Onlyfans – prostitution eller porr-revolution?

Den 19 augusti 2020 postade Disneystjärnan och modellen Bella Thorne ett videomontage på Instagram där hon dansar vid en swimmingpool iklädd bikini för sina 24 miljoner följare. Filmen avslutas med Thornes stämma: ”That's all you get, that's it.., for today people” och en länk till ett nylanserat Onlyfanskonto.

Den som klickade på länken kunde mot 165 kronor per månad ta del av på bilder och videos av Thorne i spetsunderkläder. Och det var det många som ville. 24 timmar efter att hon skapat sitt Onlyfanskonto hade hon, enligt företagets egna uppgifter, tjänat en miljon dollar.

Bella Thornes historia är sensationell men hon var knappast ensam om att lansera sig på appen i fjol. I november 2019 hade den 7,5 miljoner användare. I december 2020 hade siffran stigit till 85 miljoner.

Onlyfans startades 2016 av Tim Stokely – som även ligger bakom BDSM- och fetischsajten Glamwhorship – och är en plattform där användare kan tjäna pengar på egna bilder och videor genom att andra användare, så kallade fans, prenumererar på deras sida. Det är även möjligt att sälja personliga videohälsningar eller exklusiva tittningar. För registrering finns en åldersgräns på 18 år och det är inte tillåtet att posta ”olagligt eller hotfullt innehåll” som det står i användarvillkoren. Men till skillnad från Instagram och Facebook finns inga begränsningar var gäller nakenhet och sexuella uttryck och det är inte för inte som New York Times gett appen namnet ”Betalväggen för porr”.

Fjolårets tillströmning av nya användare kan förklaras av två saker.

Dels fick appen stor uppmärksamhet när kända personer annonserade sina konton, förutom Bella Thorne, till exempel rapparen Cardi B och Aaron Carter. Dessutom släppte Beyoncé en remix av Megan Thee Stallions låt ”Savage” där hon refererar till appen med raderna:

”She might start a Onlyfans // Big B and that B stand for bands // If you wanna see some real ass, baby, here's your chance”

Dels handlar det om pandemin. Personer som tidigare medverkat i porrfilmer eller i strip- och dansshower har stått utan inkomst. Som ett försök att säkra eller dryga ut försörjningen har många därför lanserat sig på Onlyfans.

Men appen är långt ifrån oproblematisk. Somliga hävdar att den ökar egenmakt för kvinnor i porindustrin, andra varnar för att den normaliserar pornografi eller till och med är en plattform för prostitution.

Sofia Kappel som gör huvudrollen i Ninja Thybergs film ”Pleasure”. Foto: Göteborgs filmfestival

Nyligen hade regissören Ninja Thybergs debutfilm ”Pleasure” premiär på filmfestivalen i Sundance. Filmen handlar om en ung svensk kvinna som åker till Los Angeles för att bli porrstjärna. Alla utom huvudrollen görs av personer verksamma inom porrbranschen, flera spelar också sig själva. Ninja Thyberg har ägnat år av arbete med filmen åt research om hur porrindustrin fungerar och tillbringat mycket tid med producenter, agenter och skådespelare.

Hon hörde första gången talas om Onlyfans i början av 2018, av agenten Mark Spiegler som även medverkar i hennes film.

– Den gick snabbt från att vara en app några få porrstjärnor använde, till något alla inom porrindustrin hade. Porrskådespelarna är på många sätt entreprenörer som arbetar hårt för att bygga sina egna varumärken och sin egen fanbase säger Ninja Thyberg.

Under pandemin har de flesta filmproduktioner ställts in eller skjutits upp, det gäller också porren. För många porrskådespelare har appen har blivit den främsta inkomstkällan. Men det krävs, som med de flesta sociala medier, att man postar innehåll dagligen och har en personlig ton gentemot följarna.

– På Onlyfans kan tjejerna även kapitalisera på meddelanden eller personliga konversationer. Men mitt intryck är att det huvudsakligen är personer som redan har en stor fanbase eller är ett känt namn som får många prenumeranter, jag tror inte att det är lätt att komma från ingenstans och tjäna massor av pengar på Onlyfans, säger Ninja Thyberg.

I marknadsföringen av appen har det talats om att Onlyfans bidrar till att stärka kvinnors position i porrindustrin och på sociala medier. Flera talar om den i termer av ”empowerment”, eller som Onlyfansanvändaren Bella Jah säger i ett reportage i tidningen The Guardian. ”Varför inte tjäna pengar, samtidigt som jag har kontroll över min egen kropp?”

– Vad gäller heteroporren har Onlyfans flyttat om positionerna i branschen. I traditionella porrfilmer har killar sällan en personlighet, de hyrs mest in för att vara kukar. Men nu i och med corona och att Onlyfans blivit den viktigaste plattformen har även killarna börjat sexualisera sig själva på ett nytt sätt och gjort sig mer tillgängliga för publiken, både visuellt och i det personliga tilltalet, säger Ninja Thyberg.

Vad se du för risker eller baksidor med Onlyfans?

– Jag kan egentligen bara tala utifrån aktiva porrskådespelares perspektiv. Det kan så klart finnas massor av baksidor med att sälja sex, men skillnaden mellan att medverka i en vanlig porrproduktion och att som tjej posta egna videor är ju att man inte längre sitter i knät på producenter och agenter för att tjäna pengar, det har ökat tjejernas makt kolossalt.

