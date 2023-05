Ola Larsmo: Geijer gick i bräschen för att befria de svenska slavarna

Logga in

Försommaren 1840 äger ett avgörande möte rum i Stockholm som ännu inte hamnat i historieböckerna. Det är den förste svenske frikyrkopastorn, metodisten George Scott, som sammanför två brittiska slaverimotståndare med några liberala riksdagsmän. De båda kväkarna reser runt i Europa i de länder där slaveriet ännu finns kvar och agiterar för dess avskaffande. Scott, vars syster är lärare på Sankt Barthélemy, har förstahandsinformation om hur det svenska slaveriet ser ut på plats. Till de riksdagsmän som uppvaktas hör Erik Gustaf Geijer. Han lovar att ta upp saken under pågående riksdag, vilket han också gör. Hans starka reaktion är också ett tecken på hans egen drastiska omorientering, den som brukar kallas Geijers ”avfall” till liberalismen. På den här punkten har han grundligt tänkt om.

1819, under sin mest konservativa period, skriver Geijer essän ”Betraktelser öfver europeiska Kolonial-väldets grundläggning”. I häftet hyllas det europeiska ”snillet” som utbreder sig över hela världen. Geijer ser den europeiska imperialismen som ”framsteg” som sprider ”odling” i alla världsdelar. Han är inte blind för grymheter och plundringar som följer i denna utbrednings spår:

Oupphörligen var det enskilde män, krigiske äfventyrare med ett nästan öfvermänskligt mod och lysande genom bedrifter, hvilka man ej kan neka sin beundran, under det man afskyr de grymheter, hvaraf de så ofta åtföljdes, som underlade Spanien de rikaste länder i världen.

Så följer en hyllning av Cortés och Pizarro. Han ser imperialismens övergrepp, men tycks mena att det är något som måste accepteras för att Europa ska kunna etablera ”ömsesidighet” och ”en fri täflan mellan jordens nationer.” Han anser att kolonialväldets resultat måste bli – frihet. Men han talar inte om på vilkas bekostnad. Något annat vi i dag ser som oupplösligt förenat med kolonialismen – slaveriet och den transatlantiska handeln med människor – nämner han inte. Men samme Geijer som 1819 hyllar Pizarro hyllar tjugofem år senare istället revolutionen på Santo Domingo (dagens Haiti) 1791-1804, som ledde till slaveriets avskaffande och självständighet från Frankrike.

Geijer på en daguerrotypi från 1840-talet. Foto: TT

När Geijer tog plats i offentligheten som skald, historiker och småningom ledamot av Svenska Akademien, var det som försvarare av det bestående. Hans samhällssyn var, som hos andra konservativa, ”organisk” – samhället är en sammanhängande kropp där olika delar har olika uppgifter och man inte ska ändra något, ty då uppstår oreda.

Men den radikalitet som ska bryta fram finns där redan. Under sin tid som student i Uppsala var Geijer en av de få som vågade bevista professorn Benjamin Höijers föreläsningar i filosofi. Höijer (1767–1812) var väl orienterad i samtida europeiskt tänkande och personligen bekant med såväl Schelling som Fichte, men satt i Uppsala som oavlönad docent. Under det gustavianska enväldet sågs han som ”farlig radikal” och gick ett par år i tysk exil. När han under Geijers studieår ändå håller föreläsningar törs studenterna knappt besöka dem, av rädsla för en plump i karriärprotokollet. En av de tankar som Geijer tar till sig är den historiefilosofi som får slutlig form i Hegels ”Andens fenomenologi” (1807): Historien har en riktning, som går från tes till antites till syntes. Riktningen handlar om förverkligandet av människans frihet. Detta är och förblir en central tanke hos Geijer. Men hur förverkligas denna frihet? Genom att människorna förs allt närmare varandra. (När Geijer väl får träffa Hegel finner han honom tråkig.)

Under sin Englandsresa 1809-10 får Geijer viktiga intryck som inte lämnar honom. Ett av de ögonblick då han tycker sig göra en insikt är när han besöker Londons börshus och slås av polyfonin av språk och människor från hela världen. Han tycker sig se hur världen växer ihop och människor i helt olika världsdelar binds samman av ekonomiska band. Han får syn på globaliseringen. Det är sådana tankar han försöker ge form i sin essä om ”Kolonial-väldet”. Han ser terrorn i dess spår, men som så många andra skevar han med blicken när den egna hållningens mörka sidor skymtar.

Men det värker i honom. Han har två hållningar inombords och får inte ihop dem. En anledning är de läsvanor han skaffat sig under Englandsresan: den konservativa Quarterly Review och den liberala, romantikerna närstående Edinburgh Review. Där dryftas tidens avgörande frågor: som kampen för och emot slaveriet. Quarterly Review tar plantageägarnas parti. Edinburgh Review blir en svuren fiende till slaveriväldet i Västindien. Mellan dessa båda tidskrifter fördes en intensiv debatt fram till Slavery Abolition Act 1833.

Geijers avfall dateras till 1838, då han börjar ge ut tidskriften Litteratur-bladet. Men redan året innan har han gett ut ”Den blå boken”, en samling korta artiklar i tidens frågor. Där finns en skarpsynt text om det brittiska förtrycket på Irland, där han talar väl om den katolske folkledaren Daniel O’Connell, en essä som visar hur Geijer tänkt om i sin syn på kolonialismen. Texterna avspeglar tydligt hans läsning av Edinburgh Review. ”Den Blå Boken” innehåller också en artikel med titeln ”Slavhandeln”, där Geijer redogör för kampen mot den. Texten slutar med en not om att deltagande i slavhandel sedan 1830 är belagt med dödsstraff i svensk lag. Ändå fortsätter handeln med människor på det svenska territoriet Sankt Barthélemy.

