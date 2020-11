Off The Meds infriar alla förväntningar på nya albumet

Dansmusik Off The Meds ”Off the meds” (Studio Barnhus) Visa mer

Göteborgsduon The Tough Alliance, med sin storögda kärlek till dansmusikens historia och lojalitet mot popmusikens eviga nu, var en av de bästa sakerna som hände svensk musik på 00-talet. Men vem kan sägas förvalta gruppens arv i dag?

Det är ett missförstånd att popgrupper med unga killar som har tuff attityd och söta ansikten men som skapar fantasilös musik (ingen nämnd, ingen glömd) är vår tids The Tough Alliance. Snarare bör man vända blicken mot kvartetten Off The Meds, som består av vokalisten Kamohelo Khoaripe och dansmusikproducenterna Adrian Lux, Carli Löf och Måns Glaeser. De vet att den moderna popmusikens nerv finns nära dansgolvet och att 90-talets engelska klubbkultur är en outtömlig källa att ösa ur, så länge man skapar något eget och samtidsklingande.

På sitt självbetitlade debutalbum infriar Off The Meds förväntingarna från de lysande singlarna ”Currency low”, ”Belter”, ”Karlaplan” och ”Wena”. Bredden som uppnås när tre begåvade producenter, var och en med sin egen distinkta röst, sammanstrålar är häpnadsväckande. Trummorna blixtrar i regnbågens alla färger, syntarna glider mellan acid och ambient, och Khoaripes tryggt tillbakalutade rap skänker allt värme och fokus.

Bästa spår: ”Vice versa”, ”Belter”