Onlyfans En app och internettjänst som startades 2016 av Tim Stokely och ägs av Fenix International Limited. Användare kan tjäna pengar på bilder och videor genom att andra användare, så kallade fans, prenumererar på deras sida. Det finns även funktioner där ”fansen” betalar per tittning eller för att få personliga meddelanden eller bilder av en användare. ”Fansen” kan även ge dricks. Tjänsten användes till en början huvudsakligen av personer aktiva inom porrindustrin och många av de bilder och videor som delas är avklädda. Senaste året har antalet användare ökat kraftig. Enligt Onlyfans egna uppgifter hade appen i december 2020 en miljon användare som postade bilder och videor, antalet ”fans” är betydligt fler. Onlyfans har en åldersgräns på 18 år men bland annat BBC har rapporterat om att många användare är minderåriga och att det förekommit läckor av bilder och videor. Visa mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, har studerat och varnat för att sociala medier, exempelvis Tiktok, används som plattformar för grooming – att vuxna tar kontakt med barn i sexuellt syfte – och sugardejtning – att betala eller belöna, ofta en yngre person, för umgänge eller sällskap. Och i somras sände BBC en dokumentär som visar att flera av kontona på Onlyfans innehåller sexbilder och videor på minderåriga.

På Roks ser man med stor oro på att appen vuxit och att så många personer som inte tidigare varit verksamma inom porrbranschen använder den.

– Det är lätt att missbedöma riskerna med att posta avklädda bilder på digitala plattformar. Man gör något som i stunden kanske känns spännande och som man hoppas få positiv uppmärksamhet för, men tänker inte på att bilderna eller klippen finns kvar för alltid. Det är inte heller ovanligt att unga tjejer och kvinnor utpressas om de inte skickar eller postar fler och grövre bilder och videor, säger Jenny Westerstrand, ordförande för Roks.

Ser du några fördelar med en plattform som Onlyfans?

– Nej, egentligen inte. Att appen skulle bidra till större egenmakt för kvinnor inom porrindustrin säger något om hur eländig situationen i sig är.

2018 hade dokumentären ”Amie & Fannas Striptrip” premiär på SVT. Där berättar poddarna och journalisterna Fanna Ndow Norrby och Amie Bramme Sey om den amerikanska striptraditionen, dess roll i populärkulturen och hur utövarna ser på sig själva. Många av kvinnorna som de träffade och intervjuade under arbetet med dokumentären skaffade under pandemiåret Onlyfans.

– De har gjort att jag funderat på vad människor har för möjlighet att tjäna pengar. I vanliga tider men också i kristider, och att kvinnans kropp är till salu på många olika sätt. Pandemin har absolut pushat folk att tänja på sina gränser för att försörja sig, säger Fanna Ndow Norrby.

Med plattformens ökande popularitet har hon också intresserat sig för frågan om kvinnors självbestämmande, och att många upplever det som ”empowering” att posta sexiga bilder och videor på Onlyfans.

– Det är intressant att vända på steken på det sättet. Samtidigt som man kanske egentligen bara gör exakt det som en sexistisk, kapitalistisk och rasistisk värld tillåter en att tjäna pengar på.

Fanna Ndow Norrby Foto: Sofia Runarsdotter

Fanna Ndow Norrby anser att samhället i allmänhet och feminister i synnerhet ofta dömer ut kvinnor som är aktiva på Onlyfans eller som kallar sig själva för ”sexarbetare” som offer för omständigheter snarare än i kontroll över sin egen situation.

– De har så klart bättre koll på sin industri och funderat mer på dessa frågor än många andra, men vi är så otroligt snabba med att ta ifrån dem deras agens.

Hon tror också att synen på vad som uppfattas som porr och inte varierar mycket både bland utövarna och publiken.

– Jag tror att det delvis kan förklaras av ett generationsskifte. Min generation och generationen under har fått dickpicks, vi har skickat nakenbilder och så vidare. Det är inte lika dramatiskt för oss som det kanske är för den äldre generationens feminister. Vi har ett helt annat sätt att snacka om sex och nakenhet.

Jenny Westerstrand, ordförande i Roks Foto: Janerik Henriksson/TT

Vad innehållet och aktiviteterna på Onlyfans ska kallas är en central och laddad fråga. Är det konst, porr, handel eller prostitution?

Även sugardejtning har gett upphov till liknande begrepps- och kategoriseringsdilemman. Genusvetaren Lena Gunnarsson som tillsammans med Sofia Strid driver forskningsprojektet ”Mellan relation och prostitution” menar att även om sugardejtning i de flesta fall utgör en form av prostitution, kommer man inte långt genom att bara sätta likhetstecken mellan sugardejtning och prostitution, som många debattörer gör.

– Sugardejtning och Onlyfans är uttryck för en vidare normalisering av att objektifiera och kommersialisera kvinnokroppen, med internet som arena. De tendenserna finns i dag överallt i svagare form, men de riskerar att försvinna under radarn om vi bara fokuserar på att få in saker i prostitutionsboxen, säger Lena Gunnarsson och fortsätter

– Det som förenar sugardejtning och Onlyfans med den ”normala” patriarkala världen är att tjejer och kvinnor får sitt värde utifrån hur de tillfredsställer mäns sexuella behov och att män generellt har större ekonomisk makt. Det finns till exempel fortfarande många äktenskap som vilar på en könsstereotyp uppdelning, där den ena parten har pengar och den andra skönhet.

Att porren håller på att normaliseras håller Jenny Westerstrand, ordförande i Roks, med om.

– Vi ser att gränserna mellan porr och mainstreamkultur är på väg suddas ut eller åtminstone förskjutas och Onlyfans är ett tecken på det. Det som tidigare bedrevs i relativt slutna rum, som porr, blir mer normaliserat och sker mer öppet.

Så hur ska man se på Onlyfans, är det till exempel prostitution att skicka eller posta ett onaniklipp eller en sexvideo mot pengar?

– Beröringspunkterna med prostitution är uppenbara, det är ju en sexuell handling mot ersättning. Men det finns också ett stort gränsland här som vi inte har rett ut än, säger Jenny Westerstrand.