Ola Andersson: Politiker måste sluta misstänkliggöra gemenskapen i utsatta områden

För en utländsk betraktare kan vår diskussion om segregation och utsatta områden verka överraskande. I Norden, jämlikhetens hemort på jorden? I Sverige, ett av världens rikaste länder?

Förklaringen är sättet vi byggde bostäder under de år då vi faktiskt var rikast och jämlikast, och bostadsbristen byggdes bort. Vi byggde grannskapsenheter enligt modernistisk doktrin. Bostadsområden åtskilda från varandra för att likna småstäder eller byar, med ett begränsat antal boende och egen identitet. Det fungerade under de första decennierna efter andra världskriget, men inte under rekordåren när kvantitet blev viktigare än kvalitet. När bostadsbristen var bortbyggd kunde vi välja var vi ville bo. De flesta valde bort nybyggda, storskaliga bostadsområden. Där befolkningen inte ökade behövdes de inte, och många revs. Där de behövdes blev de inkörsporten till en allt tuffare bostadsmarknad.

De byggdes för arbetskraften som behövdes i städerna. Först kom den från landsbygden, sedan från Finland, därefter Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Efter 1973 kom flyktingarna. Först från Chile, sedan från Iran, Bosnien och andra platser.

Området fortsätter vara en isolerad enklav för de fattigaste, och snittinkomsterna ligger kvar i botten

Men inte många blev kvar. De fick det bättre ställt, möjlighet att välja och flyttade vidare, till nästa steg i bostadskarriären. I deras ställe flyttade andra utan valmöjligheter på bostadsmarknaden in.

Den är det som är problemet för nästan alla utsatta områden. Det går bra för de allra flesta som bor här, och så flyttar de vidare. Området fortsätter vara en isolerad enklav för de fattigaste, och snittinkomsterna ligger kvar i botten.

Att få de med möjlighet att välja att flytta hit är utsiktslöst. Alternativet är att få de som bor här att stanna kvar, även när de fått det bättre ställt. Högre snittinkomster och utbildningsnivå ger bättre social stabilitet, bättre skolor och starkare civilsamhälle. Men hur skall det gå till?

På engelska används ordet community på ett sätt som saknar motsvarighet i svenskan. Säg ”the Hasidic community in Brooklyn” eller ”the Armenian community in Glendale” och du blir förstådd. På svenska använder vi inte ordet gemenskap på det sättet. Vi vill väl inte veta av några lokala gemenskaper om de inte bygger på ”svenska värderingar”, vad det nu är för någonting. Men det är precis den sortens lokala gemenskap som kan få de som bor i utsatta områden att stannar kvar, även när de får bättre ställt.

Men i Sverige gäller inte svenska värderingar. I Sverige gäller svensk lag. Vi har religionsfrihet och yttrandefrihet

Istället för att uppmuntra det motarbetar vi det. Politiker och media gör allt för att misstänkliggöra varje antydan till civilsamhälle i utsatta områden. Vare sig Åkesson, Kristersson eller Ygeman kan acceptera någon annan gemenskap än sin egen, föregivet svenska gemenskap.

Men i Sverige gäller inte svenska värderingar. I Sverige gäller svensk lag. Vi har religionsfrihet och yttrandefrihet. Diskriminering av människor på grund av hudfärg, etnicitet eller religiös tillhörighet strider mot grundlagen. Ingen har rätt att tvinga på någon annan sina värderingar, hur svenska de än är. Här har vi ett fundamentalt fel på de stora partiernas politik. Det viktiga är att vi, oavsett var vi bor och vilket civilsamhälle vi tillhör, följer lagen. Inte minst i utsatta områden, där de bor som lider mest av kriminalitet och våld. Men när politiker, i strid med svensk lagstiftning, kräver att de som bor här skall rätta sig efter deras värderingar, blir prat om lag och ordning ingenting annat än svammel.

Skall problemen i orten minska måste det lokala civilsamhället tvärtom stärkas, så att de som får det bättre ställt bor kvar. Politiken måste se till att det finns andra ingångar till bostadsmarknaden.

Läs fler av DN:s kulturdebatter