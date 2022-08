Ola Larsmo: Det här är frågan vi måste ställa oss medan Salman Rushdie vårdas tillbaka till livet

Salman Rushdies självbiografi, ”Joseph Anton”, kom ut för precis tio år sedan. Självdistanserat och utan att försköna sig själv skriver han i tredje person fram sitt liv under fatwan och fångar de vidriga och absurda reaktioner dödsdomen utlöste hos såväl fanatiker som opinionsbildare. När hans vänner frågar honom vad de kan göra för att hjälpa är hans svar alltid: ”försvara texten”.

Försvara texten. Det blev allas vårt ansvar efter det fega attentatet på författaren och den yttrandefrihet han stod på scenen för att förkroppsliga. Man brukar rutinmässigt kalla sådant ”fegt”, men så var det: en beväpnad attackerar en obeväpnad, en ung man överfaller en femtio år äldre, en maskerad person mot en som riskerar sitt liv för att framträda offentligt. Medan Rushdie ännu vårdas tillbaka till livet är det hans fråga vi ska ställa: hur försvarar vi texten?

Förmodligen är det denna mördarbelöning som hägrat för attentatsmannen

Det kan tyckas länge sedan nu: fatwan utfärdades 1989, samma år som muren föll. Staten Iran beslutade att döma en medborgare i ett annat land till döden, på andra sidan jorden, för en roman han skrivit. Det är fortfarande ett unikt och ensidigt uppsägande av all folkrätt – och hotet från staten Iran kvarstår. För sex år sedan höjdes belöningen för den som mördar Rushdie till 40 miljoner kronor. Utbetalare är den halvstatliga stiftelsen ”15 Khordad” som sorterar direkt under landets ”högsta ledare” Khamenei.

Förmodligen är det denna mördarbelöning som hägrat för attentatsmannen. Vi bör påminna oss att detta statliga hot omfattar alla som arbetat med boken. När fatwan utfärdades hade jag min arbetsplats på Bonniers och minns hur fönstren ut mot Sveavägen byttes mot skottsäkert glas. Det var ingen överdriven reaktion. 1993 sköts Rushdies norske förläggare William Nygaard i sitt hem men överlevde; gärningsmännen kom undan, men har kopplats till Irans säkerhetstjänst.

Irans ayatolla Khomeini utfärdade fatwan 1989.

I såväl sin självbiografi som den fina essäboken ”Languages of truth” från förra året reflekterar Rushdie noggrant över skrivandet av ”Satansverserna”. Att provocera fram kraftiga reaktioner genom hädelse föresvävade honom inte. Religionen är i romanen en berättelse bland andra. Själv född i en muslimsk familj och i dag uttalad ateist var och är han inte intresserad av det som han kallar ”muslim bashing” – boken handlade för honom om migration och den omprövning av den egna identiteten som följer. Han ansåg sig ha själva udden riktad mot vad han kallar ”high thatcherism”.

I ”Joseph Anton” skriver han sorgset att han trodde sig ha skrivit romanen för just de människor han sedan såg bränna den på torget i Bradford. Rushdie berättar hur hans nu döde vän Christopher Hitchens, som får ett fint porträtt i essäboken, påminde honom om Heinrich Heines kända ord: ”där man bränner böcker bränner man snart människor”, ord som i dag står skrivna på det torg utanför Berlins universitet där bokbålen brann 1933. Hitchens fortsatte med att påpeka hur Heines ord ur pjäsen ”Almansor” syftade på brännandet av koraner i reconquistans Spanien.

Vad man vill bränna bort är tanken på det mångskiftande

Tanken att böcker bör brinna och författare tystas kan, som Rushdies väl valda exempel visar, ta sig många uttryck och klä sig i olika ideologiska och religiösa fjädrar. Men det där principiella hatandet, föraktet mot medmänniskan utifrån någon sorts plikt mot ”högre principer” är det verkligt föraktliga. Sedan kan vi skita i vilken Gud eller grupptillhörighet som bjuder på hatknark. Just say no.

Jag ser det där plikthatandet drypa från tangentborden här och nu, rakt genom sociala medier och in i svensk valkampanj. Det är samma självrättfärdighet som lyste ur ögonen på människorna kring bokbålen. Vad man vill bränna bort är tanken på det mångskiftande, att världen inte är enkel utan stor, oöverskådlig och motsägelsefull och att litteraturen visar oss vilka vi är, har varit och kan vara på vis som ibland är så träffande att vi kvider och slår omkring oss.

I skuggan av fatwan växte Rushdies engagemang för den yttrandefrihet som är mångfaldens förutsättning. Det krympte inte. Han nedlät sig inte till generaliseringar om de människor som sade sig hata honom av plikt. Oförtröttligt, vältaligt och underhållande pläderade han gång på gång för textens rätt att betyda vad den ville, att överraska oss med nya betydelser, kanske särskilt de som inte får sägas och som vi inte vill höra. Flera av essäerna på det temat står också att läsa i ”Languages of truth”. Försvara texten. Köp fler exemplar av ”Satansverserna” och sprid. Det är det bästa sättet att kväsa dem som vill tysta det fria ordet: att se till att det får två nya huvuden för varje ynkligt hugg.

