Ola Larsmo: Därför är vi skyldiga att värna tanken om de mänskliga rättigheterna

I söndagens DN satte Emerich Roth, som i många år vittnat om hur han överlevde Auschwitz-Birkenau, ord på något som är centralt den dag vi ägnar åt att minnas Förintelsens offer.

”Av oss som ännu kan berätta om det vi varit med om är bara några få kvar i livet – och vi orkar inte så länge till (…) Det är nu viktigt att tänka framåt och finna olika vägar som bäddar för kontinuiteten så att kommande generationer kan lära något av Förintelsen och inte bara om Förintelsen.”

Frågan är, med Roths ord, vad vi och världen lärt av Förintelsen. Och vad det är vi riskerar att glömma.

I samband med Nürnbergprocessen mot naziregimens krigsförbrytare ställdes den svåra frågan om för vilket brott de skulle ställas till svars. De massmord de begått hade varit fullkomligt lagliga i det egna landet och skett på statens uppmaning. Men om inte det industriella massmord de nyss utfört var ett brott – vad var då över huvud taget brottsligt?

De var överens om att ”lagliga” massmord är brott – men för att det skulle vara möjligt att åtala gärningsmännen måste en annan sorts lag formuleras

I diskussionerna kring Nürnbergprocessen föddes flera av de begrepp vi i dag rör oss med – som folkmord, ”genocide”, myntat av den polskjudiska juristen Raphael Lemkin, respektive ”Brott mot mänskligheten”, som formulerades av hans kollega och rival, domaren Hersch Lauterpacht. Bägge hade förlorat större delen av sin släkt i Förintelsen, och de var högst olika som människor. De var överens om att ”lagliga” massmord är brott – men för att det skulle vara möjligt att åtala gärningsmännen måste en annan sorts lag formuleras. En internationell. Om hela den diskussionen har såväl Philippe Sands som Elisabeth Åsbrink skrivit utmärkta böcker.

Det var i gläntan mellan andra världskrigets slut och kalla kriget, som det nybildade FN tillsatte flera kommittéer för att arbeta med sådana frågor. En tog fram en särskild konvention om folkmord. En annan, under ledning av Eleanor Roosevelt, arbetade intensivt med den deklaration om vad som ur ett internationellt perspektiv var ”mänskliga rättigheter”, som gavs namnet Universal Declaration of Human Rights (UDHR). I bakgrunden för bägge kommittéernas arbete fanns Nürnbergprocessen. I december 1948, med en veckas mellanrum, antogs först Konventionen om folkmord och sedan Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Deklarationens inledning syftar direkt på Förintelsen, då den talar om hur ”ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete.”

Den holländsk-amerikanske statsvetaren och filosofen Johannes Morsink har i flera böcker, senast ”The Universal Declaration of Human Rights and the Holocaust” (2019) gått igenom alla förarbeten till UDHR och visat hur den på punkt efter punkt tillkom som en reaktion på Förintelsen. Den rapport som FN:s krigsförbrytarkommission skrev för Människorättskommittén i augusti 1947 slog också fast att Nazi-staten våldfört sig på varenda en av de principer som nu föreslogs ingå i en katalog över alla människors okränkbara rättigheter.

Som Morsink skriver pågick det ett utbyte av dokument och idéer mellan Folkmordskommittén och Människorättskommittén. Han citerar en av Deklarationskommitténs centrala aktörer, den libanesisk-arabiske filosofen Charles Malik, som bekräftar att Deklarationen ”inspirerades av motståndet mot nazismens och fascismens barbariska doktriner”. Läser man Deklarationen med de glasögonen blir det tydligt hur särskilt artikel 12 till 17 i detalj handlar om att omöjliggöra den behandling som Europas judar utsattes för.

Kinesiska kulturrevolutionärer håller upp Maos porträtt. Foto: Leif R Jansson / TT

Människorättskommissionens arbete inleddes 1945 och deklarationen tog form i en tid då världspolitikens konfliktlinjer ännu var flytande – före Berlinblockaden och innan Maos röda armé segrat i det kinesiska inbördeskriget. Uppgiften, i detta politiska ingenmansland, var att ta fram mänsklighetens minsta gemensamma nämnare i rättighetsfrågor. Två världskrig senare hade alla insett att världen höll på att växa ihop. Gick det då att hitta gemensamma riktlinjer från olika delar av världen, principer som det nybildade FN kunde enas om?

