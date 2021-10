Olle Svenning: Därför borde politiker och poeter i alla länder förena sig

Så låg de på varsin divan, två medelålders män. Det var tidigt 2000-tal. På ena soffan sträckte Göran Persson ut sig, på den andre Horace Engdahl. Den ene var regeringschef, den andre ständig sekreterare i Svenska Akademien. Sida vid sida, kultur och politik.

Persson överlämnade ordet till Engdahl: ”Berätta om den europeiska kulturen och de intellektuella: Hur tänker de där ute?”

Scenen repeterar Johan Henrik Kellgrens och Gustav lll:s förtroliga samtal, möjligen också Daniel Amadeus Atterboms föreläsningar för kronprins Oscar.

Är dessa sekler och epoker av diskreta band mellan litteraturen och politiken för evigt upplösta?

Kristofer Ahlström undrar i ett reportage (DN 21/9) om politiken tappat sin kulturella bildning.

Victor Malm, litteraturvetare, tvekar inte: Bodelningen mellan politiker och författare är genomförd, och skilsmässan verkställd (Expressen 19/ 9). Hans text illustreras med uttrycksfulla bilder som föreställer just Göran Persson och Horace Engdahl. Två, bland mycket annat, oföränderligt hängivna romantiker.

Engdahl, som skrev en avhandling om den romantiska texten, säger sig betrakta dagens politik främst som ett spel, en lustighet i marginalen. Allt är komedi. Politikerna hör hemma i den triviala mänskliga komedin, kulturens i den gudomliga.

Kristofer Ahlström och Victor Malm har säkert rätt: kultur och politik lever numera i skilda världar; båda är alltmer marginaliserade

Persson bekymrade sig på ett seminarium för sitt partis nuvarande och kommande ledare: ”De borde värna de sköna konsterna och läsa vackra dikter.” Han reciterade gärna Nobelpristagaren Wislawa Szymborska och sjöng Evert Taube tillsammans med Kristina Lugn. Persson har ett glödande intresse för konst och är välgörare till det något nationalromantiskt orienterade Rackstamuseet. Sverige är ”ett folk av slöjdare”, menar han.

Möjligen är Göran Perssons kulturengagemang privat och personligt; något som inte behövde förmedlas till de partimedlemmar som valt honom till sin ordförande. I Perssons självbiografi och i hans tjocka samtalsbok med Erik Fichtelius nämns ingenting om konst eller litteratur, däremot finns det plats för Leif ”Loket” Olsson.

Kristofer Ahlström och Victor Malm har säkert rätt: kultur och politik lever numera i skilda världar; båda är alltmer marginaliserade. Politiker och politiska intriger gör sig bättre i tv-serier än i talarstolen och parlamentet. Konsten förvandlas allt snabbare till placeringsobjekt för ett ledande skikt i den globala kapitalistisk styrda världen.

Victor Malm söker förklaringar till reduceringen av kulturens betydelse och vänder sig för den skull till det förflutna. Han placerar det avgörande ögonblicket till 1976. Då bröt nämligen författaren Lars Gyllensten (med tiden Svenska Akademiens ständige sekreterare) med Olof Palme. Kärnkraften pulvriserade deras stillsamma vänskap.

Den koleriske Gyllensten fördömde Palme redan när Skärholmens centrum i Stockholm öppnade

Men konflikten uppstod långt tidigare. Den koleriske Gyllensten fördömde Palme redan när Skärholmens centrum i Stockholm öppnade och allt hopp om förbättrade relationer spolades bort när Palme-regeringen 1970 ville förvandla en del av den svindlande vackra Vindelälven till kraftverk.

Olof Palmes vänskap med andra dominerande författare var mycket kortvarig. Hundratals av dem skrev protestlistor mot statsministern om allt från partispioneri till elförsörjning och gruvarbetares arbetsvillkor. Olof Lagercrantz, ändå tämligen välvillig till Palme, skrev: ”Som statsminister och partiledare är han främst en ryttare med fruktansvärd, nästan skrämmande disciplin. Den spanska skolan.”

Som jämförelse: Lagercrantz jämförde Hjalmar Branting med gudasonen Aeneas.

Palme var mer betrodd av latinamerikanska författare som Octavio Paz och Pablo Neruda. Gabriel García Márquez satte sig vid det middagsbord på Harpsund som svenska författare och skådespelare i protest övergivit.

Dessa kulturkonflikter kan betraktas som små krusningar på historiens långsamma vågrörelser. Dessa hämtade kraft och höjd redan 1886 när August Palm angrep arbetarrörelsens ”intelligensare”. Palm, idol för 1970-talets proggvänster, övergick med tiden till att kämpa för brännvinet och han röstade till slut på högern. Palms särskilda hatobjekt var Hjalmar Branting, teater- och litteraturkritiker.

Göran Persson påstår att Branting med hjälp av kulturen ville skapa ”förnäma individer.” Ett idealistiskt präglat citat hämtat från Henrik Ibsen men helt främmande för Brantings kultursyn.

”Intelligensare” som Zäta Höglund och Fredrik Ström susade fram i sina röda bilar för att sälja klassiker på valmöten. Strindberg var den mest läste och mest utlånade från folkbiblioteken. De unga socialisterna förbjöd ”skräplitteratur.” Per Albin Hansson, barbaren kallades han av sina motståndare, protesterade och formulerade ett valfrihetens credo: ”Om den ene vill göra biff av kött och den andre av rödbetor… om den femte vill dväljas i böckernas värld och den sjätte vill gå på kapplöpning. Det angår oss inte.”

