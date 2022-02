Oksana Zabuzjko: Ukrainas hundra år av ensamhet har lämnat oss med känslan av att skadan inte kan repareras

”Under de senaste månaderna har Ukraina, en i väst okänd nation, fått världens blickar på sig. De flesta människor skulle jag tro är beredda att medge att de vet föga eller intet om saken. För denna avsaknad av kunskap behöver de inte kasta skulden på sig själva. Det finns en anledning till varför det förhåller sig så. Ukrainas förtryckare har sett till så att landet har förblivit okänt; de har rent av förnekat att det över huvud taget skulle existera. Det är svårt att tänka sig något mera förkastligt än detta att tysta en nation, vilken av uråldrig hävd tillhör familjen av europeiska nationer. Men okontrollerbara händelser har nu ställt Ukraina i rampljuset.”

De här raderna är inte lyfta ur dagens medieflöde: citatet är 75 år gammalt. Det härrör från den engelske journalisten Lancelot Lawton som vid åsynen av totalitarismens allt tjockare smog över Europa under 1930-talet försökte skapa lyhördhet i Storbritannien för ”den ukrainska frågan”, inför de stundande – och oundvikliga, som han var insiktsfull nog att förutspå – striderna i Östeuropa. Trots att Lawton tog upp ämnet direkt i underhuset i brittiska parlamentet passerade hans varningsord obemärkta förbi. Västvärlden sov under hans ”ukrainska lektion” och Ukraina försvann ur fokus under flera decennier. Inte ens det faktum att landet dök upp på den politiska kartan 1991 ledde till någon ökad igenkännlighet: det har helt enkelt inte funnits plats för Ukrainas egen historia i berättelsen om Europa så länge som ”Sovjets historia”, för att låna titeln från Edvīns Šnores berömda film, förblivit oreviderad.

Problemet med historia är att sedan man väl missat lektionerna så sker oundvikligen det att historien skickar tillbaka de försumliga eleverna till den gamla klassen, där de får gå upp i samma examen som de en gång körde i. Och det är exakt där vi befinner oss nu – med alla våra olärda läxor från nittonhundratalet, och med vår totala oförmåga att i det vi ser och hör i dagens nyhetssändningar från världens oroshärdar – som tycks bli allt fler! – känna igen återkomsten, eller inte sällan en linjär fortsättning, av samma gamla historiska intriger som vi för flera decennier sedan raderade ur vårt kulturella minne. Blinda och döva stirrar vi in i rutan, utan att fatta: vad fan är det som pågår?

För en författare ligger det alltid en stor frestelse i att leka med tanken att historien kunde ha sett annorlunda ut, att utifrån perspektivet ”ponera att det och det inte hade hänt” spinna vidare på en annan plausibel fortsättning. Min egen besatthet – tämligen masochistisk, det medges – har i åratal varit att beskriva världen som den hade kunnat se ut om Ukrainska Folkrepubliken 1918–1920 inte hade dukat under för den bolsjevikiska invasionen och om Ukraina tillsammans med Polen och Finland lyckats bevara sin nationella självständighet och kulturella identitet i stället för att förvandlas till det europeiska undermedvetnas sjunkna Atlantis.

En sak är säker: världen skulle ha sett annorlunda ut då och – med största sannolikhet varit en bättre plats. En förlorad nation utgör ändå, när allt kommer omkring, ett mer substantiellt objekt än Bradburys fjäril, och det stora antal lakuner som det samtida europeiska medvetandet frambringat där allt som har med Ukraina att göra saknas får det i mina ögon att framstå som en datortomografi av en mänsklig hjärna drabbad av ateroskleros: risken för stroke är överhängande. Problemet är att för att kunna se ”hålen i bilden” måste man vara ukrainare. Och ukrainare är inte så bra på att kommunicera: i decennier har vi gjort som vi har blivit lärda för att överleva – knipit käft.

Våra hundra år av ensamhet – av kulturell icke-existens, sett med omvärldens ögon – har lämnat min generation av författare med en känsla av att skadan inte går att reparera: även när vi nu träder fram på världsscenen är det vi säger dömt att i bästa fall bli halvbegripligt, som en följd av en tunghäfta som gjort oss till krymplingar och sett till så att vår kulturella kontext förblivit osynlig för alla utomstående.

När jag av Amazon ombads att fylla i en enkät om vilka böcker i min genre jag beundrar och som jag ser som inspirationskällor till mitt eget författarskap, var jag tvungen att begränsa mig till ”Mannen utan egenskaper”, ”Alexandriakvartetten” och ”Liv och öde” och utelämna den ukrainska romantetralogin ”Systrarna Richinsky” av Iryna Wilde (1907–1982) som gav mig mina första insikter om hur avgörande historiska händelser kan beskrivas utifrån ett kvinnligt perspektiv; mina ukrainska litterära mödrar finns inte med i någon internationell kanon, de saknar referenser och det är ingen större mening med att försöka förklara vem man själv är genom att hänvisa till någon annan som är lika okänd. Och vad ska jag säga om följande entusiastiska recension av min roman ”De övergivna hemligheternas museum”, skriven av en amerikansk kritiker, där dessa för mig smått kusliga rader finns med: ”Detta är särskilt imponerande med tanke på att det, så vitt min okunniga hjärna kan bedöma, hämtats ur tomma intet”. Det är i just det ögonblicket du känner att du talar till de leende åskådarna från andra sidan en glasvägg.

Och nu, bakom den här glasväggen, kom ryska trupper alltså för att döda oss medan resten av världen såg på, på samma sätt som för hundra år sedan. Och världen har klentroget följt dramat och förlorat sig i gissningar: borde det inte finnas någonting som åtminstone delvis, på ett rationellt sätt, rättfärdigar ett sådant handlande? När allt kommer omkring känns ju ändå den ryska och i synnerhet den sovjetiska historien bekant, med ett otal kopplingar till omedelbart identifierbara bilder, medan det för Ukrainas del är betydligt klenare ställt med den varan. Och det är historieberättaren som drar det längsta strået – spelar ingen roll om historien är sann eller påhittad.

Det är den lärdomen vi har fått göra: att för en fri nation är överlevnadsstrategin faktiskt att tala och inte tiga. Dagens ukrainska litteratur kämpar för att sätta ord på det mest brännande ämne som går att föreställa sig: krigets verklighet. Och det är i denna kamp som vårt sekel gamla Atlantis, som en gång dränktes i blod, nu tränger upp genom ytan igen i all sin plågsamma, tragiska skönhet – med sina profeter och martyrer, sina döda genier och glömda hjältar, alla de som lägger ytterligare en dimension till de närbilder av historien som nu flimrar framför ögonen på oss i allt snabbare fart, med krav på nya dokumenteringar och porträtteringar. Det verkar som om ukrainarna, genom nyupptäckten av sin identitet under frihetskriget, äntligen har insett hur mycket de måste berätta för världen.

Om världen nu bara, den här gången, kunde lyssna.

