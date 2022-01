Ola Larsmo: Minneskulturen om Förintelsen har blivit en moralisk vattendelare

Vad är det vi ser i Anders Löwdins bilder? Folktomma landskap. Bilderna är estetiskt tilltalande. Men vilka människor är det som saknas i bild? Ser fotografierna annorlunda ut när du får veta mer om platsens historia – eller kanske snarare: om dess brist på minne?

Att minnas är inte något oskyldigt. Psykologer och neurologer kan berätta för oss hur vi var gång vi plockar fram ett personligt minne också förändrar det: vad vi sätter tillbaka i minneshyllan är ofta en kopia av det minne vi nyss tyckte oss återuppleva. Och det gäller våra mest privata minnesbilder, de som definierar vilka vi är.

Men det kollektiva minnet? Det vi kallar historien?

Under senare decennier har det vuxit fram en livaktig diskussion kring begreppet ”minneskultur”. Inte minst frågan om hur man närmar sig Förintelsen har blivit en moralisk vattendelare, där vad som i den enas ögon ser ut som respekt inför dess offer ur den andras perspektiv blir trivialisering och utnyttjande. Utan tvekan gäller samma moraliska dilemman även andra folkmord – men det är kring Förintelsen som de hårdaste debatterna förts. Det är naturligtvis ingen slump att debatten hettar till just nu, när de som i eget namn ännu kan vittna börjar bli kritiskt få.

Den amerikanske historikern Jay Winter menar att det var Eichmannrättegången i Jerusalem 1961 som blev början på den process där Förintelsen kom att framstå som västvärldens moraliska trauma. Svaret blev den ”minneskultur” som omfattar såväl akademisk forskning och offentlig konst som populärkultur – som ett tänkt stoppblock för den totalitära statens mordiska raseri. Men vad denna minneskultur bör rymma har lett till uppslitande debatter.

Väg 933. Från Auschwitz­-Birkenau till järnvägsknuten Loslau, sydvästra Polen. Här gick en av många dödsmarscher under vintern 1945. Foto: Anders Löwdin

Verklighetens Auschwitz rymde över en miljon människor som alla kunnat ge sina vittnesmål – och då måste vi räkna in alla dem som mördades och gick under. Försöker man sammanfatta detta, på något vis över huvud taget, riskerar ”Auschwitz” att bli en abstraktion. Varje urval är ett tillrättaläggande.

Forskningen kring denna ”minneskultur” har i dag vuxit till den punkt där den är oöverskådlig. Ändå återkommer ständigt den fråga som formuleras redan 1949 av Theodor Adorno, i ett citat som så ofta blivit missförstått: ”Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch”. ”Att skriva en dikt efter Auschwitz är barbari”. Adorno fick många gånger förklara sina ord, och essän där de stod handlar om förtvivlan inför konstens möjlighet att utgöra motstånd mot eller ens överleva det nazistiska samhället. När han skrev dem hade Paul Celans dikt ”Dödsfuga” redan publicerats.

Men frågan återkommer. Hur? Vilken minnesakt bortom det personliga vittnesmålet blir en förfalskning och vilken är ”äkta”? Vilken förfuskar och gör ont värre? Personligen tror jag inte att det finns ett enhetligt svar.

En fråga gäller fiktionen. Får man i litterär form försöka gestalta andras erfarenheter från skeenden som Förintelsen? Får man skriva romaner, dikter, göra filmer om dessa erfarenheter? Bidrar inte varje ny fiktiv framställning till att vi fjärmar oss från verklighetens folkmord? Vad gör romaner som Styrons ”Sophies val” och filmer som ”Schindler's list” eller ”Hotel Rwanda” med vår bild av verkliga människors verkliga lidande? Men om vi avstår att berätta också efter det att vittnena själva är borta – är inte det ett fundamentalt svek?

Saken ställdes på sin spets när Nobelpristagaren och före detta lägerfången Elie Wiesel gick till angrepp mot alla sådana fiktiva framställningar i en lång artikel i New York Times 1989: ”Auschwitz är alltid något annat, något helt annat ... det är negationen av alla mänskliga framsteg, det har besegrat all kultur, all konst.” För Wiesel betydde filmer som ”Nattportieren” (1974) eller tv-serier som ”Holocaust” (1978) att man åter förnedrade de döda, använde dem som staffage för genreberättelser.

En annan Nobelpristagare, Imre Kertész, vände sig skarpt mot Wiesels perspektiv. I en essä i Die Zeit 1998, ”Vem tillhör Auschwitz?”, går han till rätta med dem som menar att Auschwitz är oberörbart som ämne för fiktion. Kertész avskyr ”Schindler's list” för vad han uppfattar som dess ”imbecilla humanism”, men försvarar Roberto Benignis film ”Livet är underbart” (1997) mot oförstående kritiker. Kertész skriver: ”Koncentrationslägret är möjligt att föreställa sig bara som litterär text – inte som verklighet.”

För Wiesel går gränsen för hur man får skildra ”Auschwitz” vid fiktionens rand. Kertész menar att den gränsen inte gäller: vikten av en skildring avgörs av dess konstnärliga halt, inte av vilka medel som används. Ytterst handlar det om vad man lägger i begreppet ”vittneslitteratur”: Kan man vittna om erfarenheter man själv inte gjort? Som författaren Steve Sem-Sandberg en gång sade: vem skulle annars vittna för de döda?

