Ola Larsmo: Bisonmannen är en påminnelse om USA:s rasistiska förflutna

USA-valet 2020

Det går nästan inte att begripa att bilderna beskriver en och samma verklighet. Men det gör de.

I onsdags såg vi en vrålande halvnaken man utklädd till bison ta plats i Senatens talarstol där vicepresidenten nyss stått. Utanför i hallen viftade man med sydstatsfanan och på gården hade Trumpanhängare rest en galge med snara – symboler som alla afrikanamerikaner vet vad de betyder. Precis samtidigt kom nyheten att omvalet i Georgia var avgjort: sydstaten hade valt sin förste svarte senator, medborgarrättsaktivisten och baptistpastorn i Martin Luther Kings kyrka, Raphael Warnock. Tillsammans med Jon Ossoff, filmregissör med judisk invandrarbakgrund, kommer han att representera Georgia i samma kammare där ”bison man” Jake Angeli stod – en delstat med en historia av lynchningar av såväl svarta som judar.

Splittringen i landet går djupare än någonsin och tar formen av två helt antagonistiska berättelser om USA. Men den andra berättelsen, den om ”det nya södern” och en ny medborgaranda skymdes nästan av Trumps alla åthävor. Ändå blir den allt synligare, inte minst i populärkulturen och historieskrivningen.

Scen ur HBO:s tv-serie ”Watchmen”. Foto: Mark Hill

Vi var många som följde Damon Lindelofs djärva nytolkning av ”Watchmen” och drabbades av det första avsnittets brutala scener då de vita invånarna i Tulsa, Oklahoma bränner ned sina svarta grannars kvarter. Dramatiseringen av Alan Moores superhjälteserie från åttiotalet tog sin omstart mitt i en historisk verklighet av rasistiska mord, vilket provocerade en del tittare. Men det är än mer chockerande att Tulsa-massakern hör till de historiska händelser som försvunnit ur den offentliga historieskrivningen.

I Tulsa spreds ett rykte om att en svart man ”förgripit” sig på en vit kvinna. Innan kvällen den 1 juni 1921 var över hade 35 kvarter bränts ned och förmodligen så många som 300 svarta mördats. Ingen vet säkert; polisen ville inte ingripa och den officiella dödssiffran stannade på 36. Under två dagar gick beväpnade och maskerade Ku klux klan-medlemmar från hus till hus och sköt ihjäl människor och de svarta kvarteren brandbombades från flygplan. Liknande massakrer hade ägt rum åren efter inbördeskriget, till exempel i New Orleans 1866, då anhängare av de nyligen besegrade sydstaterna gav sig på ett rösträttsmöte för svarta och ett fyrtiotal mördades. Men massakern i Tulsa ägde rum 55 år senare och var unik i sin omfattning.

Ändå stod det länge ingenting i historieböckerna. När journalisten Don Ross under sent 60-tal började gräva i saken var det många som ville få honom att sluta, inklusive överlevande och släktingar till mördade; de som tog upp saken råkade illa ut och de ansvariga klanledarna hade ännu politiskt och ekonomiskt inflytande i trakten. Men Ross arbete ledde till en offentlig kommission som lade fram sitt resultat år 2001.

Det intressanta är hur arvet efter slaveriet och inbördeskriget, liksom tidigare epokers försök att göra upp med rasismen, just nu blir en del av det allmänna berättandet i film, tv och böcker. Vi ser det i den långa svit av filmer av afrikanamerikanska regissörer och manusförfattare som lett till en nytändning i Hollywood.

Som Susan Neiman berättade i sin viktiga bok ”Learning from the germans” (2019) fanns det ett hål i hennes läroböcker när hon växte upp i USA på sextiotalet, och det rymde vad som skett med svartas rättigheter efter inbördeskriget. Slaveriet upphörde 1865 i och med inbördeskrigets slut och svarta fick medborgerliga rättigheter genom 13:e, 14:e och 15:e tillägget till konstitutionen, där det sista 1870 slog fast att hudfärg inte får hindra någon från att rösta. Men efter andra världskriget fick Medborgarrättsrörelsen åter ta upp kampen för exakt samma rättigheter. Hur de rullats tillbaka igen var vad många av de som inte drabbades hållit sig själva okunniga om.

Tubman skulle ha prytt de nya femdollarsedlarna tills Trumpadministrationen satte stopp för det

När man närläser debatten om slaveriet och rasismen i USA, så som den fördes under åren före inbördeskriget och decennierna efter, känns den nämligen mycket samtida. Argumenten mot rasismen är desamma som i dag. Men historien var länge bortsuddad. Vissa namn ur antislaverirörelsen är kanske kända, som den John Brown som ledde gerillaräden mot Harper’s Ferry 1859 i hopp om att det skulle bli startskottet för ett uppror bland söderns slavar. Andra namn som ibland dyker upp är Nat Turner, som 1831 startade ett viktigt slavuppror, och Harriet Tubman, som lyckades rymma från slaveriet och blev en av de viktigaste ”konduktörerna” på den underjordiska järnvägen, flyktvägen norrut. (Tubman skulle ha prytt de nya femdollarsedlarna tills Trumpadministrationen satte stopp för det.) Men hur frågan om lika medborgerliga rättigheter redan då stod i centrum för den politiska debatten i USA var länge borta ur det allmänna medvetandet.

