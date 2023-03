Ola Larsmo: Fler måste säga emot trollen på nätet

Varför ska man ge sig in i gyttjebrottningen på Twitter?

Själv fick jag en dag helt enkelt nog av historieförfalskningen på sociala medier, som kolporteras ut av en trogen stab av troll, med hundratals postningar per vecka. Ett smakprov från Twitter:

”Är det så att vi inte blir serverade hela sanningen om vad tyskarna åstadkom under Adolf Hitlers ledning? Det tyska folket hade högst levnadsstandard i världen. Varför talas det inte om sådant?”

Ett inlägg som direkt följdes av svaret:

”Nazismen var inget tyskt projekt utan ett globalistiskt projekt och mycket pekar in mot Sverige. Rasbiologin t ex var en svensk uppfinning.”

(Damen som vill tala mer om tyskarnas storhetstid under Hitler presenterar sig som ”Iren” och ler på bilden, iförd motorcykelhjälm. Hon måste vara mycket språkbegåvad, tänker jag, eftersom hon skriver inlägg på svenska, franska, kinesiska och flera andra språk.)

Mata inte trollen, säger en vanlig nätdevis: de lever på din ilska och dina svar. Men på senare tid har jag tänkt att den hållningen är ett svårt misstag. Tänk om trollen lever av vår tystnad? Framför allt oroar det mig att en del av de knasigaste påståendena via Twitter allt oftare sipprar in i yrkespolitikers och opinionsbildares vokabulär.

Jag bestämde mig en dag för att börja säga emot all historieförfalskning och lögnaktig propaganda. Särskilt i sådana ämnen jag kan något om – som Sveriges andra världskrigshistoria och rasbiologi.

Det blev en lång vinter.

Vem är ett troll? Termen är en ordlek där den nordiska folksagoklumpedunsen möter det engelska fisketermen ”trolling” (att låta ett drag släpa efter en båt). Ordböckerna säger att ett nättroll är någon som försöker förstöra en diskussion genom att vara oförskämd, skrämmas, medvetet komma med ovidkommande kommentarer: försöka lura bort någon i skogen. Man ser framför sig en ensam människa vid fem skärmar i ett mörkt rum, som känner sig lite verkligare genom att dra i gång ordkrig med främlingar. Kanske sover han sedan gott. Retstickor, stollar och koleriska människor får vi leva med. Det är när trolleriet börjar användas som ett ideologiskt vapen eller psykologisk krigföring vi måste vara på vår vakt.

Det tog precis ett dygn för den från början artiga Tay att förvandlas till extrem feministhatare

I mars 2016 släppte Microsoft ut sin experiment-AI ”Tay” på Twitter. Hon var en ganska enkel ”bot” som skulle konversera och lära sig härma mänskligt beteende. Det tog precis ett dygn för den från början artiga Tay att förvandlas till extrem feministhatare (”de ska alla brinna i helvetet!”) som skrek antisemitiska slagord och till sist brast ut i ett ”Hitler hade rätt!”

Tay härmade bara, och somliga tyckte det var roligt att ”reta” den. Men Twitter är och förblir en bisarr arena. Att försöka sammanfatta en tanke i 140 tecken verkar uppmuntra våra sämsta sidor.

Samtidigt är det fortfarande ett medium där många makthavare, politiker och opinionsbildare samlas och släpper lös debatter och – ibland – seriös information; under ett par knasiga år försökte världen förstå Donald Trumps presidentskap genom att följa hans Twitterkonto och ”covfefe” blev ett bevingat ord. Väggen mellan den värsta Twittergalenskapen och den svenska riksdagens kammare är som bekant tunn.

Gör inte fula grimaser, du kan fastna, sade min lågstadiefröken. Jag tänker att somliga på sociala medier faktiskt blivit sina grimaser. Vi vet också att olika nätjättar tweakar algoritmerna inte främst för att sälja annonser, utan därför att användarna är själva varan: vad vi söker, vilka vi är, vilken åldersgrupp som trängtar efter vad. Och kan man hetsa upp stämningen vinner man fler unika besökare. Tay gick snabbt ned sig i den myrlejongropen.

Varken Facebook, Twitter, Youtube eller söktjänster som Google vill heller se sig som publicister

Samtidigt kan vi se att allt fler svenskar säger sig uteslutande få sina nyheter från sociala medier. Medelålders och äldre läser tidningar digitalt, yngre refererar till ”nätet” som nyhetskälla – och menar då ofta Youtube eller Tiktok. Varken Facebook, Twitter, Youtube eller söktjänster som Google vill heller se sig som publicister; trots att det i debatten sägs att de har ett ansvar lägger de stora resurser på att slingra sig ur det.

Men det som fascinerat mig under senare år är den allt starkare strömmen av medveten desinformation i de digitala kanalerna – i en underlig blandning av psykologisk krigföring, nätjättars ekonomiska manipulation eller som en följd av moralpanik. Spetsade algoritmer är en sak. Men sedan kommer trollarméerna in i bilden.

