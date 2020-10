Ola Larsmo: Därför borde USA lära sig av Tyskland om hur man gör upp med sitt förflutna

I juni 2015 gick den tjugoettårige Dylann Roof in i en baptistkyrka i Charleston, South Carolina och sköt ihjäl nio personer som samlats för en bibelstudiekväll. Roof, som senare dömdes till döden, sade under rättegången att han hoppats starta ett ”raskrig”, men att han nästan inte utförde sitt massmord då de svarta församlingsmedlemmarna i kyrkan hälsat honom välkommen med sådan vänlighet.

Som så många andra terrorister hade Roof ”radikaliserats” i olika sociala medier. Veckorna före massmordet hade han också lagt ut bilder på sin webbsajt från vallfärder till olika minnesmärken som hyllade soldater ur inbördeskrigets sydstatsarmé. Där fanns mängder av foton där han gravallvarlig poserade med sydstaternas stridsfana. Det ledde till att delstaten South Carolina för alltid halade samma fana, som dittills hängt framför dess Kapitolium.

Uppgörelsen med symboler för de konfedererades slavsstat i syd tog nu ny fart. Och vid ”Unite the Right”-demonstrationerna till försvar för den lokala Robert E Lee-statyn i Charlottesville 2017 användes nazistiska symboler och sydststatssymboler parallellt av de högerextremister som marscherade till slagord som ”jews will not replace us”. De olika rasistiska subkulturerna överlappade nästan helt.

Det var också Dylann Roofs massmord som var startpunkten för Susan Neiman när hon började skriva ”Learning from the Germans – Confronting race and the memory of evil” (Penguin). Neiman är känd som en filosof som tagit sig för att försvara det idépaket vi kallar ”Upplysningen” och brukar sägas stå i traditionen efter den liberale moralfilosofen John Rawls. Sedan 2000 leder hon programverksamheten vid ”Einstein Forum” i Berlin.

Men när hon på 1980-talet först bosatte sig i staden var det en del i miljön som skavde, inte minst mot hennes judiska bakgrund. Den var något de tyskar hon då talade med hela tiden hade behov av att kommentera och förhålla sig till: slutligen bestämde hon sig för att flytta först hem till USA (hon växte upp i Georgia) och sedan under några år till Tel Aviv. Hon sökte då en miljö där hennes barn inte skulle behöva vara ”annorlunda”.

Men sedan tjugo år är hon tillbaka i Berlin, som enligt henne är en stad i ett land som förändrats i grunden. Det USA har att lära av tyskarna, enligt Neiman, är hur man gör upp med de allra mörkaste sidorna av sin historia – och därigenom neutraliserar den. Hennes bok kretsar kring det tyskarna med sedvanlig elegans döpt till Vergangenheitsaufarbeitung – hjälpligt översatt som ”att arbeta av sin historia”. Neiman ansluter sig till dem som menar att Tyskland under senare decennier framstått som ett föredöme vad gäller att bearbeta sin mörkaste historia.

Så såg det inte ut decennierna efter andra världskriget. Neiman menar att Kalla kriget gjorde att Västtyskland, med ockupationsmakternas goda minne, i långa drag ställde in sin uppgörelse med nazismen. Huvudfienden var Sovjet, allt annat var historia. Hon presenterar deprimerande siffror över denna inställda uppgörelse. På Västtysklands justitiedepartement hade 66 procent av de anställda högre tjänstemännen så sent som 1966 en bakgrund i nazistpartiet, och i Bundeskriminalamt var siffrorna ännu obehagligare; där var 75 procent före detta partimedlemmar och hälften var före detta SS. Den verkliga uppgörelsen med det förflutna börjar enligt Neiman först efter Återföreningen.

En av de punkter där jag finner resonemanget tveksamt är då hon menar att ”avarbetningen” var mer effektiv i Östtyskland, med dess statligt påbjudna antifascism. Neiman försöker inte förringa förtrycket i öst, och intervjuar ett antal dissidenter som säger att mycket var outhärdligt i Honneckerland, dock inte själva antifascismen. Neiman har siffrorna på sin sida, och visar hur betydligt fler gamla nazister lagfördes eller till och med avrättades än i väst. Men jag saknar en diskussion om just antifascismen som sanktion för vingklippandet av den demokrati som endast skenbart stod inskriven i namnet DDR.

Men själva kungsfrågan i hennes bok är denna: kan man jämföra olika brott mot mänskligheten? Och på vilket sätt skulle den tyska förgångenhetshanteringen kunna tjäna som inspiration för ett USA som lyckats förtränga stora delar av arvet efter slaveriet – och det förnyade förtryck av afroamerikaner som tog fart under perioden 1880–1955?

Ett långt kapitel ägnas åt det omöjliga i att jämföra sådana statliga förbrytelser. Väger man till exempel Hitlers terror mot Stalins riskerar strax en av dem att se ut som ett mindre ont. Ändå var det i en sådan skevande jämförelse som den tyska uppgörelsen tog sin början. Hon syftar på ”Historikerstriden” under sent 1980-tal, då konservativa tyska historiker menade att nazismen främst borde förstås som en reaktion på stalinismen och att Förintelsen inte var en historiskt unik händelse. Striden rasade i åratal, och dess utfall blev att ansvaret för den egna historien efter Kalla krigets slut framstod i en ny dager.

