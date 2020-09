Ökning av rejvfester under coronapandemin

”Händer det något rejv i kväll?”

Frågan har dykt upp titt som tätt i de slutna grupperna på Facebook. Grupperna samlar tiotusentals medlemmar och fungerar som ett slags samordningscentral för de olagliga utomhusfesterna i Stockholm. I sommar har det pågått febril aktivitet.

För efter en stilla vår med social distansering tycks danssuget trots allt ha vuxit sig större än den upplevda risken för att smittas av coronaviruset.

För medlemmarna i dessa Facebookgrupper har det varit relativt enkelt att få vetskap om var festerna hålls, trots hemlighetsmakeriet. Betydligt svårare är det att få människor inom scenen att prata. När DN försöker få kontakt med rejvarrangörer via Facebookgrupperna är det återkommande svaret att det inte är intressant att prata med medier. På frågan om varför svarar en arrangör: ”Vi kör underground.”

– Det mesta som skrivs om vår kultur har trots allt en negativ vinkel. Tidningarnas rapportering stannar liksom vid att några grannar har blivit störda i Nacka. Och förstås förekomsten av droger. Men sedan tar det stopp, säger Carl-Göran Martini.

Han har varit aktiv inom scenen sedan i början på 90-talet och har besökt fester lika länge. Situationen för i år beskriver han som unik.

– Utbudet har varit större än någonsin tidigare, definitivt. Det har verkligen exploderat. Vissa kvällar har det varit fem sex fester, bara i Lill-Jansskogen. De största har lockat över tusen besökare. Det är tydligt att det finns ett uppdämt behov.

I juli arrangerade han själv ett open air ihop med några vänner i skogsområdet bakom universitetet på Norra Djurgården. Under kvällen kom ”omkring 500 vänner och bekanta”, berättar han.

– Vi lyckades hitta en mer avskild plats där vi inte störde några grannar. Vi fick hålla på till stängning eftersom polisen aldrig dök upp. Vid klockan 06 packade vi ihop och städade platsen. Alla var glada för att de hade fått dansa och känna gemenskap.

Vad tänker ni om att arrangera en så stor fest mitt under pågående pandemi?

– Vi ansåg att det var lugnt, eftersom vi höll oss utomhus. Trängseln på ett utomhusrejv är inte värre än vad den är på SL – eller badstränderna i Tanto. En större risk ur smittosynpunkt är faktiskt när polisen kommer och kräver att ett rejv ska stängas. Då måste alla gå samtidigt och då blir det trångt på bussarna. Det är bättre när det är ett jämnare flöde.

När han beskriver scenen talar han om två grupper. De som går ihop några vänner, fixar ljudutrustning och elaggregat och drar ut i skogen utan syfte att tjäna pengar. Och de som gör det mer organiserat under ett etablerat namn.

Det nya för i år, säger han, är den stora grupp nya arrangörer som dykt upp i kölvattnet av pandemin, när ordinarie klubb-, och utelivsverksamhet gått på sparlåga. Han beskriver dem som ”lycksökare”, som förstått den ekonomiska potentialen. Många arrangerar fester för första gången. Bilden bekräftas av en annan rejventusiast som DN varit i kontakt med, som vill vara anonym.

– Framför allt i början av sommaren var det mestadels nya arrangörer som anordnade fester, eftersom de välkända arrangörerna inte ville smutskasta sitt rykte och framstå som oansvariga mitt under pågående pandemi. Men de nya aktörerna hade inget att förlora, säger personen.

Rejv har nått en ny nivå av folklighet den här sommaren

Arrangerar man en redan olaglig fest, tycks man vara mindre benägen att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. ”Det finns en psykologisk mekanism som gör att den som redan har genomfört ett större lagbrott lika gärna kan bryta mot mindre regler och konventioner”, som Matilda Gustavsson skrev i en krönika i DN.

– Rejv har nått en ny nivå av folklighet den här sommaren, på gott och ont, konstaterar Martini:

– Det positiva är att förstås att publiken blir mindre homogen och lockar folk från alla delar av stan. Det negativa är att de här arrangörerna ofta sätter ekonomin först och säkerhetstänket allra sist. Detsamma gäller städningen.

Har det blivit farligare generellt att gå på rejv i år, utöver risken att bli smittad?

– Min bild är att det i sommar förekommit fler så kallade smutsrejv med utbredd droghandel och allmänt stök och nedskräpning – folk som bara vill knarka men skiter i musiken. Ingen vettig arrangör vill ha sådana på sin fest. Men det går ju inte att slänga ut dem från en skog som tillhör alla.

Ola Österling är pressekreterare på polisen i Stockholm och har arbetat med frågor gällande offentliga tillställningar ända sedan klubben Docklands på 90-talet. Eftersom polisen i Stockholm inte för någon övergripande statistik kan han inte svara på om det anordnats fler rejv i år jämfört med tidigare.

– Jag är faktiskt inte så säker. Skillnaden är nog snarare att de som har varit har uppmärksammats mer, med anledning av samhällsdebatten. Det har gjort att allmänheten har en större benägenhet att anmäla. Vi har helt enkelt fått kännedom om fler, och därför har vi också ingripit fler gånger, säger Österling.

Däremot håller han med om att ekonomin runt festerna i år har varit mer organiserad, med arrangerade resor ut i skogen och öppen biljettförsäljning via sajter på nätet, där ett inträde kan kosta uppemot 400 kronor.

– Det är något jag inte har sett förut. Visst har det sålts biljetter tidigare, men de festerna har varit av svartklubbskaraktär och hållits inomhus. Det känns märkligt att ta betalt för något som sker ute i det fria, säger Österling.