När riksdagen sammanträder 1840 deltar Geijer som representant för prästeståndet. Nu är hans liberalism uttalad och kontroversiell. Aftonbladets korrespondent C W Liljecrona skildrar i sina dagboksanteckningar från 1840-41, ”Bakom riksdagens kulisser”, Geijer i helfigur: han kan börja gråta mitt i ett anförande och kritiserar reaktionära riksdagsmän hårt och offentligt. Hans stora fråga är representationsreformen. Men den 1 juni skriver Liljecrona om ”de båda Qväkarne, som varit här för att bedriva slafvarnes på Barthelemy emancipation” – och som nekats en audiens hos Carl XIV Johan. Som historikern Fredrik Thomasson konstaterat rör det sig om de båda abolitionisterna George William Alexander och Benjamin Wiffen. Samma år ges också Alexanders pamflett ”Några ord om slafhandeln och slafveriet, tillegnade svenska folket” ut på Aftonbladets förlag. Kungen får kväkarna inte träffa, men väl de liberala riksdagsmännen. Enligt Liljecrona lovar Geijer att han ”med anledning af den skrivelse, som kommer till ständerna om St Barthelemy, skulle väcka motion om någon åtgärd i afseende på slafvarnes befriande”.

Under de följande åren utvecklar den fysiskt alltmer skröplige Geijer en frenetisk aktivitet i radikalt socialliberal riktning.

Den 5 september inkommer han med en motion om att slavarna ska friköpas. Han påminner om att det dödsstraffbelagda deltagandet i slavhandel fortgår på Sankt Barthélemy. Det hela dras i den berömda långbänken. Under de följande åren utvecklar den fysiskt alltmer skröplige Geijer en frenetisk aktivitet i radikalt socialliberal riktning. 1845 publicerar han i Post- och Inrikes tidningar vad som kan vara den viktigaste svenska debattartikeln någonsin: ”Om Slafveriet”, en text som inleds med de bevingade orden ”Kunde orätt med häfd försvaras, så hade slafveriet den äldsta för sig: ty det är urgammalt”. Raderna ekar av hans förändring från konservativ till liberal: ingenting är rätt därför att det finns belagt i hävd och tradition. Gamla former måste brytas sönder – för att de är orättfärdiga.

Man slås av likheten mellan essän om ”Kolonial-väldet” och den nya antislaveriartikeln. De följer egentligen samma schema. Den mänskliga civilisationen utvecklas mot allt närmare sammanhang mellan människor, olika delar av världen växer ihop. Men nu är det ”kolonial-välde” som Geijer 1819 såg som en förutsättning för ett sådant sammanväxande själva hotet mot friheten. Det är i samma text i Post och Inrikes tidningar som han hyllar revolutionen på Santo Domingo – som ett uttryck för samma utvecklingsprocess. Den tanke som ligger under Geijers krav på det svenska slaveriets avskaffande är samma historiefilosofi som i hans mest kontroversiella bok – föreläsningarna ”Om vår tids inre samhällsförhållanden” som ges ut 1844, året före debattartikeln. Där sammanfattar han sin tanke i en klassisk sentens:

Fram går denna lag, som förer människorna allt närmare till varandra; fram går den oupphörligt, i tvedräkt om ej i endräkt, i hat om ej i kärlek, i ondo om ej i godo; – källa till elände eller sällhet, civilisationens välsignelse eller förbannelse, – allt efter som var och en till densamma förhåller sig.

Stannar man upp och läser raderna igen kan man tycka att det är som om han ser 1900-talets alla framsteg och katastrofer framför sig – och att blicken ser rakt in i 2000-talet. Nej, det går inte att stoppa detta sammanväxande. Människorna förs närmare varandra av historien själv. Skillnaden är helt enkelt att alla nu ryms i bilden. Hans blick skevar inte längre; suddar inte längre ut dem som utnyttjats och krossats. Nu är de själva historiens aktörer – som i revolutionen på Haiti. Eller i Irlands katolska majoritet.

Systembolagsskylt utanför den 60-årsfirande baren Le Select i Gustavia, huvudstad på den karibiska ön Saint Barth (Saint-Barthélemy) som var svensk koloni mellan 1784-1878. Foto: Cornelia Nordström/XP/TT

1846 tillsätter så riksdagen en kommitté som ska värdera hur mycket slavarna på den svenska besittningen Sankt Barthélemy är ”värda” – i riksdaler. I enlighet med kommitténs bedömningar friköps de sedan, med full kompensation till ”ägarna”, enligt samma modell som tillämpats då slavarna i de brittiska kolonierna frigavs. Den siste slaven på svenskt territorium friköps den 9 oktober 1847.

Då har Erik Gustaf Geijer varit död sedan i april. Den 9/10 borde nog, som Per Wirtén föreslagit i Expressen, vara allmän flaggdag.

Ola Larsmo är författare och kritiker och medarbetare i DN Kultur. Hans senaste bok är ”Lektion 11 – en bok om rasbiologi” (Kaunitz-Olsson, 2022)