”Skönt att du är på livets sista vers. Ta en booster så kanske en blodpropp skyndar på arbetet lite. Staten bjuder.”

Så skrev ”Jan Banan” till mig i nyårshelgen. Herr Banan lackade ur då jag länkade till ett inlägg hos sajten Källkritikbyrån som handlade om historieförfalskning. Men det är ingen slump att han hoppas jag ska dö av en vaccinspruta. Går man in på hans (ansiktslösa) konto på Twitter hittar man de tre vanligaste propagandaflosklerna bland svenska troll:

+ Vaccin är farligt och covid är en myt

+ Ukraina styrs av nazister

+ Svenska socialdemokrater orsakade Förintelsen, ty de lärde Hitler allt om rasbiologi.

Dessa tre påståenden verkar höra så tätt samman, och upprepas så ofta av samma anonyma konton, att jag tänker på dem som trollens trillingnöt. Men var kommer det ifrån?

2017 hörde jag vid PEN-kongressen i Lviv den brittiske journalisten David Patrikarakos berätta om intervjuer han gjort med avhoppare från den ryske oligarken Prigozjins (alltså ledaren för Wagnergruppen) trollfabrik Internet Research Agency (IRA) i S:t Petersburg. Den arbetslöse journalist han talat med kvitterade varje morgon ut tio nya simkort för tio nya identiteter och hade bland annat till uppgift att föreställa arg svart amerikan som spred hat mot vita. ”Kvinnor för Trump” satt en trappa upp.

Ett troll arbetare med att ta fram en på ytan seriös nyhetssajt om situationen i Ukraina – men som med små ändringar skulle utmåla Ukrainas ledning som nazister

Patrikarakos fördjupar skildringen av trollfabriken i boken ”War in 140 characters”, där han talar med flera yrkestroll hos IRA. Ett arbetade med att ta fram en på ytan seriös nyhetssajt om situationen i Ukraina – men som med små ändringar skulle utmåla Ukrainas ledning som nazister. Som Patrikarakos och många med honom ser saken har flera av de stora förskjutningarna i det politiska landskapet skett med hjälp av sådana trollfabriker, från Brexit till Trumps valseger. Han pekar också på hur liknande moln av desinformation påverkar Israel-Palestina-konflikten eller på hur IS via sociala medier nådde många unga arabisktalande med destabiliserande propaganda.

Här hemma kan vi påminna oss den pågående kampanjen mot svensk socialtjänst som i arabiskspråkiga kanaler utmålas som en pedofilkonspiration.

Tillbaka till trollens trillingnöt. Varför upprepar så många ansiktslösa svenska konton samma tre påståenden: vaccin är en konspiration, Ukraina styrs av nazister, svenska sossar hjälpte Hitler? Då jag nyss gett ut en bok om rasbiologins historia stack den sista lögnen mest i ögonen: påståendet att Sverige var rasbiologins hemland och Förintelsen svensk till sitt ursprung. Det är provocerande hur sådant får stå oemotsagt: folkbildning i sociala medier står lågt i kurs och få yrkeshistoriker vill vada ut i gyttjan. Ett undantag är docenten Mikael Nilsson som bemött flera halsbrytande påståenden, som det att norskjudiska fångar forslats till Auschwitz av SJ. Han skrev sedan boken ”Historiemissbrukarna” om sina erfarenheter bland trollen.

Svarar man genom att hänvisa till historiska dokument eller hänvisning till akademisk forskning blir svaret oftast ett ”Fuck off, kommunist!”

Signaturen Midnightsun2099: ”Tage Erlander upprättade Rasbiologiska inst. Ett antal ’Konc läger’ där 70 000 barbariska tvångssterilis. gjordes! Sossenazisterna visade sin rätta sida!”

Svarar man genom att hänvisa till historiska dokument eller hänvisning till akademisk forskning blir svaret oftast ett ”Fuck off, kommunist!” (@Motvallsliberal) eller ”du slickar ju S röv så du blivit brun i på tungan” (@sirlunkan) – följt av en blockering.

En annan flitig signatur, @sannisol, har som signaturbild texten ”Fuck Ukraine!” Också hos henne hittar man varningar för att vaccinationer mot covid ingår i en världsomspännande konspiration för att förslava oss. När det gäller rasbiologin och Sveriges ansvar för Förintelsen påstår hon att alla tyska dödsläger ägdes av familjen Wallenberg. När jag och andra frågar henne vad hon menar får vi svaret ”Falskjudarna Wallenberg och deras nyttiga idioter, ett gäng satanistiska pedofiler som terroriserat världen i 6 000 år, i generationer då.” I olika nätforum lanseras just nu en sådan helsvensk version av Qanonberättelsen, där det inte är George Soros som är hjärnan bakom den pedofilring som styr världen, utan familjen Wallenberg. Och sossarna.

Kampanjen om att rasbiologin spreds till Tyskland av svensk socialdemokrati lanserades i Sverigedemokraternas valfilm 2018

Konspirationsteorier syftar till att hetsa upp motsättningar och polarisera.



