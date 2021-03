Opinionsbildare skrev artiklar anonymt för Bulletin

”Bulletin kan bli ett fiasko att skratta åt eller min främsta insats för Sverige, tärningen är kastad, och nothing is written!”, skriver nationalekonomen och opinionsbildaren Tino Sanandaji på Facebook den 22 december, samma dag som den vid det här laget omskrivna nättidningen Bulletin lanseras.

I inlägget berättade Sanandaji om tidningens mål: ”En intellektuell kvalitetspress som bedriver evidensbaserat sanningssökande i stället för att vinkla, förvanska eller fördumma.”

Nästan tre månader senare har tidningen hunnit byta chefredaktör, hamnat i en plagiataffär och flera medarbetare har slutat.

Ivar Arpi, Bulletins chefredaktör. Foto: Karl Gabor

Att någonting var på att hända i mediebranschen märktes redan i april 2020. Då meddelade Paulina Neuding, som skulle bli Bulletins första chefredaktör, att hon slutar som Europaredaktör på nättidskriften Quilette. Det är dock först några månader senare det företag som ska bli Bulletin registrerades av Pontus Tholin, en investerare som Tino Sanandaji sedan 2016 driver företaget Kuhzad Media tillsammans med. I styrelsen för Bulletin AB sitter förutom Tholin även dennes fru.

Nättidningen lanserades officiellt den 22 december samma år, men att Bulletin såg dagens ljus då var inte planen från början, enligt flera personer med insyn som DN varit i kontakt med. Men när flera medier, bland annat DN, uppmärksammade det planerade projektet under hösten tidigarelades lanseringen.

I början av november publicerade Expressen den första artikeln om Bulletin, som beskrivs som ett ”hemligt medieprojekt”. Bland de inblandade nämndes medieprofilerna Carolin Dahlman, Per Gudmundson, Thomas Gür och Paulina Neuding. De två förstnämnda hade tidigare samma vecka meddelat att de skulle sluta på sina dåvarande jobb. Under de kommande veckorna avslöjades andra medarbetare, som Alice Teodorescu Måwe, och den 11 november hittade Dagens Opinion då nystartade företaget Bulletin AB och kunde därmed avslöja namnet på den nya sajten.

– Det blev en stor hajp över det hela i medier och ägarna ville då lansera tidningen mycket tidigare än planerat. Så tidningen lanserades utan att sajten var klar, innan rekryteringarna var klara, utan en ordentlig nyhetsredaktion och med en ledning som aldrig arbetat med nyheter innan eller drivit en tidning, säger en källa till DN.

Den 23 februari kunde DN rapportera att åtminstone 20 artiklar på Bulletin varit plagierade. Det rörde sig till exempel om en artikel som kopierats från ett pressmeddelande från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. En annan artikel hade kopierats från RFSU:s tidning Ottar.

”Bulletin var under sin inledande period, strax efter sin lansering, satt under hård press. En lågt bemannad nyhetsredaktion hade till uppgift att fylla en dagstidning med innehåll. Under denna intensiva period, då kvalitetskontrollen brast, publicerades ett antal texter vars innehåll var taget ord för ord ur pressmeddelanden”, skriver Bulletins redaktionschef Henrik Sjögren i ett mejl till DN.

Han skriver också att det nu finns tydliga rutiner för att förhindra att något liknande ska ske igen.

Kort före DN:s rapportering hade tidningens redaktionsledning genomgått en förändring. Bulletins chefredaktör Paulina Neuding slutade mindre än två månader efter lanseringen. Anledningen uppgavs vara att Neuding skulle kunna arbeta mer med tidningens internationella texter. Enligt tidningen Journalisten, ska förflyttningen i stället ha att göra med att Neuding avpublicerat en krönika som vd:n Pontus Tholin publicerat på sajten utan hennes vetskap.

”Att avpublicera en krönika måste publicistiskt försvaras; det räcker inte att säga att du egenrådigt gjort detta, och att alla måste vara nöjda med det då du är juridiskt ansvarig. Ingen har pressat dig att publicera en problematisk artikel av pr-skäl eller andra skäl; att du däremot har avpublicerat en artikel trots att den var godkänd av en redaktör framstår snarare som ett maktspel”, skriver Pontus Tholin i ett mejl till Paulina Neuding, som DN tagit del av.

DN har varit i kontakt med flera personer med insyn i Bulletins interna arbete, som berättar om en otrevlig företagskultur där företagsledningen saknar erfarenhet om hur journalistiskt arbete bedrivs. Flera medarbetare är eller har varit sjukskrivna och har i vissa fall helt lämnat Bulletin.

Ett annat problem, enligt två oberoende källor, är en speciell överenskommelse med åtminstone en medarbetare. Personen, som är en borgerlig opinionsbildare, ska ha fått möjlighet att skriva nyhetsartiklar anonymt samtidigt som hen opinionsbildade i eget namn utanför tidningen. Detta trots att Paulina Neuding i samband med att hon presenterade Bulletin skrev att man på tidningen skulle skilja på ”news and views”, åsikter och neutral nyhetsrapportering.

– Att då säga att man skiljer på news och views, det är en rak lögn, säger en person med insyn.

Nuvarande chefredaktören Ivar Arpi bekräftar att det funnits en person med en sådan överenskommelse, men vill inte kommentera vem det rör sig om. Enligt Ivar Arpi skriver personen inte längre för Bulletin och han säger att personen i fråga endast skrev så kallade rewrites av utländska medier.

