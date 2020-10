Ola Larsmo: Varför citerar Joe Biden ur det tal som förebådade inbördeskriget?

USA-valet 2020

När vi för några år sedan besökte Gettysburg, Virginia, bodde vi på ett idylliskt bed & breakfast strax utanför staden. På kvällen kom eldflugorna fram i trädgården. Om dagarna betade rådjuren på den äng som också var massgrav för sydstatssoldater. Under det stora slaget i juli 1863 hade huset använts som fältsjukhus och i matsalens ekgolv hade fältskärns skor gjort avtryck i blod som inte gick att få bort. Allt var stilla och lugnt. När vi skulle betala för oss talade jag länge med värdinnan: hon visste allt om inbördeskriget och var nu mycket orolig. Hon tyckte sig på allvar se hur motsättningarna i dag byggdes upp på samma vis som mot 1850-talets slut.

Jag tänkte på henne när jag läste att Biden, just i Gettysburg av alla ställen, härom dagen valde att citera ett av Lincolns mest kända tal. Inte ”The Gettysburg address” som hölls under brinnande krig, utan ett tidigare, som han höll då han 1858 ställt upp i valet till Senaten mot demokraten Stephen A Douglas. Det var då Lincoln höll sitt berömda ”A house divided cannot stand”-tal, syftande på den nu helt öppna sprickan mellan nordstaterna och slavstaterna i söder. Lincoln citerar här Jesus, i ett bibelställe som handlar om att driva ut demoner – och går vidare till den berömda formuleringen om att USA kommer att bli ”All slave or all free”. Helt och hållet en slavstat eller en nation av jämlika medborgare.

President Abraham Lincoln håller sitt berömda Gettysburgtal ”The Gettysburg address” i november 1863. Foto: AP

Jag hajar alltså till när Biden ger sig in på denna klassiska mark och urskiljer rasismen som USA:s kärnproblem. Också för att många menade att Lincoln, genom detta tal, förlorade senatsvalet mot Douglas. Han var för tydlig.

Såväl Douglas som Lincoln försökte 1858 framstå som mittenkandidater – också Douglas, som legat bakom flera av de vidrigaste kompromisserna med slavstaterna, sågs i Södern som alltför radikal. Nu bet Lincoln till – samme Lincoln som av eftervärlden ofta kritiserats för att vid denna tid vara för taktisk och för moderat i förhållande till slaveriet. Men när hans anhängare denna gång bad honom backa från sina ord sade han nej. Och förlorade senatsplatsen till Douglas. Men två år senare valdes han till president, återigen mot Douglas som demokraternas kandidat. Lincolns valseger var signalen som ledde till att inbördeskriget bröt ut.

Här handlar det om just kärnfrågan: rasismen. Men ser man vilken terräng man ger sig ut i?

Jag vet inte hur man ska förstå att Bidens kampanj nu väljer att ta fram de stora orden, de som alla i USA förknippar just med upptakten till det stora inbördeskriget – särskilt som just dessa ord är förknippade med ett valnederlag. Naturligtvis försöker man framställa Biden som landsfaderlig. Jag tror också att han menar att det är dags att påminna om sommarens Black Lives Matter-våg, nu inför valet. Det är nog alldeles riktigt tänkt. Här handlar det om just kärnfrågan: rasismen. Men ser man vilken terräng man ger sig ut i?

Lincoln sade 1858 det vi i dag uppfattar som riktigt och förlorade. Han vann på sikt. Men kunde ändå inte med all sin fingerfärdighet och sitt taktiska snille hålla samman en nation på väg att rämna.

Läs fler texter av Ola Larsmo.