Neiman menar också att den stora utställningen om tyska reguljära arméns, Wehrmachts, krigsförbrytelser och delaktighet i Förintelsen i öst var en vattendelare. Den visades fram till 2004 och sågs av mer än en miljon besökare. Neiman talar med dess initiativtagare Jan Philipp Remtsma, som länge befunnit sig i centrum för ”avarbetningsdebatten”, och de är överens om att åren runt sekelskiftet blev en vändpunkt för den tyska förståelsen av den egna historien. Få ursäkter eller bortförklaringar återstår längre i det allmänna medvetandet. Det är inte så att Tyskland skulle vara fritt från rasism eller högerextremism – framväxten av högerextrema Alternativ för Tyskland som parti är något Neiman diskuterar i detalj. Men hon påminner om att motkrafterna är betydligt starkare.

Just en sådan genomlysning av den egna historien är vad Neiman saknar i sitt första hemland USA. Som hon skriver är många helt enkelt okunniga om vad som skedde under perioden efter inbördeskrigets slut 1865 och fram till medborgarrättsrörelsens genombrott i samband med de svarta kvinnornas bussbojkott i Montgomery, Alabama 1955.

Hon hade själv länge en ganska dimmig förståelse av hur de rättigheter som den svarta befolkningen erhöll efter inbördeskrigets slut sedan pressades tillbaka av nya lagar, ”black codes”, som kringskar rösträtt, rätt att bosätta sig var man ville, rätten till arbete eller lika behandling inför lagen. Rätten att se någon i ögonen på gatan. En efter en infördes lagar som gjorde segregation till ett krav och ”blandäktenskap” olagliga. Svarta politiker tvingades bort från sina poster och svarta undantogs senare ofta från stödprogrammen under New Deal. Allt medan det vita USA såg bort. Det är detta svek, lika mycket som arvet från slaveriet, som gör att svarta särbehandlats och särbehandlas utan att det nämns i historieböckerna.

Den Susan Neiman som i bokens senare del återvänder till de sydstater hon främst minns från barndomen är alltmer vredgad och sorgsen. Många gånger får hon frågan: varför håller de svarta på och bråkar om det där – det är ju så länge sedan? Hon vistas en tid vid William Winter Institute i Jackson, Mississippi, som utarbetat metoder för att skapa dialog kring rasförtryck och som med goda resultat ger kurser för polis och offentliganställda. Hon undersöker som filosof frågan om kompensation för de vars förfäder förslavades, och kommer efter en lång prövning fram till att det är ett rimligt krav – om det leder till att hela grupper lyfts ur misär, vilket kan få en positiv effekt inte minst på de fattigaste sydstaterna. Här lutar hon sig mot den sene Martin Luther King. ”Affirmative action”, särbehandling, är hon dock mer tveksam till.

Men den fråga hon har med sig från Tyskland är hur man får människor att minnas en historia som ännu skapar förtryck och våld – om man tycker sig ha något att förlora på att lyssna. Hon för en litet ilsken dialog med filosofen Theodor Adorno, och minns hans sentens om att minne inget har med upplysning att göra. Något mer skall till.

En av de platser hon besöker är det nya ”Lynchningsmuseet” i Montgomery, Alabama, inspirerat av Förintelsemonumentet i Berlin. Här hänger åttahundra sjok av rostande gjutjärn dinglande från taket, i en hall öppen för väder och vind. Varje skiva representerar ett av de counties där en väldokumenterad lynchning utförts. (Man räknar med minst 5.000 lynchningar under perioden 1890–1960.) Museet erbjuder varje sådan region ett likadant järnsjok att ta hem och ställa ut – om man vågar konfrontera sin egen historia.

Den svåraste frågan i boken handlar om begreppet skam. Kan och ska man känna skam för något man personligen inte var delaktig i? Kan skam leda till något gott?

Ja, säger Bryan Stevenson, direktor för Lynchningsmuseet; det var skam för vad Dylann Roof gjort som fick politiker i sydstaterna att äntligen börja rensa bland de officiella symbolerna. Och, säger han, skam kommer alltid inifrån. Det är inget man kan säga åt människor att känna. För att övervinna skam måste man visa att man inte sitter fast i gamla mönster – egna eller förfäders. Det är skillnaden mellan att bara minnas och att göra sig fri från det förflutna.

Det är ett resonemang som inte är helt lätt att ta till sig. Samtidigt tillägger Neiman: ”Vad jag lärde mig på Winter Institute var att nationell försoning måste börja underifrån… Då blir det möjligt att bygga den tillit som är samhällets fundament.” Och kanske, menar hon, är den nya vågen vrede, som just nu kanaliseras genom Black lives matter, det som fattas i Adornos ekvation. ”Upplysning”, sade Kant, ”är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet”.

