Ombytlig men magisk Bach på András Schiffs ”Clavichord”

I en av sina finaste böcker, ”Kvällarna på Pärlan”, skriver Claes Hylinger om Ludvig Holbergs komedi ”Den ombytliga”, skriven i Köpenhamn på 1720-talet. Den handlar om sinnesförändringar så snabba och omedvetna att människan, i princip, aldrig hinner likna sig själv.

En parallell till denna närmast postmoderna syn på människan uppstår samtidigt i den tyska staden Köthen där Bach roar sig med att komponera sina inventioner och sinfonior för klaver. Två sviter som båda firar det musikaliska uttryckets ombytlighet genom att i rask följd vandra mellan femton olika sinneslägen (affekter) i dur och moll.

Detta har nu lockat den fenomenale Bach-interpreten András Schiff som på sitt nya album ”Clavichord” förmedlar känslan av en Bach som, lite för sig själv, trollar med sitt musikaliska universum så att ingenting förblir sig likt under mer än ett par minuter. Det sker, precis som hos Holberg, genom en cirklande rörlighet, riktad mot det tidstypiska ordnandet av identiteter (tänk: Linné).

Som extra hjälp har Schiff ett klavikord att spela på, vars klanger kan lösas upp och blandas samman på ett sätt som nästan påminner om ett preparerat piano. En effekt som blir rent fabulös i den avslutande ”Kromatisk fantasi och fuga”, även den från (det postmoderna) 1720-talet.

Bästa spår: ”Sinfonia no. 9 in f minor, Chromatic fantasia and fugue”

