Ola Larsmo: Det är ganska hög Forrest Gump-faktor på Knut Oscar

Några elsparkcyklar ligger stupade i gräset. Över den torra marken marscherar en grupp studenter i skärmmössor. Cyklar, inte kanoner, skumpar fram på grusgångarna. Det krävs fantasi för att hitta några krigsliknelser alls när man blickar ut över Gärdets fält i Stockholm.

– Men där borta exercerade faktiskt Knut Oscars bror, Fredrik, med livgardet, säger författaren Ola Larsmo och pekar mot Ladugårdsgärdet på andra sidan bussvägen.

Knut Oscar Brundin, sedermera Broady, är huvudpersonen i hans nya bok.

– Jag har aningen dåligt samvete över att bygga en roman på ett verkligt livsöde, men det här är så intressant och spännande att det var oundvikligt. Det är ganska hög Forrest Gump-faktor på honom. Har det hänt något dramatiskt i historien, då kan man ge sig på att Knut Oscar var där, säger Ola Larsmo.

Ola Larsmo Foto: Roger Turesson

Hans förra bok, ”Swede Hollow”, utspelade sig bland exilsvenskar i slumkvarteren i Saint Paul, Minnesota. Även i ”Översten” är det den urbana emigranterfarenheten han vill skildra, inte den lantliga som han tycker har blivit norm i genren.

– Vilhelm Mobergs böcker är väldigt bra och därför blir de fortfarande lästa. Men det var 1,3 miljoner människor som utvandrade och jag tror att det finns lika många berättelser, säger Ola Larsmo.

Historien om den mobbade arbetarpojken från Uppsala som erbjuds att bli general i amerikanska armén men i stället startar Sveriges första frikyrkliga teologiska högskola tillhör en av de mer spektakulära.

Hans liv kantas bokstavligen av död. Rödsoten tar småsyskonen och hustrun, spriten pappan och kriget vännerna. Men han får uppleva häpnadsväckande många betydelsefulla ögonblick, från kravallerna i Gamla stan 1848 där arton demonstranter skjuts ihjäl av militären till slaget vid Gettysburg, den kanske viktigaste vändpunkten i inbördeskriget. Vid ett tillfälle såras han så svårt att soldaterna sorterar in honom bland de stupade. Men granatskärvan som rivit upp ett stort sår i bröstkorgen tar mirakulöst omvägen runt kroppen i stället för att gå rakt igenom.

– Sådana saker kan man inte hitta på som författare, det hade blivit för osannolikt, säger Ola Larsmo.

Detsamma gäller ankomsten till New York. Efter att ha överlevt en katastrofal överfart från Göteborg till Quebec med barken Laurvig – där väder och sjukdomar plågar och dödar både besättning och passagerare – befinner sig Knut Oscar ensam i storstaden med sitt spädbarn i en flätad korg på armen. Utan att kunna språket kryssar han fram bland landsflyktiga frikyrkopredikanter, förrymda slavar och irländska ungdomsgangsters på jakt efter sin försvunna mor, som rest i förväg flera år tidigare.

– Han kommer till USA i en väldigt speciell tid, precis under upptakten till inbördeskriget. Slaverifrågan splittrar kyrkorna i norr och söder. Den går inte att kompromissa med: Har alla människor lika värde eller inte? Det arvet lever kvar. De församlingar i söder som var för slaveriet är ofta de som i dag stöttar Trump, säger Ola Larsmo.

Ola Larsmo på Gärdet i Stockholm. Foto: Roger Turesson

Många av händelserna i boken finns återgivna i den verklige Knut Oscars dagböcker och brev samt i tidningsklipp och böcker skrivna av människor i hans närhet. Mycket finns sparat i arkiv och hos släktingen Donald Broady i Uppsala.

– Eftersom Knut Oscar var kompanichef var det lätt att följa honom i fält. När vi hittade tjänstedagboken från Gettysburg och dokumentet med utnämningen till överste, undertecknad av presidenten, föll ur kände vi verklig arkivlycka, säger Ola Larsmo.

Under arbetet har han besökt flera av de historiska platserna för att hitta information och inspiration. På mobilen visar han en bild från en byggnad, i dag ett hostel, som under kriget tjänade som fältsjukhus. I golvplankorna syns kirurgens fotavtryck förevigade i patienternas intorkade blod. I väskan bär Ola Larsmo en förseglad plastpåse som innehåller en blykula avfyrad från en Enfield-musköt under de berömda striderna 1863.

– Den kan mycket väl ha swischat förbi Knut Oscars huvud, säger han och väger souveniren i handen.

Trots allt våld och elände han upplever är det tron som håller livsgnistan glödande. När Knut Oscar befinner sig på den absoluta botten blir han frälst.

– Det blir en tydlig vändning. Många som blir religiösa vittnar om en ny livsvilja, som han också uttrycker.

Engagemanget i kyrkan leder till både universitetsstudier, karriären inom armén och ett arbete som pastor i den lilla staden Mohawk. Knut Oscar tycks göra starkt intryck på många han möter, och får stipendium för att studera av tandkrämskungen Colgate.

– Han tog sig fram med en sällsam begåvning – en blandning av intellektuell skärpa, organisationsförmåga och en talang att få folk att fungera tillsammans. Som pastor ansågs han retoriskt skicklig och vältalig. Men om man läser hans predikningar är de inte särskilt märkvärdiga. Det måste ha varit sättet han framförde dem på som fångade människor. Jag tror att han hade en väldig närvaro i nuet, säger Ola Larsmo.

I New York hjälper han församlingsmedlemmar att gömma flyktingar och genom personliga relationer till svarta blir han engagerad i slaverifrågan, ett engagemang han tar med sig hem till Stockholm.

– Han var en underdog och hade nog lätt att sympatisera med de utsatta. Jag är själv uppvuxen inom frikyrkan och har slagits av hur stark antirasismen är i den miljön. Nu förstår jag att det arvet kommer från pionjärer som Knut Oscar. Mycket av det vi i dag ser som typiska svenska folkrörelser – nykterhetsrörelsen, kvinnorörelsen, arbetarrörelsen – är starkt inspirerade av kampen för mänskliga rättigheter i USA.