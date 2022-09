Oliver Sim från The xx solodebuterar: ”Att göra en skiva om skam är motsatsen till att gömma sig”

”Vem är jag, om inte den tredje medlemmen i The xx?”

Frågan kan tyckas banal, men när Oliver Sim till slut bestämde sig för att pröva vingarna på egen hand blev uppdraget närmast existentiellt. I hela hans vuxna liv har den trygga platsen varit The xx med bästa vännerna Romy Madley Croft och Jamie Smith.

Med The xx har Oliver Sim inte bara fått spela på världens största scener – musiken med den spöklika stämsången och de avskalade produktionerna blev också stilbildande inom den moderna popmusiken på tiotalet.

– Jag trodde länge att jag inte hade en soloskiva inom mig. Jag visste inte vad jag ville säga eller hur det skulle låta. Det har varit en lång process, skrattar han på videolänk från London där han bor.

Oliver Sim är den sista i The xx att besluta sig för att gå solo. Jamie Smith är i dag mera känd under sitt soloalias Jamie xx och Romy Madley Crofts debutalbum har varit annonserat länge. Men soloprojekten betyder knappast att The xx är på väg att splittras, förklarar Sim.

– Att se hur Jamie bröt sig loss och kom tillbaka med så mycket ny kreativ input… det gjorde bara bandet bättre, säger han.

– Bandet har alltid handlat om vår vänskap och oss som en demokratisk enhet, var vi kan mötas. Det har inte handlat om oss som individualister. Men när jag inte sjunger unisont med Romy, hur låter jag då? Det är intressant att se att när vi nu båda tar ett kliv bort från The xx så drar hon iväg åt ena hållet och jag åt det rakt motsatta. Vi sjunger helt olika nu.

När Oliver Sim började skriva texter till nya albumet upptäckte han hur teman som skam och rädslor återkom. Fascinerad av skräckfilm använde han metaforer från filmens värld – som att se på sig själv som ett monster.

– För mig har skam alltid handlat om att tona ner och dölja saker, som min sexualitet eller personlighet. Som gay var jag betydligt friare som barn än när jag senare började plocka upp omvärldens signaler.

Hans instinkt att vilja tona ner delar av sig själv har också följt med in i The xx, berättar han. Som impulsen att kontrollera rösten och göra den mörkare under scenframträdanden för att inte ”avslöja en sexualitet eller sårbarhet”. Eller att avstå från könsspecifika pronomen i låttexter.

– När jag och Romy har skrivit låtar så har vi medvetet hållit det så universellt som möjligt för att alla ska kunna identifiera sig, trots att vi båda är gay. Jag står fortfarande bakom det beslutet och förstår varför vi gjorde det. Men det har också handlat om en osäkerhet från min sida, jag har inte varit redo att dela saker, säger Sim som betonar att han aldrig känt press från bandmedlemmarna, pressen har kommit från honom själv.

Halvvägs in i arbetet med skivan insåg han att han fortfarande duckat händelsen som genererat mest skam och rädslor – när han som sjuttonåring fick veta att han var hiv-positiv.

– Det var en omvälvande upplevelse. Det här hände under en väldigt formativ period i mitt liv, jag hade precis börjat utforska världen på egen hand. Det gjorde mig väldigt rädd och påverkade delar av min självbild, jag började se på min sexualitet som något farligt, säger Sim.

Han bestämde sig för att skriva om erfarenheten, även om han vid det här laget knappt öppnat upp om det för sina närmsta. Resultatet blev låten ”Hideous” där Sim ställer sig frågan ”am I hideous?” (på svenska ”motbjudande”). En av de första han spelade upp låten för var för hans mamma.

– Hon tyckte att det var väldigt drastiskt och gav rådet att jag skulle börja med att ha de här samtalen med människor i min närhet. Det var det bästa rådet jag kunde få. Så jag utmanade mig själv att ta de här samtalen och för varje samtal så kändes det mindre obekvämt.

Vid sin sida genom musikprocessen har Sim haft sin bandkompis Jamie Smith, som producerat albumet. Varför just han? Varför inte söka sig bortom gruppen om man gör en soloskiva, föreslår jag. Oliver Sim invänder:

– Jag hade inte kunnat göra den här skivan med någon som inte redan känner mig innan och utantill, som jag är helt trygg med. Jag hade inte vågat vara lika sårbar. Och sättet vi har arbetat den här gången skiljer sig mycket från hur det annars är. Den här gången har Jamie fått ta steget in i min värld, säger Sim och ler.

Under arbetet pratade de om att hitta en balans mellan det allvarliga i låttexterna och en lätthet i musiken, berättar han.

– Jag gillar inte när musik eller konst skriker ”det här är vad du ska känna”. Så om texten är tung, hur får vi musiken att förmedla en glädje?

”Via våra föräldrar lyssnade vi båda mycket på The Beach Boys när vi var små. Jag fascineras av dåtidens manliga körband, det är så… maskulint och väldigt queert på samma gång.”

Bland annat hörs samplingar från Brian Wilson och The Beach Boys på skivan. Valda inte bara för hur musiken låter, men också för vilka känslor och minnen de väcker, förklarar Sim.

– Via våra föräldrar lyssnade vi båda mycket på The Beach Boys när vi var små. Jag fascineras av dåtidens manliga körband, det är så… maskulint och väldigt queer på samma gång, skrattar Sim.

Tillbaka till ursprungsfrågan, den om vem Oliver Sim är om inte tredje medlemmen i The xx. Har han hittat några svar under arbetet med skivan?

Han tänker länge, innan han säger:

– Genom att lyfta fram det skamfyllda, det så kallade ”monstret”, i ljuset har jag väl insett att jag inte är så monstruös och hemsk som jag trodde att jag var? Skam för mig har handlat om att dölja saker – att göra en skiva om skam är motsatsen till att gömma sig.

Oliver Sim Basist, sångare och låtskrivare i The xx. Föddes 1989 i London där han också är bosatt i dag. Startade som 15-åring The xx tillsammans med sin dåvarande skolkompis Romy Madley Croft. Ett år senare anslöt Jamie Smith, som sedan 2015 gjort sig mest känd under sitt soloalias Jamie xx. ”Hideous” är också titeln på en självbiografisk queer-skräckfilm, regisserad av Yann Gonzalez med Oliver Sim i huvudrollen, som premiärvisades på filmfestivalen i Cannes. Solodebuterar nu med albumet ”Hideous bastard”, producerat av Jamie xx. Visa mer