Det blir extra tydligt när man studerar kampanjen om att rasbiologin spreds till Tyskland av svensk socialdemokrati. Den kommer inte ur ingenstans. Den lanserades i Sverigedemokraternas valfilm 2018, ”Ett folk, ett parti”. (”Nazityskland följde socialdemokraternas svenska exempel (…) Sveriges rasbiologiska instituts metodik för mätningar och massregistreringar övertogs senare tacksamt av nazisternas förintelsepolitik.”) Filmen, som lades upp på Youtube fick bara tio dagar efter publiceringen en helsideshyllning av den ryska propagandasajten Sputnik som viktig ”dokumentär” av ”experter”. Budskapet följdes året efter upp av SD i Stockholms tunnelbana med affischkampanjen ”Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland ta över Europa”.

I dag pumpas just detta budskap ut av hundratals troll på Twitter. Påfallande många av dem har konton som skapades i februari-mars 2022, strax efter den ryska invasionen.



Mitt intryck är att den sortens propagandister i dag blir allt fler. Armén fylls på. ”Hur någon med sunt förnuft kan rösta på sossarna är för mig en gåta. Gissa var Hitler fick sin rasbiologi ifrån”? skriver @GusselussenK den 1 mars i år. En av de mer aktiva, @lars23070563, pumpar hela februari ut påståenden på engelska om hur svenska socialdemokrater hjälpte Nazityskland: ”Svenska underrättelseuppgifter till Tyskland gjorde det lätt för Hitler att ockupera Norge.” Signaturen @gstrand45, vilken som så många andra dök upp på Twitter just i februari 2022, fyller på med att familjen Wallenberg ”finansierade nazismen”, ”en ideologi byggd på svensk rasbiologi”. Just denne Strand delar flitigt länkar om att Ukrainas försvar finansieras av IS och USA – liksom hur farligt vaccin är.

Den viktigaste lärdomen här är att det inte handlar om en strid mellan två narrativ – det rör sig inte ens om ”höger” mot ”vänster”

Några av dem är uppenbart baserade utomlands och skriver på många språk. Andra är automatiska ”botar” som Tay, vilka upprepar sig och inte kan svara på kollfrågor. Men de återkommer hela tiden till trillingnöten: det farliga vaccinet, det naziststyrda Ukraina och svenska sossar lärde upp Hitler. Det blir till sist ganska tjatigt.

Den viktigaste lärdomen här är att det inte handlar om en strid mellan två narrativ. Det rör sig inte ens om ”höger” mot ”vänster”. Jag tänker allt oftare på Talking Heads-citatet ”Stop making sense”. Eller übertrollet Steve Bannons berömda sentens: ”Flood the zone with shit.”

Bannon, som först var ankare på extremhögersajten Breitbart och under en tid politisk rådgivare till Trump, tycks vara överallt där högerpopulismen organiserar sig. Som den amerikanske journalisten Sean Illing sammanfattar Bannons strategi: det gäller att skapa en trovärdighetskris. ”Det vi ser ta form är en sorts propaganda som inte var möjlig före den digitala eran. Den får sin funktion inte genom att skapa konsensus kring någon särskild berättelse, utan genom att grumla perspektiven så mycket att konsensus över huvud inte längre blir möjlig.”

Efter att jag under denna vinter försökt säga emot de rena lögnerna och historieförfalskningarna ser jag ännu tydligare än tidigare hur propaganda destabiliserar. Den som uttryckt det bäst är Victor Klemperer: om hatspråket är tillräckligt entonigt och omfattande förändras allas sätt att tänka. Inlåst i det sena trettiotalets nazipropaganda började han uppfatta ordet ”jude” som något obehagligt och kladdigt – fastän det syftade på honom själv och han använde allt sitt förnuft för att kämpa emot. Men jag noterar också något annat – under vintern har jag också fått flera nya vänner. Det är fler som tröttnat på historieförfalskningarna. Alltfler kommer också med uppskattande kommentarer.

Men propagandan blir sann om ingen längre orkar säga emot. Strategin är att blåsa under de splittrande motsättningar som redan finns. Minns den unge journalisten på Internet Research Agency: elda på rashat mot vita, en trappa upp eldar vi på rasism mot svarta.

Därför tror jag att fler historiker måste engagera sig i de digitala kanalerna. Vad ska vi med all historisk kunskap till om den ligger inlåst på universiteten? Yrkeshistoriker kan skilja fakta från desinformation – inte den vardagliga nätanvändaren som drunknar i propagandistiska Youtube-klipp och försöker navigera i en galax av desinformation. Vi behöver en motsvarande armé av barfotahistoriker.

Trollen har ett genomtänkt syfte: att skada själva tilliten i samhället – den tillit som ännu håller oss samman.



Ola Larsmo gav senast ut ”Tio lektioner i svensk historia” (Kaunitz-Olsson, 2022).

