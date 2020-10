Ola Larsmo: Marilynne Robinson fångar historiens ordlösa ögonblick

USA-valet 2020

När han var ung kom Herren till honom och sade att han skulle resa sig och fara till Kansas för att försvara dem som kämpade mot slaveriet. Han lydde, och som präst i stadens kongretionalistförsamling predikade han ibland iförd sin blodiga skjorta och med revolvern nedstucken i bältet. Skjortan hade han burit i inbördeskriget, där han blev av med sitt ena öga. Som gammal förde han långa konversationer med Herren i familjens vardagsrum och ingen vågade störa förrän han följt Gud till dörren och sagt god natt. Till sist försvann han, alltmer senil, tillbaka till Kansas och irrade runt i depressionens och dust bowl-katastrofens ingenmansland (en svår torka under 1930-talet, reds anm) tills han hamnade i en omärkt grav.

John Ames den äldre är en mycket färgstark biperson i Marilynne Robinsons roman ”Gilead” (2004, utgiven av Weyler på svenska 2016), som inledde den svit böcker som i höst avslutas med den fjärde delen, ”Jack” (ännu ej översatt till svenska).

I ”Gilead” är det redan 1956. John Ames Sr är sedan länge död och spökar bara i barnbarnets minne. Också denne heter John Ames och är en äldre präst i staden Gilead, Iowa. Romanen utgörs av det långa brev han skriver till sin unge son Robby, för denne att läsa när fadern, som redan är en bit över sjuttio, väl är borta. Men brevet till sonen växer ut till en fresk över stadens liv och inte minst över miraklet att han på gamla dagar åter blivit far; hans första fru och dotter dog när han var ung. John Ames den yngres tankar kretsar också mycket kring vännen Boughtons ”förlorade son”, Jack, som dyker upp i staden igen, utfattig och aningen försupen. Som barn var denne Jack en orosande, tjuv och provokatör. Ames oroar sig alltmer för att hans yngre hustru Lila och son ska hamna under Jacks inflytande. Romanen slutar dock i en sorts provisorisk försoning.

Alla som läst Robinsons romaner vet hur svårt det är att göra dem rättvisa. Återberättade faller de ihop. Magin finns i närvaron i språket, i det eviga nu romantexten skapar, där vi får vistas med huvudpersonerna i en värld som låter sig beskrivas som en kedja enskilda ögonblick oavlåtligt laddade med mening, även då handlingen kretsar kring fruktansvärda skeenden. Tiden är liksom ingenting inuti den bubbla texten skapar kring sin huvudperson.

En av de militanta abolitionister som gör beväpnade räder mot slaverianhängare i Kansas är John Brown, känd från sången

Robinson återvänder i roman efter roman till samma plats, till samma skeenden mellan samma människor, samma ord och handlingar i lilla Gilead. Man får som läsare gestaltat hur det mest vardagliga ständigt visar sig rymma nya lager av mening, av makt och nåd, underordning och befrielse, och världen är nu skiktad på ett sådant vis att du aldrig kan separera det ena från det andra.

Jag beskrev den tid romanerna skapar som ”en bubbla”. Det är stilla därinne. Men när jag läser om ”Gilead” slås jag av att dessa små bubblor av tid samtidigt tycks fräsa omkring som vattendroppar på den heta platta som är historien. Vid andra läsningen blir ”Gilead” en roman om kyrkan och slaveriet, om kristendomen och rasismen. Det var den sedan länge döde John Ames Sr som satte allt i rörelse. Hela den värld och den lilla stad där allt utspelar sig, Gilead, är i sig en produkt av kampen mot slaveriet, något dess invånare inte minns. Eller valt att glömma.

Marilynne Robinson Foto: Sanna Torén Björling

När Herren säger åt John Ames Sr att ge sig av till Kansas är det 1850-tal, och den konflikt det anspelas på är vad historieböckerna kallar ”Bleeding Kansas”. Maktkampen mellan slaveriets motståndare, abolitionisterna, och dess förespråkare i sydstaterna hade i kongress och senat skapat den ena ohållbara kompromissen efter den andra. 1854 kommer ”The Kansas-Nebraska act”, som, enkelt uttryckt, öppnar för att de nya delstater som bildas ur ”territorier” själva ska få bestämma om de ska tillåta slaveri eller ej. Kansas blir stridszonen, och dit flyttar landägare från sydstaterna i akt och mening att införa sin plantageekonomi. Dit söker sig också såväl militanta slaverimotståndare som småbönder vilka riskerar att konkurreras ut av välbärgade plantageägare, och den ena blodiga uppgörelsen efter den andra följer.

Våldet sprider sig ända in i senatens kammare, där demokraten Preston Brooks 1856 misshandlade republikanen och abolitionisten Charles Sumner närapå till döds för att denne ”förolämpat” slaverianhängare. En av de militanta abolitionister som gör beväpnade räder mot slaverianhängare i Kansas är John Brown, känd från sången, som 1859 leder den misslyckade gerillaattacken mot Harper’s Ferry och döms till döden. Samme Brown sägs i romanen ”Gilead” ha varit vän med John Ames Sr.

Kampen mot slaveriet orsakar en djup förkastning genom USA:s kristenhet, vilket kyrkohistorikern Mark Noll granskat på djupet i den magistrala studien ”Civil war as theological crisis” (2006). Den stora religiösa väckelse som gick genom USA under 1800-talets första decennier, ”The second great awakening”, hade en tydligt social och radikal tendens, och ledande predikanter som Charles Finney fördömde ständigt slaveriet som en dödssynd – en teologi som ledde till att samma predikanters böcker brändes på bål i sydstaterna. Bland svarta startades nya och livskraftiga grenar av baptistkyrkan och metodistkyrkan, vilka spelade en allt större roll.

