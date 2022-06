Öppenhjärtig Tove Styrke lyfter i popballaderna

Pop Tove Styrke ”Hard” (Sony/Milkshake) Visa mer

Tretton år efter att Tove Styrke medverkade i ”Idol” har hon vuxit till en lovande popstjärna av internationellt snitt. En som, likt exempelvis Madonna, Lady Gaga eller Lana del Rey, verkar fast besluten om att utveckla sin artistiska persona för varje släpp. Med ”Hard” söker tjugonioåringen från Umeå efter det gränslösa och genreöverskridande, också i estetiken som omgärdar hennes fjärde skiva.

Albumet, en modern pophybrid med stänk av såväl dansmusik som r'n'b, kretsar främst kring begär. Det omättliga, köttsliga, som river i kroppen. Eller som Styrke själv sjunger i ”Free”; ”I wanna eat that cookie and keep it too / Give me your best / I will keep that too”.

I låt efter låt lägger hon ut texten om sexualitet och identitet, längtan efter kärlek och frigörelse. Allt över en tät produktion som stundtals känns generisk och syrefattig, men som också spricker upp i några fina höjdpunkter, som den hjärtslitande balladen ”Hardcore” eller den charmigt syrliga popkaramellen ”Millenial blues”.

Bäst är Tove Styrke ändå i singelspåret ”Show me love”. Här finns en suggestiv råhet i rösten och en bluesigt tidlös gitarr som förstärker hennes bottenlösa vädjan efter kärlek. Låten sticker ut i en tid när den mest kommersiella popmusiken tycks finna ett egenvärde i att rulla in melodierna i så mättade ljudmattor som möjligt.

Bästa spår: ”Show me love”, ”Millenial blues”

Läs mer om musik och veckans skivrecensioner

Läs också DN:s intervju med Tove Styrke