– Det ska vara 1,60 meter nu mellan musikernas nästippar, säger Helga Hencz, violinist och ett av tre skyddsombud i Göteborgsoperans orkester.

Hon ser sig omkring på kollegornas tomma stolar.

De fem främsta stolsraderna bakom orkesterdiket har bänts upp för att ge tillräckligt mycket plats åt orkestern som ska spela in Richard Wagners ”Siegfried” – tredje och näst sista delen i mastodontverket Nibelungens ring.

Golvet i diket har höjts upp för att musikerna lättare ska se dirigenten som står längre bort än vanligt.

Helga Hencz är violinist på Göteborgsoperan och skyddsombud. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Jag tycker det är jättetråkigt att sitta långt från mina kollegor. Jag saknar att känna av deras energi. Det hjälper en mycket när man spelar Wagner, säger Helga Hencz.

Ett vanligt år spelas drygt 50 uppsättningar av Wagner världen över – om man räknar lågt. Men 2020 är ju de inställda uppsättningarnas år och någon Wagner på scen har det inte blivit. Men när DN besöker Göteborgsoperan i början av december lever ännu drömmen. Planen – så som den fortfarande ser ut när DN är på plats – är att spela in ”Siegfrieds” tre akter i tre olika omgångar, för att därefter redigera ihop hela verket till en fem timmar lång föreställning som ska sändas ut med start i slutet av december.

Så kommer det dock inte att bli.

Orkesterdiket på Göteborgsoperan byggdes om i mitten av november för att kunna garantera coronasäkert avstånd mellan musikerna. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Efter månader av coronapandemi gjorde sig Göteborgsoperan redo att öppna för 300 personer i början av hösten. Men i stället för att slå upp portarna tvingades man i november låsa dem än mer. Då sattes publiktaket till max åtta personer. Samtliga medarbetare skickades hem, arbetsbefriade. Ett 23 sidor långt dokument författades där det står vem och vilka som får komma in i lokalerna. Det finns totalt 1117 rum. Inga ensembler får blandas.

Under våren hade Göteborgsoperan mest satsat på digital produktion. Till hösten var det en produktion som fick mest fokus: färdigställandet och framförandet av ”Siegfried”.

– Man flyttar inte bara fram Wagner, konstaterar Henning Ruhe medan han ledigt rör sig över den lilla scenen.

Daniel Brenna som Siegfried och Dan Karlström som Mime. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Han är konstnärlig chef för opera och drama på Göteborgsoperan och ska ytterligare några dagar få lov att leva i tron att Siegfried ska bli av enligt planerna. När Henning Ruhe tar emot DN inne på operan ligger katastrofen fortfarande i framtiden.

– Vi får streama ut Siegfried till vår publik. Pandemin har tvingat oss att tänka kreativt. Jag tror att det kommer gå jättebra, säger han.

Produktionen har flera gånger fått hitta lösningar på problem man aldrig tidigare har haft. Hur lämnar man till exempel över ett svärd på ett coronasäkert sätt? (Svar: Den ena personen lägger svärdet på bordet, den andre går förbi och plockar upp det. Många av de på scenen har också handskar.)

Backstage på operan i Göteborg under inspelningen av ”Siegfried”. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Den 14 december är olyckan framme. Då står det klart att nästan halva kören på Göteborgsoperan har smittats med covid-19. Det finns ingen kör i ”Siegfried”, men ändå innebär det ett stopp för Wagner-produktionen.

Orkestern får inte längre träffas i det ombyggda orkesterdiket. Ny plan: De befintliga inspelningarna av ”Siegfried” ska klistras ihop till en slutgiltig variant.

Stephen Langridge är regissören bakom ”Siegfried”, och befinner sig i England när DN når honom. Han talar övertygande om hur flexibel man alltid är i kulturbranschen, och tvingats bli ännu mer under pandemin.

– Det är alltid budgeten, eller tiden, eller andra faktorer som begränsar en. Som regissör får man spela enligt spelets regler, även i coronatider. Det gäller att hitta lösningar, att vara flexibel.

Mats Almgren som Fafner. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Men visst, jag svor lite för mig själv när beskedet om körens smitta kom, och vi inte fick filma igen. Fast nu tror jag att vi har en version av Siegfried som är redo att skickas ut till publiken till helgen, säger han.

Men inte heller det kommer att bli verklighet.

Christina Björklund är vd på Göteborgsoperan. Hon har kallat 2020 för ett ”förfärligt år” och restriktionerna som stramades åt i höstas för ”mörkret 2.0”.

När vi träffas har gräsligheterna nått en ny nivå.

Knappt två dygn innan ”Siegfried” ska sändas ställs allt in.

Orsakerna är flera, enligt Göteborgsoperans ledning. Bland annat måste det inspelade materialet redigeras ytterligare.

Christina Björklund, vd för Göteborgsoperan kallar året för ”förfärligt”. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

– Det är ju jättetråkigt såklart. Men vi hade inget val. Och det kommer ju komma en vår där vi kommer kunna sända den. I januari, februari eller mars förhoppningsvis, säger Christina Björklund.

Göteborgsoperan är till 70 procent finansierat via skattemedel, via ägaren Västra Götalandsregionen. Resten kommer från exempelvis biljettintäkter.

Hur ser du på att skattemedel går till att hålla igång ett operahus som inte har några föreställningar?

– Jag kan garantera alla skattebetalare att vi inte har legat på sofflocket och väntat, utan jobbar stenhårt med våra röster, kroppar och instrument och annat för att vara redo när vi öppnar igen. Om folk inte får repetera så tappar de i kvalitén.

Alberich spelas av Olafur Sigurdarson. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Under våren sände operan cirka 100 filmer på sin sajt. Filmerna från endast sajten nådde sammantaget runt 80.000 visningar, och Christina Björklund påpekar att den siffran är ”betydligt högre” om man räknar in all trafik från sändningar i sociala medier. Hon är nöjd med resultatet. Våren kallar hon för ”lärorik” när det kommer till den digitala produktionen.

– Vi förberedde oss för ett sprintlopp i våras, och samlade all vår energi och kraft för att säkra upp och göra allt rätt i våras. Nu visade det sig att det var ett maraton vi springer.