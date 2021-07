Ord & Bild gör mångsidigt James Baldwin-nummer

129-åringen Ord & Bild toppar formen – och formgivningen – just nu. Medan förra numret av kulturtidskriften var en spretig blandning av poetiska essäer och ogarderade samtal, signerad skrivarskolan Qalam, utgörs sommarnumret av en mer tydligt avgränsad dossier: det handlar om James Baldwin (1924–1987). Parallellt med det senaste årets BLM-protester har författaren och aktivisten citerats flitigt, men han har förstås varit en intellektuell centralgestalt för medborgarrättsrörelsen långt innan polismordet på George Floyd. Och även för den som exempelvis sett Raoul Pecks dokumentär om Baldwin, ”I am not your negro” från 2016, finns mycket att hämta mellan pärmarna.

En helgonförklaring? Lite så, men Ord & Bild-läsningen artar sig till en lika vetgirig som lustfylld fördjupning – från initierad korrespondens och mer personliga ingångar till närläsning av FBI-övervakning och recensioner av nyutgåvor. Samt en karta som följer hur Baldwin, född i Harlem och senare bosatt i Frankrike, rörde sig över klotet – med nedslag i bland annat Dakar och Stockholm (där han intervjuade Ingmar Bergman och spelades på Dramaten). Spännvidden i hans tankevärld, och omfattningen av hans livsgärning, blir också uppenbar i det här omistliga tidskriftsnumret. Bläddra och bli lite rikare.

