigert. Överfarten drabbas av stormar och sjukdomar, en tredjedel av passagerarna dör. Lotten föder en flicka under resan men dör i barnsäng och begravs i havet. Väl framme i New York insjuknar och dör även Knut Oscars lilla dotter. Han lamslås av sorg och skuld och driver omkring i de laglösa delarna av staden, självdestruktivt sökande döden, och den är nära.

Men där, när han har givit upp livet, finner han Gud. Och han finner en ny mening med sitt liv. Frälsningsupplevelsen är inkännande beskriven av Ola Larsmo. Knut Oscar Brundin blir Knut Oscar Broady, en ny människa.

Han upptas av en baptistförsamling, skickas till en skola för att utbildas till pastor. När det amerikanska inbördeskriget bryter ut tar han värvning, för att i Guds namn bekämpa slaveriet, och eftersom han är militärt utbildad i Sverige stiger han snabbt i graderna. Ola Larsmo har lagt ner mycket möda på de många skildringarna av slagfältens fasor. Det är bitvis hårresande läsning. De politiska komplikationerna finns också med. Det var som bekant inte bara slaveriet som stod på spel, starka ekonomiska intressen var också en drivkraft. Och alla hade inte Knut Oscar Broadys övertygelse om att slaveriet var djävulens verk och därför måste bekämpas. När kriget är vunnet blir han erbjuden en hög militär post, men tackar nej. Han är kallad till att bli baptistpastor.

Porträtten av människorna runt Knut Oscar Broady är suggestivt tecknade, inte minst den flyende modern, ”en märklig och främmande svart blomma som när som helst skulle slå ut”. Den benhårt troende George, som tar sig an Knut Oscar vid dennes ankomst till New York, ständigt vandrande runt med sina kristna pamfletter, är en annan romanfigur som fascinerar.

Till slut, som alla goda romaner, har ”Översten” något att säga sin samtid. Romanen visar på rasismens härjningar i 1800-talets Amerika och på vikten av de goda krafter som, i Guds eller andra övertygelsers namn, bekämpade dem. Men den kampen är inte vunnen. Den pågår, högst påtagligt, fortfarande i USA.

Eftersom Ola Larsmo är medarbetare i DN recenseras hans bok av Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning.

