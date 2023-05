Ola Andersson: Önskan om arkitektur i ”gammal stil” är en förolämpning

Det är populärt att tycka till om arkitektur på sociala medier, i den politiska debatten och på kultursidor. På senare år allt oftare med innebörden att arkitektur bör byggas i ”gammal stil”.

I Expressen promenerade Eric Schüldt häromdagen omkring i Stockholms nationalromantiska kvarter och önskade det förra sekelskiftets arkitektur tillbaka. I stället för betong, glaspartier och Gert Wingård vill han se mörkrött tegel staplat för hand, jugendkyrkor och vindlande våningar.

Det finns dock en enkel anledning till att det aldrig kommer tillbaka: alla är döda. Byggherrarna som beställde, byggmästarna som byggde, arkitekterna som ritade och murarna som staplade teglet dog för länge sedan.

Lärkstaden var deras, och deras tids, sätt att uttrycka sig. Att avfärda nutidens arkitektur för att den inte längre ser ut så är lika konstruktivt som att avfärda nutida författare för att de inte skriver som August Strindberg eller Selma Lagerlöf.

Litteratur avfärdas sällan på det sättet på kultursidorna, och det finns en anledning. De som skriver om litteratur kan oftast sitt ämne och vet vad de skriver om. Det gör inte Eric Schüldt och hans själsfränder som tycker till om arkitektur.

De tycks tro att det bara är att trycka på rätt knapp, märkt ”klassisk arkitektur”, för att få det förra sekelskiftets arkitektur tillbaka. De ser det kanske som ett sätt att visa uppskattning, men det är en förolämpning.

Under de sista decennierna av 1800-talet utvecklades arkitekturen mycket snabbt, inte minst i Sverige, tack vare envisa, medvetna och outtröttliga arkitekter, byggherrar, byggnadsingenjörer, kulturpersonligheter och hantverkare. Och fort gick det!

Runt 1890 förkastades nyrenässansens schematiska klassicism och serietillverkade dekorelement. Det skulle ersättas av en arkitektur som sökte det genuina och sanna genom att studera det unika och udda hos historiska byggnadsverk.

Runt 1900 var den historiserande arkitekturen omodern och ersattes av jugend, som sökte helt nya former med förebilder i växtriket och geometrin. Runt 1905 blir jugend i sin tur omodern och avfärdas till förmån för den nationalromantiska arkitektur Schüldt ser i Lärkstan.

Under första världskriget avfärdas den i sin tur för en återgång till klassicismen. Med inspiration från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal förbereder sig arkitekturen för språnget till modernismen, som i sin tur ersätter maskindyrkan med mjukare och mer traditionella former under 1940-talet.

Detta skedde under intensiv och ofta aggressiv debatt, och den arkitekt som inte hängde med i svängarna kunde råka illa ut, vilket Ferdinand Boberg fick erfara efter att ha ritat NK i Stockholm i en jugendstil som hade passerat sitt bäst före-datum. Efter det fick han inte rita fler hus.

Vi kan beundra dessa arkitekter, inspireras av dem, lära av dem, precis som vi kan uppskatta August Strindberg eller Selma Lagerlöf. Försöker vi plagiera dem blir det däremot kitsch av oaptitligaste sort.

Det gäller för arkitekturen än mer än för litteraturen. Sidor i hundra år gamla romaner skiljer sig föga från de som trycks i dag. Vårt sätt att bygga skiljer sig däremot i grunden från dåtidens. Hantverk har ersatts av industriell tillverkning, i byggandet och samhället. I stället för murare och timmermän som bygger för hand monterar nutidens byggare till största delen ihop husen av delar som kommer på lastbil, tillverkade i fabrik.

En sak kan vi nog vara överens om: det finns mycket stort utrymme för förbättringar av svensk arkitektur. Men vill vi ha något bättre måste vi acceptera att vi inte längre lever på 1900-talet, och att inga förbättringar kan åstadkommas genom brist på kunskap.

