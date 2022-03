Ola Andersson: Regeringen har lösningen på bostadskrisen

Har vi en bostadskris i Sverige? För några veckor sedan påpekade Amanda Sokolnicki i en ledare (DN 12/2) att prisstegringarna på bostäder i Stockholm gjort det lönsammare att äga en villa än att arbeta. Ett reportage (DN 10/2) visade att det krävs elva år i bostadskön eller 400 000 kronor kontant för att få en etta i Stockholm. Det verkar onekligen krisartat.

Men hur är det egentligen? Statistiken ger en annan bild. Sedan 1992, när den statliga bostadspolitik som byggde bort bostadsbristen avskaffades, har antalet bostäder per invånare i Sverige legat på i stort sett samma nivå.

I kommuner där befolkningen minskar är bostadsbristen av förklarliga skäl inte ett problem. Och de flesta kommuner med en ökande befolkning är glada över att inte tillhöra de som minskar. De är beredda att göra vad som krävs för att fortsätta växa. Bygga bostäder, till exempel.

Uppsala är Sveriges snabbast växande stad. Antalet invånare ökade med över 15 procent under 2010-talet, mer än i någon av storstäderna. Trots det lyckades Uppsala under decenniet faktiskt öka antalet bostäder per invånare. Samma sak i de snabbt växande städerna Lund och Umeå.

I storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm har antalet bostäder per invånare däremot minskat stadigt de senaste 30 åren. Mest akut är bristen på bostäder i den största staden, Stockholm. Det kan verka konstigt. Där är priserna högst. Är det någonstans det borde finnas byggherrar villiga att bygga bostäder är det väl där?

Det finns det. Det är inte villiga byggherrar som saknas, utan mark att bygga på. För att bygga krävs bygglov, och för att få bygglov krävs att kommunen har planlagt mark för det som skall byggas.

Här finns problemet. Storstockholm består av 26 olika kommuner, Storgöteborg av 13 och Stormalmö av 12. I stället för att samarbeta agerar kommuner i storstäderna som aktörer på bostadsmarknaden för att tillgodose sina egna, snäva intressen.

Den senaste tiden har den intressanta kombinationen Timbro och Hyresgästföreningen på var sitt håll pekat på problemet. De är rörande eniga om vilken den värsta syndaren är: Danderyd norr om Stockholm. Trots bostadsbristen i Stockholm bygger den kommun i Sverige vars invånare har de högsta inkomsterna nästan inga bostäder alls. De vill inte att det byggs. Gör deras kommunpolitiker planer för bostäder röstar de bort dem.

Danderyd är det värsta, men långt ifrån enda, exemplet. Bland kommunerna i storstäderna är de som vill bygga i minoritet, och de kan omöjligt lösa regionens bostadsförsörjning på egen hand. Övergripande styrning som tvingar kommunerna i Sveriges storstadsområden att samarbeta saknas.

Vi har inte en bostadskris i Sverige. Vi har en storstadskris. Den handlar inte bara om rätten till en bostad, den handlar om rätten till staden. De rikaste tränger långsamt ut alla med normala inkomster från staden. Först från stadskärnan, sedan från närförorterna, sedan allt längre ut. Kvar blir de välbärgade. Storstäderna blir deras exklusiva privilegium.

Storstadskrisen är problemet, med bostadsbristen som allvarligaste symptom. Skall den lösas måste storstädernas kommuner tvinga ta ett gemensamt ansvar, och det är fullt möjligt att tvinga dem att göra det redan i dag.

Enligt Plan- och bygglagen är det kommunerna som gör planer och godkänner bygglov. Men regeringen kan, om så krävs, ålägga en kommun att göra de planer som behövs. Planföreläggande kallas det. Gör den inte det kan regeringen ge länsstyrelsen i uppdrag att gå in och göra planer, för till exempel bostäder, i den kommun som trilskas.

Här finns lösningen på bostadskrisen. Genom planföreläggande kan regeringen se till att även storstäderna planlägger mark för bostäder i den omfattning som krävs. Vi behöver inga nya lagar eller regler. De finns redan. Det som saknas är politisk vilja att använda sig av de möjligheter lagen erbjuder.

Men även det omvända gäller: saknas den politiska viljan spelar det ingen roll hur många utredningar som tillsätts eller hur ofta byggreglerna ändras. Utan politisk vilja är storstadskrisen omöjlig att lösa.

