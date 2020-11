Ola Larsmo: USA blir ett djupt söndrat land – också efter valet

USA-valet 2020

Nu när presidentvalet pågår är det dags för precis samma frågor som efter Trumps överraskande valseger. I fyra år har många letat efter tvålen på badkarets botten, den som ständigt glider undan; själva förklaringen. Varför röstade så många på Trump? Varför gör de det nu? Frågan har ställts i otaliga reportage där journalister talat med väljare på en utarmad landsbygd, vid den nästintill nedlagda kolgruvan, i områden härjade av opioidepidemin – varför tror ni att den rike fastighetsmagnaten kan hjälpa er? Var vi inte vaccinerade mot ledare som uppenbart ljuger, föraktar kunskap och hela tiden utser den ena eller andra minoriteten till syndabockar? Väljarna sade sig ofta vilja ”tillbaka”, till … något som fanns förut.

En svenskamerikan berättade för något år sedan en historia. Hon hade hamnat på en middag med ett antal representanter för storföretag, vilka hela kvällen ondgjorde sig över Trump: han var farlig för landet, för miljön, för ekonomin, han måste bort. Så vad gör ni då om Elisabeth Warren blir demokraternas kandidat, frågade min bekant. Hon tänker höja skatten, sade affärsmännen med en mun, då röstar vi på Trump.

Det nakna egenintresset alltså? Plånboken? Skattesänkningar för de rika och öppnade kolgruvor för andra?

Genom amerikansk politisk historia löper en djup åder av populism, hela vägen tillbaka till nationens födelse

En förklaring många återvänder till är de ökande inkomstklyftorna, paniken hos allt större grupper som ser det bli omöjligt för deras barn att få samma eller bättre livsomständigheter som man själv haft. Eller är hatspråket och polariseringen en drivkraft i sig självt, lusten att hälla själens avskräde på någon annan, det danskarna kallar ”den indre svinehund” som äntligen släppts ut ur åsiktskorridoren? Eller allt på en gång? Men de färdiga svaren är som en tröja som krympt i tvätten: den går kanske att kränga på, men täcker inte längre allt.

Den som vill förklara populismens återkomst som ett svar på en katastrofal vidgning av inkomstklyftorna i ett land som USA har tunga siffror på sin sida. Den så kallade ”ginikoefficienten” som mäter relativ ojämlikhet i ett samhälle har stigit drastiskt i USA sedan 1970, med ett rejält skutt under 90-talet för att sedan fortsätta uppåt (Se Carl Johan von Seths artikel i DN 28/10) – samtidigt som medellivslängden planat ut eller faller i vissa grupper och inkomströrligheten sjunkit drastiskt. Sjukvårdskostnader skenar – det gör även priset för en collegeutbildning, som tredubblats under samma period. Jag tror det är detta ”tillbaka” många trevar efter; ögonblicket innan denna utveckling tilläts ta fart. Samtidigt är detta den sorts samhällshot liberal ”mittenpolitik” har svårt att hantera. Alltså fruktbar mark för populister.

Men vilken populism? Genom amerikansk politisk historia löper en djup åder av populism, hela vägen tillbaka till nationens födelse – men den ser mycket olika ut vid olika tidpunkter.

Åren före inbördeskriget blev det så kallade ”American party” (eller ”know-nothings”) en maktfaktor. De var öppet rasistiska, främst mot irländare och tyskar, och spred konspirationsteorier om katoliker samtidigt som de kunde vara öppna för kvinnors rättigheter och kluvna i synen på slaveriet. Grunden var våldsam, nationalistisk chauvinism och partiet föll ihop efter valet 1856, inte minst på slavfrågan.

Under 1800-talets sista år tog en helt annan rörelse form som tydligt hörde hemma till vänster: ”People’s party” eller kort och gott ”the populists”. De var knappast fria från rasism, men här fanns också tydliga försök att ena svarta och vita låginkomsttagare, inte minst på landsbygden. Partiet bars av en stark jämlikhetstanke och den socialistiske presidentkandidaten Eugene Debs, Bernie Sanders förebild, var under en tid ”populist”. Partiet fick vissa framgångar, men kollapsade efter presidentvalet 1896. Delar sögs upp av Demokraterna, som började sin vandring vänsterut på den amerikanska politiska skalan.

Arvet efter ”populisterna” är omdebatterat; en del historiker ser dem som upplysningens spjutspets, andra som ombud för en klass av småbönder på väg att slås ut. Det finns flera sådana utbrott av radikalitet på såväl vänster- som högersidan: Farmer-labor party i Minnesota, i dag en del av Demokraterna, var tydligt släkt med populisterna. Mycket av den vänsterfalang inom Demokraterna som Trump kallar ”kommunister”, som Alexandra Ocasio-Cortez, hämtar snarast energi ur denna mycket amerikanska vänstertradition. Om denna rörelse skrev Per Wirtén 2000 den utmärkta essäboken ”Populisterna”.

Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen går över Edmund Pettus bridge i Selma, Alabama den 21 mars 1965. Foto: Anonymous

Den polarisering som nu sliter sönder det amerikanska samhället är inte något nytt. (Vi har inte heller nämnt inbördeskriget, 155 år avlägset, med ett arv efter slaveriet som aldrig grävts upp med rötterna, eller vågen av lynchningar under 1900-talet.) Och skärskådar man de populistiska rörelsernas historia i USA växer de vid flera tillfällen fram mycket snabbt ur faktorer vi känner igen i nuet – som drastiskt vidgade inkomstklyftor. Men den tar sig diametralt motsatta uttryck. Varm inkludering eller renhetsivrande syndabocksjakt. Tidvis både och.

Den sene Martin Luther King urskilde i sin sista bok, ”Where do we go from here?” (1967) de djupa klyftorna som grundorsaken bakom USA:s splittring. Enda sättet att krossa segregeringen och den strukturella rasismen var att inspireras av den omfördelning av resurser han såg i de samtida skandinaviska länderna. Tvingas jag välja en enda förklaring till Trumps valseger 2016 blir det dessa ekonomiska, allt djupare förkastningar, som till sist frilade populismådran. Men tröjan stramar lite.

Trump hittade denna djupt liggande ådra i den amerikanska politiken, men förmådde aldrig ge den någon riktning annat än som ett medel för att söndra och härska. Där lyckades han däremot suveränt. Men det blev aldrig någon politisk plattform av det hela, inget ”legacy” annat än fördjupade motsättningar för motsättningarnas skull. Om Biden avgår med segern i detta redan omstridda val återstår ändå ett trasigt land, mer söndrat än på länge.

Men där finns också en ljusare tradition från den amerikanska populismen att påminna sig, så som den kunde se ut i Medborgarrättsrörelsens triumfatoriska ögonblick, eller Minnesotas Farmer-labor partys bästa stunder: kan man skapa en plattform som rymmer tillräckligt många kan man gemensamt börja laga det som gått sönder. Också denna tradition är amerikansk.

