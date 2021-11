Örjan Anderssons Bach-tolkning – en både sorglig och trösterik besvärjelse mot ensamhet

Dans Titel: ”Partita no. 2 – sei solo” Upphovsperson: Andersson Dance och Jonathan Morton Koreografi: Örjan Andersson Violinist: Jonathan Morton Scenografi, ljusdesign: Chrisander Brun Kostym: Jenny Nordberg Musik: Johann Sebastian Bach Ljuddesign: BJ Nilsen Medverkande: Jonathan Morton, Ashley Wright, Jim De Block, Takuya Fujisawa, Johanna Wernmo, Emilia Fridholm Scen: Dansens Hus på Elverket Stad: Stockholm Speltid: 1 timme Visa mer

Sex solon borde bli ”sei soli” på italienska men när Johann Sebastian Bach skrev ”sei solo” på manuskriptet till sina sex sonator och partitor för violin 1720 ville han möjligen med en dubbeltydig grammatikvits påminna om att människan är allena, ”du är ensam”.

I så fall är vi alla ensamma tillsammans, vill möjligen koreografen Örjan Andersson nu påminna oss om. Hans nya verk ”Partita no. 2 – sei solo”, efter den delen i Bachs violinsolokomposition, är som en besvärjelse – från ödslighet mot sammanhang.

Det börjar i en stadsmiljö uppritad av ljud. Prassel, regn, motormuller, sirener, kyrkklockor och fågelvingar, sensibelt registrerade i ljudkonstnären BJ Nilsens inspelningar från ett nerstängt Amsterdam, bygger ett urbant landskap tillsammans med Chrisander Bruns ljus och rum. Scenografin är en plats för förvirring och förändring med air av byggmiljö – stora vita tygsjok får nya former när dansarna drar i lila spännband fästa i cementblock. River de ner eller skapar de nytt? Nuet och tidens gång påpekas av ett cementblock som hänger från ovan i en evig pendelrörelse.

I programmet nämns pandemins kollektiva isolation men det är en överflödig referens som jag är glad att jag läser först efteråt, för känslan av undantagstillstånd på scenen är av mer tidlös existentiell art. Kraftfull nog i sig för att uppnå relevans utan att behöva aktualitetskopplas. Det ligger inte bara i Bachs vemodigt fängslande djup och höjder utan framför allt i hur musiken och dansen möter varandra.

Dansarna svingar sig uppför och nerför slingorna, med och mot. Först kantigt, sedan allt mjukare. De vänder sökande ansikten uppåt, utåt och mot varandra. Snurrar som sublima solitärer, slingrar sedan ihop sig till en omfamnande människoorm. Till en början söker ögat efter mening och betydelse i de olika scenerna som i sig andas vilsenhet. Tills verket smygande omsluter publiken i en scenkonstnärlig meditation över mänskligheten.

Violinisten Jonathan Morton rör sig bland dansarna i ”Partita no. 2 – sei solo”. Foto: Mats Backer

Det är inte bara dansarna som rör sig inne i musiken, musiken rör sig också inne i deras dans. Ja, violinisten Jonathan Morton vandrar spelande mitt ibland dem, med stark egen närvaro. Morton, försteviolinist i London Sinfonietta och konstnärlig ledare för Scottish Ensemble i Glasgow, har ett pågående samarbete med Andersson med tidigare verk som ”Goldberg variations – Ternary patterns for insomnia” (2015) och ”Prelude – skydiving from a dream” (2019). ”Partita no. 2 – sei solo” är en både sorglig och trösterik sammansmältning av deras konstnärliga uttryck. Som kanske vill säga: du är ensam, och du är inte ensam.