Olof Palme och Tage Erlander. Foto: Olle Seijbold/TT

I modern tid underhöll Tage Erlander vänskap med sin egen författargeneration, från Hjalmar Gullberg och Tage Aurell till Karl Ragnar Gierow (ännu en ständig sekreterare i Svenska Akademien). För att använda Erlanders eget språk: ”Jag talade vid den lille Erik Lindegren och den självmedvetne Eyvind Johnson men inte gärna med Vilhelm Moberg.” Harry Martinson gick sida vid sida med Erlander under 1 maj-demonstrationer. Vänskapen var diskret, inte ett ord till offentligheten, ingen valaffisch med bild på andra samtalspartner som Artur Lundkvist eller Moa Martinson. Erlander skrev om politikernas behov författarna: ”Vi behöver diktarna för att analysera vår egen situation. Vi arbetar med samma material och måste lära oss något om människans reaktioner. Det är diktarnas gåva till oss.”

Erlander var tveksam till kulturpolitik: Skulle den inte kunna undergräva den konstnärliga friheten? Men det var under hans regeringstid som Pontus Hulténs Moderna museet bjöd till fest, Filminstitutet restes på Gärdet och och Ingmar Bergman tog över Dramaten. Och när en nationalekonom protesterade mot litteraturstödet till poeter som Gunnar Ekelöf, läst av så få, svarade Erlander: ”Det är i alla fall många fler än de som tar del av dina texter om pundets konvertibilitet.”

1960-talets svenska kulturexpansion var liknade den som skedde i Europa, dock inte utan motstånd. I Danmark drog den danske lagerförmannen Peter Rindal i gång en folklig revolt mot skattefinansierad och offentlig konst. Han beväpnade sig med många tiotusentals namnunderskrifter. Varför ”i helvede” ska lågavlönade slakteriarbetare tvingas betala till obegriplig abstrakt konst och till det Kongelige teater som visar Samuel Becketts ”Lyckliga dagar,” där en till hälften nergrävd kvinna håller en osammanhängande monolog ? Och av vilken anledning ska löntagare finansiera livstidslön till en författare som Klaus Rifbjerg med hus på Rivieran?

’Det är i alla fall många fler än de som tar del av dina texter om pundets konvertibilitet’

Protesterna mot kulturpolitiken i Sverige kom inte från livsmedelsarbetare utan främst från vänstergrupperingar. Ett särskilt utvalt ord laddade kampen: ”Finkultur”. Begreppet skapades av min vänlige sociologilärare Harald Swedner. Under halvtannat decennium utredde han kulturpolitik och forskningsmedel strömmade in från hela Europa.

Varför, löd huvudfrågan, ska löntagarna finansiera högborgerlighetens teater- och operabiljetter? Kommunisterna i riksdagen drog slutsatsen att finkulturen helt borde ersättas av en enhetskultur. Rindalism från vänster.

En välvillig tolkning är trots allt möjlig: Det har alltid funnits ett dilemma för vänstern, i bred mening: Ska ambitionen vara sprida den traditionella kulturen till så många som möjligt eller ska en ny, befriad och folkligt förankrad kultur skapas?

De gamla konst- och teaterinstitutionerna ställdes mot den nya upproriska fria kulturskaparna.

Kulturpolitiken var också under några intensiva decennier delad. Det fanns den stora övergripande ambitionen om att kulturen skulle vara ett instrument för att bygga ett nytt samhälle: ”Det nya Jerusalem” som Arnold Wesker, en av den tidens ledande dramatiker, uttryckte det. Så ryckte en andra, mindre dramatisk ambition upp: Kulturen skulle få betydligt större anslag, kulturarbetare borde få anställningstrygghet, teaterbyggen resas, biografer sprida kvalitetsfilmer och dansörer få garanterad pension.

Den första sortens kulturpolitik är stendöd; den andra, som verkligen är angelägen, praktiseras kring förhandlingsborden.

Armlängds distans rekommenderas mellan kulturens och politikens gestalter. Ingen politisk smitta, petande i centrallyrik eller något konstverk

För närvarande inspireras kulturlivet av Folkhälsomyndighetens bestämda krav: Håll avstånd. Armlängds distans rekommenderas mellan kulturens och politikens gestalter. Ingen politisk smitta, petande i centrallyrik eller något konstverk.

Men politiker och kulturarbetare av alla slag borde närma sig varandra, våga talas vid och utbyta idéer. Som utgångspunkt kunde de välja den klassiske italienske vänsterpolitikern Palmiro Togliattis ord: ”Den högsta formen av intellektuell verksamhet är politik.”

Kristofer Ahlström och Victor Malm bekymrar sig för politikernas obildning och klena kulturella allmänbildning. Jag vill tillägga andra hinder: Den politiska ignoransen inom kulturvärlden, självupptagenheten och pretentionerna. Så lite av analyserande och genomskådande. Omdömet gäller det kulturella landskapet i allmänhet, inte de få öar av seriöst skapande som finns kvar.

Var existerar, för att vara helt konkret, motsvarigheterna till Sven Lindqvist? Någon som på en gång kan diskutera Vilhelm Ekelunds estetik, kriget i Afghanistan, pensionssystemets misogyni och arbetslivets villkor?

Dessa nostalgiska reflektioner avslutas med ett citat från Stefan Löfvens favoritpoet Christopher Logue: ”I shall vote Labour because deep in my heart I am a conservative.”