Att det skulle vara lätt att bli rik på rejv är dock en alltför enkel slutsats att dra, menar dock vissa. Att arrangera en fest är ett risktagande eftersom arrangörerna ofta måste ligga ute med stora summor pengar för hyra av ljud, ljus och inköp av alkohol utöver dj-gager – pengar som riskerar att utebli om polisen stänger festen.

”Musikguiden i P3” har i en granskning skrivit om hur pandemin gjort många dj:er och klubbarrangörer arbetslösa då spelningar och klubbarrangemang ställts in. Många har dessutom fallit mellan stolarna i regeringens olika krisstöd. Att börja ta betalt för open air-fester i skogen har snarare blivit ett sätt att över huvud taget få en inkomst.

Ola Österling säger att sommarens fester inte utmärkt sig som särskilt stökiga.

– Min bild är att det har gått lugnt och städat till varenda gång. Det blir ju aldrig några upplopp när vi löser upp de här tillställningarna. För oss handlar det om lågintensivt polisarbete.

Vad rör det sig om för misstänkta brott?

– Brott mot ordningslagen. Det kan säkert finnas ett och annat narkotikabrott eller brott mot alkohollagen, men det är inte syftet med att ingripa. Syftet är att i enlighet med den tilläggsförordning som säger att vi ska upplösa den här typen av allmänna tillställningar för att förhindra smittspridning i samhället.

För en dryg månad sedan gick statsepidemiolog Anders Tegnell ut och varnade för att rejv och open air-evenemang kan bidra till ökad smittspridning i samhället. Bakgrunden var att kurvan för inrapporterade fall av covid-19 då börjat peka uppåt igen och att unga vuxna i åldrarna 20–29, som antas gå på rejv, stod för en stor del av den ökningen.

Samma åldersgrupp bidrar just nu till den kraftigt ökade smittspridningen i Norge, där unga som festar uppges vara en av orsakerna. Sedan i tisdags är det förbjudet att samlas fler än tio personer i privata hem i Oslo.

Vår strikta rekommendation är att fortsätta undvika den här typen av arrangemang, såväl ute som inne

I en uppmärksammad intervju med ”Musikguiden i P3” sade Anders Tegnell för en månad sedan:

”Rejv är ju ett typexempel på en aktivitet där man står väldigt nära varandra. Man hoppar, kanske ropar och sjunger väldigt mycket, och det finns mycket saliv i luften. Det gör att risken att man ska få en stor smittspridning är ganska stor.”

Nu är det ju sällan sång i den techno- och trancemusik som brukar spelas på open air-evenemang. Vad var det egentligen du menade?

– Vi vet ju inte exakt hur det går till, men om man går tillbaka till smittspridningstillfällen i andra länder så är ju en klassiker de här after ski-festerna i Alperna. Helt uppenbart handlar det om alla typer av festligheter när man umgås nära varandra under en lång tid, säger Anders Tegnell till DN.

Många tycks ha struntat i era rekommendationer, med tanke på alla fester. Samtidigt har det varit en nedåtgående trend i antalet smittade under sensommaren, efter en stabil sommar med låg smittspridning. Hur går den ekvationen ihop?

– Bara för att det har gått bra hittills, betyder det inte att det kommer fortsätta göra det. Den här sjukdomen är väldigt oförutsägbar. Det fanns förstås många after ski-ställen i Österrike och Italien där smittan aldrig spreds. Men vid några enstaka tillfällen, som i fallet Ischgl, skedde enorm spridning. Man måste sätta in sjukdomen i det sammanhanget. Riskmiljöer är inte alltid en risk, men en gång på tio, eller hundra, är de här miljöerna väldigt farliga och får enorma konsekvenser. Det kan fortsätta in på äldreboenden och skapa väldigt stort lidande och död.

Hur stora uppoffringar kan man egentligen begära av unga?

– Frågar du de äldre samma sak så anser de nog att de har gjort betydligt större uppoffringar än de unga. Vi behöver se det här i ett större perspektiv. Alla behöver ta sitt samhällsansvar och hålla nere på sociala kontakter. Därför är vår strikta rekommendation att fortsätta undvika den här typen av arrangemang, såväl ute som inne.

Skogssäsongen börjar lida mot sitt slut, men det tycks inte hindra festen från att fortsätta – inomhus. I Facebookgrupperna postar medlemmar länkar till höstens arrangemang. Carl-Göran Martini berättar att han och hans vänner hoppas på att fler kontorslokaler i industriområdena snart ska bli tillgängliga, när företag skalar ner sina verksamheter på grund av pandemin.

– Hyror för lokaler har redan sjunkit eftersom alla numera jobbar hemma. Fester som arrangeras där kommer så klart inte vara coronasäkra. Men vem vet, kanske har vi ett vaccin redan i januari?

Fakta. Skogsrejv Skogsfesterna, så kallade open air, arrangeras oftast av privatpersoner på olika platser runt om i Stockholm, som i skogen kring Stockholms universitet, kring Kaknästornet, kring Hellasgården och Årstaskogen. För att lagligt få arrangera dem krävs tillstånd från polisen och markägaren om att hålla en offentlig tillställning. Arrangören ska enligt ordningslagen kunna garantera säkerhet, hålla god ordning och ha kontroll på eventuell brandrisk. Den person som ansvarar för tillställningen och saknar tillstånd bryter mot ordningslagen och riskerar att dömas till böter. Eftersom föreningsfrihet råder i Sverige kan arrangören hävda att en fest är privat om samtliga deltagare blir medlemmar i föreningen. Privata sammankomster faller inte under ordningslagen, och omfattas heller inte av regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 50 personer, som infördes den 27 mars i år. Att bryta mot det förbudet kan leda till böter eller fängelse upp till sex månader. Visa mer