En annan diskussion har handlat om monument, sådana som reses för att man inte ska tillåtas glömma. Men om just monumentet i sig, det som ska hindra hela samhällen från att förtränga vad som skett, själv blir en akt av glömska?

Paneriai. Gamla bränsledepåer (gropar), cirka 10 kilometer utanför Vilnius, Litauen, där masskjutningar ägde rum från juli 1941 till juli 1944. Foto: Anders Löwdin

Historikern Tony Judt skrev åren före sin död flera djuplodande texter kring den frågan. Att vidgå förnekade övergrepp, folkmord, utrotningsförsök blev den avgörande handling som visade att en nation var redo att överskrida den allra mest inskränkta berättelsen om sig själv. Som Judt skrev anlades många av de offentliga konstverken till minne av Förintelsen under perioden efter murens fall 1989 och före den 11 september 2001, när möjligheten av en annan världsordning bortom kalla krigets kunde anas.

I februari 2008, när han har ett och ett halvt år kvar att leva, skriver Tony Judt en artikel i New York Review of Books med rubriken ”The problem of Evil in postwar Europe”. Judt fruktar att den fundamentala chock som utgått från händelser som öppnandet av Auschwitz förlorat sin verkan:

”Förintelsen kan ha börjat förlora sin universella betydelse. Vi får hoppas att så inte är fallet och vi måste finna ett sätt att bevara kärnan av den insikt som Shoah kan förmedla till oss: lättheten med vilken ett helt folk kunde förnedras, dehumaniseras och förintas. (…) Kanhända är våra museer, minnesmärken och skolresor i dag inte längre ett tecken på att vi är redo att minnas, utan en fingervisning om att vi gjort vår läxa och nu är redo att släppa det där, börja glömma och lämna stenarna att minnas åt oss.”

Löwdins bilder fokuserar på det oerhörda det innebär att glömma – detta skedde här, själva platsen borde vara impregnerad av den fasa som utspelat sig här

Den fundamentala fråga Judt ställer är om vi reser monument för att slippa minnas. Monumentet som ett utlokaliserat och därmed opersonligt minne. Frågan är på ett subtilt vis besläktad med Wiesels avståndstagande från fiktionen. Om vi kan göra en fiktiv berättelse av vissa trauman – har vi då lyckats förlägga dem utanför oss själva, och även utanför det moraliska ansvaret? I ”konsten”? I monumentet?

Jag tror inte det. Personligen tror jag att konsten, inte minst den litterära fiktionen, är det sätt vi har att komma nära andras erfarenheter, att leva någon annans liv. På den punkten har Kertész rätt och Wiesel fel. Men frågan är levande. Vad sker i dagens Europa, och på ett globalt plan, kring det fruktansvärda vi lovat att minnas – och hur kan vi tyckas vara förmögna att minnas och glömma på samma gång?

I en mening är Anders Löwdins bilder konstnärliga på det vis som Wiesel provocerades av – de representerar som alla skildringar ett val av vinkel. Vi ser vad fotografen ber oss betrakta. Här saknas i stort sett monumenten – och risken att de blir till behållare för vår glömska.

Löwdins bilder fokuserar på det oerhörda det innebär att glömma – detta skedde här, själva platsen borde vara impregnerad av den fasa som utspelat sig här. Den borde vara påtaglig. Men ingenting av detta är uppenbart. Det finns tills vidare bara i din blick.

Babij Jar. Ravin i utkanten av Kiev, Ukraina, där masskjutningar ägde rum från den 29 september 1941 till den 6 november 1943. Foto: Anders Löwdin

Själva samvetet säger att sådant inte kan eller får försvinna – inte om de mördades öden ska tala. ”Aldrig mer”. Här öppnar sig historiens moraliska svindel. Hade det nazistiska folkmordsprojektet lyckats hade slutfasen präglats av städning – spåren skulle avlägsnas och ingen längre minnas de mördade eller mördarnas brott. Motståndshandlingen blir då att minnas, och att berätta. Platsen bjuder oss att minnas. De frånvarande, mördade och utsuddade, bjuder oss att minnas.

Det till synes vardagliga i Löwdins bilder handlar om att urskilja en gräns – den mellan minne och glömska. Var går den? Ska vi lyssna till vreden och sorgen i Wiesels kritik kan vi inte göra annat än att bli stumma inför de historiens avgrunder som Förintelsen, i all sin egenart, är uttrycket för. Men som Kertész visar i sin praktik bjuder oss tomrummen efter de miljoner människor som berövades sina liv och sin plats i historien att berätta. Det är de som saknas i Löwdins bilder. Hans kamera stannar vid gränsen mellan det ena och det andra perspektivet och visar oss frånvaron. Den är outhärdlig. Och vad dessa bilder gör är att presentera dig som betraktare och läsare med kravet att minnas – och berätta den historia som inte skulle få finnas. De ställer dig på gränsen. Uppdraget att besvara frågan hur man skall minnas är nu ditt.

”Jag vill se platserna”, en fotobok av Anders Löwdin.

Texten är en bearbetad version av en essä ur den nyutkomna fotoboken ”Jag vill se platserna” av Anders Löwdin (Kaunitz-Olsson, 2022).

Läs mer:

Ola Larsmo: Minneskulturen om Förintelsen har blivit en moralisk vattendelare

Emerich Roth är död – ”en oskattbar förlust”

Ledare: Vi lever ännu i antisemitismen

Björn Wiman: De trotsade historiens värsta folkmord och mänsklighetens dödligaste farsot