Optimismen frodas på Neil Youngs nya klimatskiva

Elva månader efter att Neil Young och bandet Crazy Horse gav ut skivan ”Barn” kommer den 77-årige rocknestorn med en ny. Det höga tempot är inte särskilt förvånande när det gäller just Young, som gjort det till sitt signum att följa flödet och gå dit inspirationen tar honom. Men sällan längre än så.

Han tycks mer intresserad av att måla med breda penseldrag än att finslipa sitt låtskrivarhantverk, vilket i bästa fall leder till pur magi, som i den åtta minuter långa ”Welcome back” från fjolårsskivan. Men i sämsta till upprepningar – som i pekoralen ”Human race”, en låt som han redan hunnit skriva flera gånger om under sin mer än fem decennier långa karriär som robust folksångare och rivig rockdomptör med klimatpatos.

Nya ”World record” är på sätt och vis något annat. Det märks att Neil Young vill ta ut svängarna, rent musikaliskt. Resultatet är en brokig skara sånger som kränger från larmig gitarrfrenesi till ljummen blues, från vacker vals och bubblande salongspiano till skör, närmast sakral, stämsång.

Tematiskt kretsar låtarna kring jordens tillstånd och en osäker framtid. Men här finns också en spirande tacksamhet över allt som växer runt om oss.

Slagorden är färre än vanligt. Som om Young nu vill testa moroten i stället för piskan. Optimismen får spår som ”Love earth” och ”Walkin' on the road (to the future)” att fulkomligt skina.

Bästa spår: ”Love earth”

