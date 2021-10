Ola Larsmo: När blev det ”brunsmetning” i svensk politik att nämna korrekta fakta?

Ni minns kanske bråket kring utställningen ”Medlöperi och motstånd” på Norrköpings stadsmuseum i februari 2020? Utställningen, som handlade om nazistsympatier kontra demokratisk aktivism under kriget, polisanmäldes av Sverigedemokraternas lokala ordförande Darko Mamkovic. Detta med anledning av ett tidningsklipp ur Folkbladet med rubriken ”SD-politiker utreds för inlägg på nazistsajt” som satt på en vägg.

Folkbladet citerade i sin tur Expressen, där reportern David Baas inför valet 2018 gått igenom personer på SD-valsedlar vilka delat antisemitiskt och nazistiskt material på sociala medier. Här nämndes en kommunfullmäktigekandidat i Norrköping, som på nazistsidor använt uttrycket ”hell seger”, svenska för ”sieg heil”. Baas reportage redovisade ett stort antal SD-kandidater som odlat den sortens språk, bland dem en dåvarande representant för partiet i Oskarshamn vilken lagt ut en bild på Anne Frank med texten ”The coolest jew in the shower room”.

Museets syfte med klippet var att visa att den sortens språkbruk fortfarande lever kvar. Men SD-ordförande Mamkovic förnekade intressant nog inte att uppgifterna var riktiga. Utan menade att det var fel av museet att visa dem. Mamkovic hör till dem som sedan uteslutits ur partiet.

Det finns ett mindre bibliotek av böcker som belägger Sverigedemokraternas ursprung i vit makt-kretsar, liksom att flera av partiets första ledargestalter var representanter för svensk nazism. Sedan följer hela lämmeltåget av politiska företrädare för partiet som uteslutits sedan pressen dokumenterat högerextrema utspel på sociala medier. På tisdagen kom återigen en sådan nyhet från Expo, om att en tjänsteman och sakkunnig på partiets riksdagskansli är aktiv i rasistorganisationen Det fria Sverige. Jag tror att vi tappat räkningen nu på alla partirepresentanter som stängs av – vilket dock bara sker om grävande journalister får dem på spaden och bara om de inte har alltför goda kontakter med partiledningen.

Man hör ibland påståenden om att SD ”gjort upp” med sina rötter. I så fall har det skett under största möjliga tystnad. Den sedan 2014 utlovade vitboken lyser ännu med sin frånvaro, och så länge partiet ännu kallar sig just ”Sverigedemokraterna” håller de därmed fast vid sitt ursprung i den högerextrema gruppen från 1988 med samma namn. (VPK har som bekant släppt taget om sitt K.) Men att påminna om partiets ursprung och en partikultur som så uppenbart frodas utanför strålkastarljuset avfärdas regelmässigt som slag under bältet.

Det är här frågan infinner sig: när blev det fult i svensk politik att nämna korrekta och verifierbara fakta?

Svenska partiledardebatter är ofta plågsamma tillställningar. Det är sällan man minns någon god formulering eller ett klargörande påpekande. Men debatten i söndags kväll var minnesvärd. Retoriskt sett var det skickligt av Åkesson att genast göra det till en personfråga när Per Bolund använde ordet ”blåbrun”. Säger du att jag är nazist? Talar du om mig personligen? Det hade nu Bolund inte gjort. Men Åkesson var väl förberedd – och därmed vändes frågan om partiets ideologiska bakgrund åter ut och in till ett rent etikettsbrott. Det är en väl fungerande strategi.

Den verkligt intressanta här är ändå det förändrade språkbruket inom svensk borgerlighet. Den tilltänkta samarbetspartnern SD:s bakgrund går inte att trolla bort, då den är alltför väldokumenterad. Då gör vi det i stället till dålig smak att tala om saken. Så fort fakta av det slaget kommer på bordet höjer vi rösten och talar förnärmat om ”brunsmetning” – inte för att någon ljuger eller kommer med felaktiga uppgifter. Utan därför att vi valt bort det samtalsämnet, och då är det inte fair play att komma dragande med källor och dokument. Sanning, fi donc.

En inte helt okänd politisk tänkare vid namn Martin Luther King sade en gång att det inte är vi som gör historia; det är historien som gör oss. Han menade att det är just det vi väljer att inte göra upp med som fortsätter att forma oss – och som därmed får det allra största inflytandet. Han fick rätt. Blundar man för historien biter den en i röven.

Läs också: Jimmie Åkessons utbrott i partiledardebatten blir ett klassiskt tv-ögonblick

Läs fler texter av Ola Larsmo.