På senare år har dock en lång rad verk röjt vägen för den ”andra historia” som nu åter bryter igenom på bred front. En historiker som spelat en stor roll är nestorn Eric Foner, professor vid Columbia, som i en svit väldokumenterade böcker skildrat kampen mot slaveriet och ”The reconstruction”, den dunkelt ihågkomna period efter inbördeskriget då tanken på lika rättigheter var en reell kraft i politiken – liksom det moraliska träskland som följde efter 1870.

Frederick Douglass. Foto: Barbara Cushing/Everett Collection

Foners mest kända bok är förmodligen ”The fiery trial” (2010) som följer Abraham Lincolns utveckling som politiker. Lincoln har ständigt utsatts för omtolkningar: att han länge umgicks med tanken att det vore bäst för svarta amerikaner att ”återkolonisera” Afrika ligger honom i fatet. Men det Foner visar är hur Lincoln och många med honom av själva den historiska utvecklingen under kriget drivs att inta precis de hållningar de mest radikala slaverimotståndarna hävdat tio-tjugo år tidigare, hållningar som då avfärdats som extrema. Foner tecknar bilden av en levande, intellektuell politiker som sakta slipas till den radikala slaverimotståndare han blev.

Den bilden förstärks i James Oakes ”The radical and the republican” (2007) som visar hur abolitionisten Frederick Douglass, vilken själv flytt ur slaveriet, och en ursprungligen ”moderat” politiker som Lincoln närmade sig varandra. Vad som från början är en häftig polemik, särskilt från Douglass sida, blir till samförstånd, och Douglass bjuds vid ett par tillfällen in till Vita huset. Där Lincoln tar till sig perspektivet att kriget bara kan avslutas genom slaveriets omedelbara avskaffande börjar Douglass se USA:s konstitution som ett vapen i kampen för svartas medborgerliga rättigheter, snarare än bara ett dokument författat av föraktliga slavägare. Här läggs linjerna fast för 1900-talets medborgarrättsrörelse.

Till listan över magistrala verk i samma anda ska läggas Ron Chernows bastanta biografi över generalen och presidenten Ulysses S Grant (2017). Grant fick som president städa upp efter Lincoln-efterträdaren Andrew Johnsons ömkliga eftergiftspolitik mot söderns slavaristokrati och satte in stora militära resurser på att krossa den första generationen av Ku klux klan som terroriserade svarta för att hindra dem från att utnyttja sin status som medborgare. Grant hade genomgått en liknande utveckling som Lincoln och såg skapandet av lika rättigheter för alla som enda vägen framåt – avstannade utvecklingen skulle USA åter falla sönder.

Chernows bok utgör också grund för en ny, ambitiös dramadokumentär i tre delar på History channel, som följer Grant bortom slagfälten, in i det antirasistiska arbete som präglade hans första mandatperiod. I dokumentären medverkar förutom Chernow själv också en lysande rasismkritiker som Ta-Nehisi Coates, som instämmer i bilden av Grants politiska insats. Som flera historiker säger byggde sveket mot de svarta på att den vita majoritetsopinionen övergav dem – inte på politiker som Grant.

Men vart man vänder sig dyker nu berättelserna om det som skulle glömmas upp

Glömskan av hur modern debatten såg ut under och efter inbördeskriget har varit förödande för det sentida politiska klimatet, särskilt då den nygamla okunnigheten om hur dyrköpta friheter medvetet, metodiskt och konsekvent kunde monteras ned av välorganiserade och antidemokratiska krafter.

Men vart man vänder sig dyker nu berättelserna om det som skulle glömmas upp. I höstas hade tv-serien ”The good lord bird” premiär på HBO. Serien, (som är mycket ojämn) bygger på en roman av James McBride och här får Ethan Hawke spela en djupt förvirrad John Brown, som slagen av religiöst vanvett skjuter sig fram genom Kansas och struntar i vem som stryker med så länge han får ägna sig åt sin rättfärdiga jakt på slavägare. (Daveed Diggs gör en kul Frederick Douglass.) Det originella greppet är att det hela skildras ur slavpojken Henrys ögon: de vitas kamp för sin heliga rättvisa ställer mest till det och han får hela tiden hålla ned huvudet när de ska rädda honom. Det är ett befriande respektlöst vis att skildra hela epoken.

Men en helt annan berättelse håller på att erövra ”mainstream-fåran” i film, tv och litteratur som nu rymmer allt mer av det som skulle tigas bort. När sådana kollektiva tystnader inventeras på sitt innehåll är det ett tecken på att hela samhällen håller på att förändras. Men de som överlevt Tulsa-massakern 1921 hade också rätt: när sådana saker lyfts till ytan kan man vara säker på en våldsam motreaktion. Som Sydstatsfanan i Kapitolium, vilket måste varit Abraham Lincolns värsta mardröm.