En del av den kritik som senare riktats mot UDHR menar att resultatet skulle blivit ett renodlat västerländskt projekt. Men bland de mest inflytelserika kring kommitténs bord fanns förutom den nämnde Charles Malik även René Cassin, fransk jude som fått stora delar av sin släkt mördad av nazisterna. Den indiska feministen Hansa Mehta spelade en viktig roll just för att lyfta fram kvinnoperspektivet i Deklarationen och intog ett tydligt anti-kolonialistiskt perspektiv. En av de tongivande delegaterna var kinesiske PC Chang, dramatiker, diplomat och pedagog, om vilken Hans Ingvar Roth nyligen gav ut en djuplodande biografi.

Chang lade hela tiden fram de kinesiska rättighetsprinciper han funnit hos Lao Tse, Mencius eller Konfucius. Här skulle formuleras en mänsklighetens moral, och när man läser dagboksutdrag och rapporter från kommitténs arbete framstår det som ett mirakel att de lyckades få ned ett ord på papper. Rent hat flammade ibland upp mellan somliga delegater. Men alla förstod vad som stod på spel. Som den katolske filosofen Jacques Maritain, vilken själv deltog i arbetet, sammanfattade saken: ”Vi är överens så länge du inte frågar oss varför.”

Det är tänkvärt att två av de tre maktsfärer som satte sig på tvären i dag är borta

Det har tidvis rått missförstånd om vilken sorts dokument UDHR är, rent filosofiskt. Det är till att börja med inte naturrättsligt grundat, vilket en del tycks tro – och det var för att undvika sådana feltolkningar som alla teologiska anspelningar ströks. Det enklaste är att säga att det är ett performativt dokument – det slår fast, när det signeras, vilka som är de mänskliga rättigheterna – som en sammanfattning av den mänskliga erfarenheten, på olika kontinenter, av vad som är rätt och okränkbart. Eviga sanningar tar form i förhandlingar – därför att alla känner igen dem som absoluta. När det var dags för omröstning i FN:s generalförsamling i december 1948 var det bara Sovjetblocket, Sydafrika och Saudiarabien som lade ned sina röster. Det är tänkvärt att två av de tre maktsfärer som satte sig på tvären i dag är borta.

UDHR var inte heller ett rättsligt bindande dokument. Däremot skulle det ses som en riktlinje både för enskilda nationer och individer liksom för de verkligt bindande dokument som följde, som ”Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter” vilken antogs 1976 (men som varken Kina eller Saudiarabien ratificerat). UDHR har sedan 1948 fått ett allt starkare inflytande, och organisationer som Amnesty, Helsingforskommittén och Human Rights Watch fick sin trovärdighet från att den varit en absolut norm. Så har Deklarationen också betraktats inom svensk politisk kultur – ett rättesnöre man inte skulle gå utanför. Som det slås fast i dess inledning har alla ett ansvar för att det som skett inte ska tillåtas igen. ”Mänsklighetens samvete.”

Det är ingen slump att UDHR börjat förlora sin status av rättesnöre inom svensk politik i samma ögonblick som Förintelsens vittnen lämnar oss, ett efter ett. Tidigare var det ett svenskt politiskt parti, Sverigedemokraterna, som ifrågasatt dess giltighet, och vid flera tillfällen satt just ”mänskliga rättigheter” i motsats till ”medborgerliga rättigheter”. När man från högerextremt håll ondgör sig över ”globalister” är det bland annat UDHR som är måltavlan. Det är då främst artikel 14, om rätten att söka (men inte automatiskt få) asyl man skjutit in sig på – och som somliga debattörer helt vill avskaffa. Men man ska ha klart för sig att det inte bara är asylrätten som sådan som är ifrågasatt. UDHR är avsiktligt konstruerad på ett sådant vis att ingen rättighet går att lyfta ut utan att samtliga faller. Det är hela eller ingenting alls.

Moderaternas Tobias Billström. Foto: Jessica Gow/TT.

Nu ser vi hur olika svenska politiska aktörer stiger ut ur den åsiktskorridor där denna mänsklighetens gemensamma moral ägt en oomtvistad giltighet. Den politiska instinkten säger att man just nu kan ta snabba politiska poäng på att distansera sig från UDHR. Moderaternas Tobias Billström skröt nyligen öppet på Twitter över att Moderaterna i riksdagen försökt blockera FN:s barnkonvention, härledd ur UDHR. Det går så lätt när man väl börjat sväva iväg: snart rör man sig obunden och befriad genom etern.

Det är här vi ser den verkligt avgörande förändringen av svensk politik. Det slutstreck i sten som Deklarationen skulle dra för mänskligheten blir allt suddigare ju fler av de röster som själva kan vittna om Förintelsens följder som tystnar. Kopplingen mellan Förintelsens verklighet och de instrument vi inrättat för att skapa det ”aldrig mer” som minnesdagen skall påminna om försvagas. Frågan är, med Emerich Roths ord, vad vi till sist lärt av Förintelsen och inte bara om den.