– Det var inget fel på texterna som personen skrev för Bulletin och det var en omtyckt medarbetare så det fanns ingen konflikt så. Däremot så måste vi skilja på news och views och det gjorde jag klart och tydligt för alla när jag kom in som chefredaktör, säger Ivar Arpi till DN och fortsätter:

– Jag är av uppfattningen du kan inte skriva i Bulletin om du inte skriver under med ditt eget namn. Den principen var något av det första jag införde som chefredaktör. Det handlar om transparens mot läsarna.

Ett av de stora problemen, enligt DN:s källor, är dock Tino Sanandaji, som anklagas för dåligt ledarskap. En särskild händelse som flera källor lyfter fram är ett Facebookinlägg Sanandaji gjorde i samband med DN:s rapportering om de plagierade artiklarna.

”En oerfaren journalist med bristfällig ledarskap insåg inte hur man citerar rätt, och plagierade tiotals artiklar, oavsiktligen men likväl oseriöst och pinsamt”, skrev Tino Sanandaji bland annat.

De personer DN pratat med är kritiska till att Sanandaji beskyllt enskilda medarbetare för händelsen. Efter Tino Sanandajis inlägg ska det ha kallats till ett krismöte på Bulletin.

– Då säger Ivar Arpi, som är chefredaktör, att Tino är en excentriker och att det kommer att komma fler liknande inlägg från honom, säger en person som var närvarande på mötet.

Tidningen Journalisten lyfte i sitt reportage bland annat upp händelser som ska ha skett under ett stormöte förra veckan. DN har ställt frågor till Ivar Arpi om problemen med arbetsmiljön som lyfts fram i Journalisten men han vill inte kommentera händelserna ytterligare utan hänvisar till sina svar där. Bland annat säger han till Journalisten att Tino Sanandaji åtminstone en gång skällt ut journalister på redaktionella möten.

– Ja, det har hänt, exempelvis på stormötet i torsdags. Det är oacceptabelt att bete sig som han har gjort och det har jag sagt till honom. Det är en röd linje för mig. Det får inte hända igen, säger Ivar Arpi till tidningen Journalisten.

En konflikt har nu blossat upp mellan Bulletins redaktion och företagsledning. Efter ett stormöte under fredagen har redaktionen skickat ett protestbrev till företagsledningen, där man kräver Pontus Tholins avgång och en ombildning av bolagsstyrelsen. I mejlet, som DN tagit del av, anklagar man bolagsstyrelsen för att inte förstå sig på publicistik.

”Vi vill ha en professionellt sammansatt bolagsstyrelse som förstår sig på publicistik i Sverige samt företagsledning. Vi vill vidare ha en professionell ledningsgrupp med en vd i ledningen som också förstår detta. Nuvarande ordning fungerar inte. Detta skulle avsevärt stärka förtroendet för ledningen från de anställdas sida och även underlätta rekryteringar av erfarna journalister, samt behållandet av befintlig personal”, skriver man bland annat.

Till Journalisten bekräftar Ivar Arpi, som är en av brevets undertecknare, att man skickat brevet till ledningen. Man ska ännu inte ha fått något svar på det.

– Nej, inte än. Jag vet däremot från flera källor att de har sökt efter en efterträdare till mig, säger Ivar Arpi till Journalisten.

DN har vid upprepade tillfällen sökt medgrundaren Tino Sanandaji med frågor om situationen på Bulletin. Han har inte svarat på våra frågor men skriver i ett mejl att han inte håller med DN om beskrivningen om en dålig arbetsmiljö.

”Det låter ju som att DN ensidigt har pratat med en selektiv grupp i en intern konflikt”, skriver han.

I ett inlägg på Facebook kommenterade han under tisdagskvällen den senaste tidens rapportering. Där skriver han att problemen med plagiat och brister i nyhetsarbetet beror på ”en infekterad strid där man stoppat ledningen från inflytande och dragit in tidningen i skandaler och lögnhärvor”. Han menar också att redaktionens anklagelser mot tidningens styrelse är ”oärliga”.

”Givetvis har jag en jobbig ton, är aggressiv och kan låta obehaglig att hamna i gräl med, men det relevanta är substans, inte ton. Dessutom har jag rätt att bli arg på att någon ljuger om mig för att förstöra min trovärdighet inför personalen”, skriver Sanandaji.

Dessutom skriver han att när plagiaten upptäcktes på Bulletin så ville han kommunicera det offentligt innan problemen uppmärksammades utanför tidnigen.

”De som orsakade skandalen är populära, och lyckades få många att ta parti för de och hålla de i ryggen. Det bildades i stället fientlighet mot mig, de seriösa journalisterna inom redaktionen samt VD och styrelseordförande, som utsattes för oseriösa anklagelser”, skriver han.

DN har även sökt Bulletins vd Pontus Tholin upprepade gånger.

Under onsdagen publicerade Utgivarna, Sveriges största intresseorganisation för svenska publicister, ett uttalande där man beskriver att man ser med oro på konflikten på Bulletin.

”Ansvarig utgivarskapet är inte en förhandlingsfråga utan en rätt och ett ansvar som har en lång historia i Sverige – från Tryckfrihetsförordningens genomförande 1766. Denna rätt manifesteras i lagen genom 'Intet däri får införas mot utgivarens vilja'.”, skriver man bland annat.

