Ole Martin Høystad håller sig till den västerländska bildningstraditionen i ”Själens historia”

Sakprosa Ole Martin Høystad ”Själens historia. En resa i vårt gåtfulla inre” Översättning: Ingrid Kampås Bokförlaget Langenskiöld, 435 sidor Visa mer

”De flesta tror att de har en, få kan förklara vad den är”. Så intresseväckande öppnar Ole Martin Høystad, norsk professor i kulturhistoria sitt stora verk om det kanske mest svårfångande och – i mina ögon mest spännande – av alla ämnen. Själen är överallt och ingenstans. Kanske har den förlorat sin ställning i en sekulär postmodern värld? Eller, har den aldrig varit mer nödvändig?

Författaren visar hur vårt vardagsspråk myllrar av uttryck som alluderar på själen. När vi känner något djupt säger vi att vi känner det in i själen. När vi ska vara riktigt ärliga är vi det i själ och hjärta, vi talar om att rädda vår själ, om fria själar och om själens djup. Och när vi uttrycker att någon är tilldragande på djupet, säger vi att hon är själfull.

Många associerar ordet till det mest grundläggande i vår personlighet, kanske även bortom personligheten – en människas själva essens. De flesta av oss har antagligen en intuitiv uppfattning om vad en människa som förlorat sin själ (men kanske vunnit hela världen) är för en varelse. Men om man vänder på steken ökar osäkerheten med en gång: hur odlar man sin själ, hur bevarar man den? Och hur beskriver man den?

Själen har förmodligen blivit till som ett svar på dödens mysterium, skriver Høystad. Döden är det enda säkra i människolivet, men trossatserna om att själen överlever döden i någon form existerar i så gott som alla kulturer, religioner och tider. Man föreställer sig att själen får ta konsekvenserna av hur man levt sitt liv, om man har främjat ont eller gott. När man gör det flyttar man fokus från själen till det levda livet, som granskas noga, ibland obönhörligt. På så sätt blir själen ett slags garant i ett moraliskt kontrakt. Själavandring och skärseld kanske handlar mer om individens rädsla för sitt eftermäle, än en verklig rädsla för att brinna i helvetet eller återfödas som gris.

”Själens historia. En resa i vårt gåtfulla inre” Foto: Bokförlaget Langenskiöld

Hur som helst har själen i den västerländska kulturen, vilken är Høystads fokus, blivit alltmer utmanad av ”renässansens och upplysningstidens krav på rationella motiv och vetenskapliga bevis för vad som är sant och giltigt här i livet. Därför tvingas den moderna västerländska människan själv sortera i myterna, bilderna, språkbruket och skapa en slags ordning i sitt inre, en bild av det”, fastlår han. Jag tänker att det kan vara första gången i människans historia som vi på detta vis lever i en själlös kultur, utan gemensamma berättelser om ursprunget, innehållet och ramarna till våra liv. Jag håller också med om att det är problematiskt ”när själen omtolkas och görs till föremål för terapi”, till psyke, som Høystad skriver eftersom ”den då blir förminskad och stora delar av människans totala inre, särskilt de delar som gäller de personliga, etiska och existentiella sidorna av själslivet, blir liggande i mörker, samtidigt som själens religiösa behov och betydelse i ökande grad blir ignorerade och tabu”.

Just därför är det synd att Høystad inte redovisar den stora mystiska traditionen med sina specifika och initierade kartor över själens resa till självkännedom. Varken Kabbala, den judiska mystikens komplext utarbetade system för själen eller den västerländska kulturhistoriens kanske mest betydande och ambitiösa utforskare av själen, karmelitnunnan och mystikern Teresa av Ávila, omnämns ens. Den hebreiska Bibeln finns med i ett enda kort stycke och ett lika kort ägnas C G Jung, den kanske mest betydelsefulla förmedlaren av själens form och kraft in i den moderna psykologin och terapin. Roberto Assagioli, som mer än någon annan utvecklat den transpersonella psykologin där själ och psyke möts, nämns inte alls.

Høystad följer i stället den klassiska västerländska bildningstraditionen med grekerna, ett svep över medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken över till Darwin, Nietzsche, Kafka och Wittgenstein. Därefter gör han korta utflykter till islam och buddhismen, och landar i resonemang om den kollektiva själen utifrån Hannah Arendt och Adolf Eichmann – hade den sistnämnda en själ? På vägen lyckas författaren tappa bort mig som är lidelsefullt intresserad av själens plats i våra liv och i vår kultur. Om han hade stannat upp vid landsmannen, ekosofins grundare Arne Naæss, i stället för att hasta förbi, tror jag att boken hade fått större relevans. För är det inte i en omorientering av vårt förhållande till naturen som den stora kollektiva berättelsen om själen kommer att förnyas? För denna akuta omorientering är det nödvändigt att vi återfinner eller återskapar ett i sanning själfullt förhållande till den vackra planet vi satts att leva på. Jag tror att det är enklare än vad det låter, för till syvende och sist känner alla omedelbart igen ett själlöst landskap. I dess motsats lever själen.

Läs fler recensioner av aktuella böcker och Anita Goldmans text Konsten att dö väl i en dödsfobisk kultur