På den sidan står militanta, kristna slaverimotståndare som den legendariska Harriet Tubman, som i likhet med många troende i norr ser slaveriet som en oförlåtlig synd mot Gud, och den kände predikanten Henry Ward Beecher (bror till Harriet Beecher Stowe, som 1852 gett ut ”Onkel Toms stuga”) tar upp kollekt i sin kyrka i Brooklyn för att köpa vapen till kampen mot slaveri i Kansas.

Ju närmare inbördeskrigets utbrott 1861 vi kommer, desto djupare blir klyftan mellan olika grenar av samma kyrkor i norr och söder. Den djupt konservativa Baptist southern convention (i dag USA:s största kyrkorörelse vid sidan av den katolska), skapades för att försvara slaveriet som sådant. På 1840-talet kapade de banden helt med de baptistkyrkor i norr vilka å sin sida fördömde slaveriet och som vid krigsutbrottet till och med bildade egna kompanier i nordstatsarmén. Den sprickan mellan kyrkor i nord och syd står fortfarande öppen och har blivit allt synligare i Trumps USA.

Han har sedan sist fått en son med en svart lärarinna, men i Saint Louis kan de inte leva tillsammans

John Ames Sr var alltså långtifrån unik i sin tid, och har, enligt vad Robinson berättat i intervjuer, delvis en förebild i den radikale prästen John Todd som också han samarbetade med John Brown åren före kriget. Todd var med om att grunda staden Tabor, Iowa, som i långa stycken tjänat som förebild för det fiktiva Gilead. Tabor var som Gilead en station på den underjordiska järnvägen där svarta hjälptes vidare till friheten i norr, och uppstod som samhälle som ett led i kampen mot slaverianhängarna i grannstaten Kansas.

Romanens Gilead har blivit en fridsam plats. I alla fall så som den skildras av John Ames den yngre, som 1956 ser tillbaka på ett långt och på ytan stilla liv. Han har valt att stanna i staden på grund av en halsstarrig lojalitet mot… något i det förflutna. Kanske stadens arv, kanske sin döda, första familj. Nu har den medelålders Jack Boughton återvänt och skapar oro. Ames tror han är där för att håna dem, eller parasitera på sin far och syster. Men Jacks ärende är ett annat. Han har sedan sist fått en son med en svart lärarinna, men i Saint Louis kan de inte leva tillsammans; detta är de år då Jim Crow-lagarna råder oinskränkt i söder. Även hustruns far är präst, i en svart kyrka, och han försöker nu skilja dem åt. Jack har återvänt hem till Gilead för att se om det vore möjligt för honom och hans ”blandade” familj att leva där, i en stad som grundades i kristet trots mot rasismen. Men långsamt förstår han att det är omöjligt.

Också Gilead har förändrats. Nästan alla svarta har lämnat staden efter en mordbrand mot den enda svarta kyrkan. I den senare romanen ”Hemma” från 2008 fördjupas samma scener; där sitter Jack och hans far och ser nyhetsinslag på innovationen tv – och Jack förstår att hans far, den saktmodige prästen, inte vill begripa hur svartas kamp för medborgerliga rättigheter hänger samman med den egna hemstadens historia och de värden han alltid sagt sig stå för.

När Jack i ”Gilead” frågar ut John Ames och sin far om kärnan i deras tro frågar han om människor är förutbestämda att bli onda eller goda. Ames uppfattar det som att han driver gäck med dem. Så är det inte. Frågan handlar dels om Jack själv – kan han resa sig och bli en god far? Men dels handlar det också om hela samhället omkring dem, en fråga som hänger kvar över oss alla.

Det är Lila Ames som till sist ger honom svaret: ”’Människor kan förändras. Allt kan förändras.’ Fortfarande utan att titta på honom. Han sade ’Tack. Det var allt jag ville veta.’”

Är då detta vad Robinsons romansvit ”handlar om”? Ja och nej. De är rikare än sin historiska bakgrund, och för var ny roman läggs nya lager av betydelser kring den lilla kretsen huvudpersoners liv. Många av oss fängslas just av hennes förmåga att i språk fånga de ordlösa, meningsfulla ögonblick som är det meningsskapande i våra liv. Men dessa ögonblick infaller aldrig utanför historien själv. Också kring detta skulle man kunna bygga en hel teologi, besläktad med den hos den antinazistiske teologen Karl Barth, som John Ames den yngre beundrar så.

Den vänlige och kloke John Ames som för ordet i ”Gilead” är vad man kallar för en ”opålitlig berättare”. Han förstår nog mer än han skriver i det långa brevet till sin son – annars skulle han inte vifta bort den där mordbranden mot de svartas kyrka så lättvindigt. Och det är ett tydligt bevis på styrkan i Robinsons berättande att romanen naturligtvis vet och säger mer än dess huvudperson gör, fastän han för ordet. Den möter vår blick över hans huvud och nickar.

Ola Larmo är författare och medarbetare i DN. Hans senaste roman är ”Översten” (Kaunitz-Olsson förlag)

Läs fler texter av Ola Larsmo, till exempel ”Varför citerar Joe Biden ur det tal som förebådade inbördeskriget?

Läs en intervju med Marilynne Robinson